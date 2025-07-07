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Новости Удары США по Ирану
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Я убежден, что мы могли бы решить наши разногласия и конфликты с США путем диалога и переговоров, - президент Ирана Пезешкиан

Иран заявляет, что готов возобновить переговоры с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что официальный Тегеран готов возобновить диалог с США и решить "разногласия и конфликты", однако доверие будет под вопросом после ударов США и Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Я убежден, что мы могли бы очень легко решить наши разногласия и конфликты с Соединенными Штатами путем диалога и переговоров... Президент Соединенных Штатов, господин Трамп, способен направить регион к миру и светлому будущему и поставить Израиль на место. Или же он попадет в яму, бесконечную яму или болото", - заявил Пезешкиан.

По его словам, Израиль виноват в провале переговоров, ведь начал 12-дневную воздушную войну, в которой погибли высокопоставленные иранские командиры и ученые-ядерщики. Он также добавил, что Израиль пытался его убить.

"Как мы снова можем доверять Соединенным Штатам? Как мы можем быть уверены, что посреди переговоров израильскому режиму снова не дадут разрешения напасть на нас?" - сказал президент Ирана.

Читайте: Полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно, - МАГАТЭ

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.

Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.

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Автор: 

Израиль (2071) Иран (2056) США (27410)


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То вам, покидьки, за "шахеди" для кацапів !
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07.07.2025 20:18 Ответить
То вам, покидьки, за "шахеди" для кацапів !
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07.07.2025 20:18 Ответить
путя розказав як теба з сонячним трампоном говорити....
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07.07.2025 20:18 Ответить
..ви такі ж самі як карлик, поки ***** не дадуть, не доходить!!!
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07.07.2025 20:26 Ответить
От-от... Запропонували переговори Ірану - вони почали "бикувать" і пальці вєєром ставить"... Отримали по морді - погодилися на переговори...
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07.07.2025 20:35 Ответить
Ще один спробував полизати дупу рудому *****.
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07.07.2025 20:27 Ответить
понял, что лучше рудому, чем плешивому
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07.07.2025 20:30 Ответить
Точно кацапсяча риторика. Значить іран фінансував "Хезболла", ХАМАС, Ісламський джихад, Катаїб Хезболла та "Бригади аль-Аштар" та ін. Ці угруповання отримували від Ірану фінансову підтримку, зброю, навчання та іншу допомогу. І про це підАр з полотенцем на голові чомусь мовчить. Я вже не кажу, що їхніми шахудами кацапня щоночі тероризує Україну.
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07.07.2025 20:44 Ответить
"коли б трамп не був президентом, ми могли б вирішити наші розбіжності та конфлікти зі США шляхом діалогу та переговорів" ))
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07.07.2025 21:02 Ответить
 
 