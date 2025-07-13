Путин призвал Иран согласиться на сделку с США о "нулевом обогащении урана", - Axios

Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу и иранским чиновникам, что он поддерживает идею ядерной сделки, которая предусматривает отказ Тегерана от обогащения урана.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди европейских, израильских и американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, такая позиция противоречит публичной линии Москвы, которая официально признает право Ирана на обогащение урана. Однако, как пишет издание, после эскалации между Ираном и Израилем, Путин призвал Тегеран согласиться на формат "нулевого обогащения", чтобы возобновить переговоры с США.

"Москва поощряла иранцев согласиться на "нулевое обогащение", по словам трех европейских чиновников и одного израильского чиновника, знакомого с этим вопросом", - пишет Axios.

Два источника также рассказали, что россияне якобы информировали израильское правительство о позиции Путина по обогащению урана Ираном.

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Издание также добавляет, что Иран остался разочарованным недостаточно активной поддержкой России во время напряжения с Израилем.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

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