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Новини Агресія Росії проти України Атаки Ірану на Ізраїль
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Посол Ізраїлю Бродський: Росія проявляє подвійні стандарти щодо Ірану та України

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що не має інформації про якусь реальну допомогу Росії Ірану під час 12-денної війни з Ізраїлем, однак звернув увагу на подвійні стандарти Кремля в публічних заявах.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, хоча Москва офіційно засудила дії Ізраїлю, жодних фактичних дій на підтримку Ірану зафіксовано не було. Дипломат додав, що короткострокове зростання цін на нафту внаслідок ескалації не мало суттєвого впливу і швидко стабілізувалося.

Коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про нібито "російськомовність" Ізраїлю, Бродський зазначив, що це перебільшення: "В Ізраїлі немає двох мільйонів російськомовних. В Ізраїлі близько мільйона вихідців із Радянського Союзу та пострадянського простору. Більшість із них розмовляють російською мовою".

Посол також розкритикував візити лідерів ХАМАСу до Москви, назвавши їх "непрямою підтримкою терору", і нагадав про офіційне засудження таких кроків з боку Ізраїлю.

Водночас Бродський визнав, що діалог між Ізраїлем і Росією триває попри напруженість. Стосовно Ірану він наголосив на бажанні Ізраїлю бачити цю країну демократичною та мирною, але наразі не бачить передумов для зміни існуючого режиму.

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Автор: 

Іран (2308) Бродський посол (38) війна в Україні (5126)


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Топ коментарі
+3
А Ізраїль проявляє подвійні стандарти щодо Ірану та кацапстану!
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07.07.2025 11:50 Відповісти
+3
>> Водночас Бродський визнав, що діалог між Ізраїлем і Росією триває попри напруженість.

Цікаво, Ізраїль визнає парашу державою-спонсоркою тероризму?

Нє? А шотакоє?
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07.07.2025 12:10 Відповісти
+2
головне, шоби Ізраїль нарешті визначився із *********** як із ворогом та не стидався надавати військову допомогу Україні - ворог у нас один
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07.07.2025 11:36 Відповісти
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Кацапи сказали Ірану - держіться
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07.07.2025 11:34 Відповісти
головне, шоби Ізраїль нарешті визначився із *********** як із ворогом та не стидався надавати військову допомогу Україні - ворог у нас один
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07.07.2025 11:36 Відповісти
Ніколи цього не буде. Вони раком перед кацапами завжди . Треба забути про Ізраїль. І ні в якому разі не допускати їх на відбудову України. Вони будуть в перших рядах. Бо гроші
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07.07.2025 12:54 Відповісти
А Ізраїль проявляє подвійні стандарти щодо Ірану та кацапстану!
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07.07.2025 11:50 Відповісти
👍
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07.07.2025 12:42 Відповісти
Та невже. І у кого ж рашисти тому навчилися?
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07.07.2025 11:54 Відповісти
Які можуть бути у росії стандарти. Стандарт , це те на що рівняються і піддержують.Це ось Зла , - вони друг друга піддержують , коли слабі , а коли оговтуються то готові пожрать друг друга . Як примір ,- росія і білорусь. Будемо свідками як вони будуть хавать друг друга.Коли періг буде допечений , то буде порізаний на шматки і поглинутий. маю на увазі розпад росії.
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07.07.2025 11:54 Відповісти
>> Водночас Бродський визнав, що діалог між Ізраїлем і Росією триває попри напруженість.

Цікаво, Ізраїль визнає парашу державою-спонсоркою тероризму?

Нє? А шотакоє?
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07.07.2025 12:10 Відповісти
Відомий брехун. Ізраїль нічим не допомагає, а він від часу вкидає брехливу інформацію про "допомогу"
Останнє - з патріотами
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07.07.2025 12:52 Відповісти
 
 