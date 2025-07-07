Посол Израиля Бродский: Россия проявляет двойные стандарты в отношении Ирана и Украины

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что не располагает информацией о какой-то реальной помощи России Ирану во время 12-дневной войны с Израилем, однако обратил внимание на двойные стандарты Кремля в публичных заявлениях.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, хотя Москва официально осудила действия Израиля, никаких фактических действий в поддержку Ирана зафиксировано не было. Дипломат добавил, что краткосрочный рост цен на нефть в результате эскалации не имел существенного влияния и быстро стабилизировался.

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о якобы "русскоязычности" Израиля, Бродский отметил, что это преувеличение: "В Израиле нет двух миллионов русскоязычных. В Израиле около миллиона выходцев из Советского Союза и постсоветского пространства. Большинство из них говорят на русском языке".

Посол также раскритиковал визиты лидеров ХАМАСа в Москву, назвав их "косвенной поддержкой террора", и напомнил об официальном осуждении таких шагов со стороны Израиля.

В то же время Бродский признал, что диалог между Израилем и Россией продолжается, несмотря на напряженность. Относительно Ирана он отметил желание Израиля видеть эту страну демократической и мирной, но пока не видит предпосылок для изменения существующего режима.

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