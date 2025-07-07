Посол Ізраїлю Бродський: Росія проявляє подвійні стандарти щодо Ірану та України

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що не має інформації про якусь реальну допомогу Росії Ірану під час 12-денної війни з Ізраїлем, однак звернув увагу на подвійні стандарти Кремля в публічних заявах.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, хоча Москва офіційно засудила дії Ізраїлю, жодних фактичних дій на підтримку Ірану зафіксовано не було. Дипломат додав, що короткострокове зростання цін на нафту внаслідок ескалації не мало суттєвого впливу і швидко стабілізувалося.

Коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про нібито "російськомовність" Ізраїлю, Бродський зазначив, що це перебільшення: "В Ізраїлі немає двох мільйонів російськомовних. В Ізраїлі близько мільйона вихідців із Радянського Союзу та пострадянського простору. Більшість із них розмовляють російською мовою".

Посол також розкритикував візити лідерів ХАМАСу до Москви, назвавши їх "непрямою підтримкою терору", і нагадав про офіційне засудження таких кроків з боку Ізраїлю.

Водночас Бродський визнав, що діалог між Ізраїлем і Росією триває попри напруженість. Стосовно Ірану він наголосив на бажанні Ізраїлю бачити цю країну демократичною та мирною, але наразі не бачить передумов для зміни існуючого режиму.

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