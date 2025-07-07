РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11223 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Атаки Ирана на Израиль
1 371 10

Посол Израиля Бродский: Россия проявляет двойные стандарты в отношении Ирана и Украины

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что не располагает информацией о какой-то реальной помощи России Ирану во время 12-дневной войны с Израилем, однако обратил внимание на двойные стандарты Кремля в публичных заявлениях.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, хотя Москва официально осудила действия Израиля, никаких фактических действий в поддержку Ирана зафиксировано не было. Дипломат добавил, что краткосрочный рост цен на нефть в результате эскалации не имел существенного влияния и быстро стабилизировался.

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о якобы "русскоязычности" Израиля, Бродский отметил, что это преувеличение: "В Израиле нет двух миллионов русскоязычных. В Израиле около миллиона выходцев из Советского Союза и постсоветского пространства. Большинство из них говорят на русском языке".

Посол также раскритиковал визиты лидеров ХАМАСа в Москву, назвав их "косвенной поддержкой террора", и напомнил об официальном осуждении таких шагов со стороны Израиля.

В то же время Бродский признал, что диалог между Израилем и Россией продолжается, несмотря на напряженность. Относительно Ирана он отметил желание Израиля видеть эту страну демократической и мирной, но пока не видит предпосылок для изменения существующего режима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Украины в плюс то, что произошло с Ираном, - посол Израиля Бродский

Автор: 

Иран (2056) Бродский посол (32) война в Украине (5088)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
>> Водночас Бродський визнав, що діалог між Ізраїлем і Росією триває попри напруженість.

Цікаво, Ізраїль визнає парашу державою-спонсоркою тероризму?

Нє? А шотакоє?
показать весь комментарий
07.07.2025 12:10 Ответить
+3
А Ізраїль проявляє подвійні стандарти щодо Ірану та кацапстану!
показать весь комментарий
07.07.2025 11:50 Ответить
+2
головне, шоби Ізраїль нарешті визначився із *********** як із ворогом та не стидався надавати військову допомогу Україні - ворог у нас один
показать весь комментарий
07.07.2025 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи сказали Ірану - держіться
показать весь комментарий
07.07.2025 11:34 Ответить
головне, шоби Ізраїль нарешті визначився із *********** як із ворогом та не стидався надавати військову допомогу Україні - ворог у нас один
показать весь комментарий
07.07.2025 11:36 Ответить
Ніколи цього не буде. Вони раком перед кацапами завжди . Треба забути про Ізраїль. І ні в якому разі не допускати їх на відбудову України. Вони будуть в перших рядах. Бо гроші
показать весь комментарий
07.07.2025 12:54 Ответить
А Ізраїль проявляє подвійні стандарти щодо Ірану та кацапстану!
показать весь комментарий
07.07.2025 11:50 Ответить
👍
показать весь комментарий
07.07.2025 12:42 Ответить
Та невже. І у кого ж рашисти тому навчилися?
показать весь комментарий
07.07.2025 11:54 Ответить
Які можуть бути у росії стандарти. Стандарт , це те на що рівняються і піддержують.Це ось Зла , - вони друг друга піддержують , коли слабі , а коли оговтуються то готові пожрать друг друга . Як примір ,- росія і білорусь. Будемо свідками як вони будуть хавать друг друга.Коли періг буде допечений , то буде порізаний на шматки і поглинутий. маю на увазі розпад росії.
показать весь комментарий
07.07.2025 11:54 Ответить
>> Водночас Бродський визнав, що діалог між Ізраїлем і Росією триває попри напруженість.

Цікаво, Ізраїль визнає парашу державою-спонсоркою тероризму?

Нє? А шотакоє?
показать весь комментарий
07.07.2025 12:10 Ответить
Відомий брехун. Ізраїль нічим не допомагає, а він від часу вкидає брехливу інформацію про "допомогу"
Останнє - з патріотами
показать весь комментарий
07.07.2025 12:52 Ответить
 
 