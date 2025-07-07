Я переконаний, що ми могли б вирішити наші розбіжності та конфлікти зі США шляхом діалогу та переговорів, - президент Ірану Пезешкіан

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що офіційний Тегеран готовий відновити діалог зі США та вирішити "розбіжності та конфлікти", однак довіра буде під питанням після ударів США та Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Я переконаний, що ми могли б дуже легко вирішити наші розбіжності та конфлікти зі Сполученими Штатами шляхом діалогу та переговорів... Президент Сполучених Штатів, пан Трамп, здатний спрямувати регіон до миру та світлішого майбутнього та поставити Ізраїль на місце. Або ж він потрапить у яму, безкінечну яму чи болото", - заявив Пезешкіан.

За його словами, Ізраїль винен у провалі переговорів, адже розпочав 12-денну повітряну війну, в якій загинули високопоставлені іранські командири та вчені-ядерники. Він також додав, що Ізраїль намагався його вбити.

"Як ми знову можемо довіряти Сполученим Штатам? Як ми можемо бути впевнені, що посеред переговорів ізраїльському режиму знову не дадуть дозволу напасти на нас?", - сказав президент Ірану.

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Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

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