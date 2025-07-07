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Новини Удари США по Ірану
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Я переконаний, що ми могли б вирішити наші розбіжності та конфлікти зі США шляхом діалогу та переговорів, - президент Ірану Пезешкіан

Іран каже, що готовий відновити переговори зі США

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що офіційний Тегеран готовий відновити діалог зі США та вирішити "розбіжності та конфлікти", однак довіра буде під питанням після ударів США та Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Я переконаний, що ми могли б дуже легко вирішити наші розбіжності та конфлікти зі Сполученими Штатами шляхом діалогу та переговорів... Президент Сполучених Штатів, пан Трамп, здатний спрямувати регіон до миру та світлішого майбутнього та поставити Ізраїль на місце. Або ж він потрапить у яму, безкінечну яму чи болото", - заявив Пезешкіан.

За його словами, Ізраїль винен у провалі переговорів, адже розпочав 12-денну повітряну війну, в якій загинули високопоставлені іранські командири та вчені-ядерники. Він також додав, що Ізраїль намагався його вбити.

"Як ми знову можемо довіряти Сполученим Штатам? Як ми можемо бути впевнені, що посеред переговорів ізраїльському режиму знову не дадуть дозволу напасти на нас?", - сказав президент Ірану.

Читайте: Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо, - МАГАТЕ

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

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Автор: 

Ізраїль (1804) Іран (2311) США (23701)


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Топ коментарі
+4
То вам, покидьки, за "шахеди" для кацапів !
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07.07.2025 20:18 Відповісти
+3
То вам, покидьки, за "шахеди" для кацапів !
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07.07.2025 20:18 Відповісти
+3
..ви такі ж самі як карлик, поки ***** не дадуть, не доходить!!!
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07.07.2025 20:26 Відповісти
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То вам, покидьки, за "шахеди" для кацапів !
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07.07.2025 20:18 Відповісти
То вам, покидьки, за "шахеди" для кацапів !
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07.07.2025 20:18 Відповісти
путя розказав як теба з сонячним трампоном говорити....
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07.07.2025 20:18 Відповісти
..ви такі ж самі як карлик, поки ***** не дадуть, не доходить!!!
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07.07.2025 20:26 Відповісти
От-от... Запропонували переговори Ірану - вони почали "бикувать" і пальці вєєром ставить"... Отримали по морді - погодилися на переговори...
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07.07.2025 20:35 Відповісти
Ще один спробував полизати дупу рудому *****.
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07.07.2025 20:27 Відповісти
понял, что лучше рудому, чем плешивому
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07.07.2025 20:30 Відповісти
Точно кацапсяча риторика. Значить іран фінансував "Хезболла", ХАМАС, Ісламський джихад, Катаїб Хезболла та "Бригади аль-Аштар" та ін. Ці угруповання отримували від Ірану фінансову підтримку, зброю, навчання та іншу допомогу. І про це підАр з полотенцем на голові чомусь мовчить. Я вже не кажу, що їхніми шахудами кацапня щоночі тероризує Україну.
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07.07.2025 20:44 Відповісти
"коли б трамп не був президентом, ми могли б вирішити наші розбіжності та конфлікти зі США шляхом діалогу та переговорів" ))
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07.07.2025 21:02 Відповісти
Бородатих покидьків треба знищити...
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07.07.2025 21:13 Відповісти
Ага, десь я це вже чув.

"Дональд, Джордж, сраний ковбой! Давай лучше вмєстє є**м по Ізраілю Тбілісі!" (С)
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07.07.2025 21:35 Відповісти
Та навіть я знаю що вам робити - скажіть краснову що у вас є кіно про традиційні цінності
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07.07.2025 22:06 Відповісти
 
 