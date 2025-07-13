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Новости Ядерная программа Ирана
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Путин призвал Иран согласиться на сделку с США о "нулевом обогащении урана", - Axios

Путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу и иранским чиновникам, что он поддерживает идею ядерной сделки, которая предусматривает отказ Тегерана от обогащения урана.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди европейских, израильских и американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, такая позиция противоречит публичной линии Москвы, которая официально признает право Ирана на обогащение урана. Однако, как пишет издание, после эскалации между Ираном и Израилем, Путин призвал Тегеран согласиться на формат "нулевого обогащения", чтобы возобновить переговоры с США.

"Москва поощряла иранцев согласиться на "нулевое обогащение", по словам трех европейских чиновников и одного израильского чиновника, знакомого с этим вопросом", - пишет Axios.

Два источника также рассказали, что россияне якобы информировали израильское правительство о позиции Путина по обогащению урана Ираном.

Читайте также: Полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно, - МАГАТЭ

Издание также добавляет, что Иран остался разочарованным недостаточно активной поддержкой России во время напряжения с Израилем.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

Читайте также: Трамп может дать "зеленый свет" на новые удары Израиля по Ирану при определенных обстоятельствах, - СМИ

Автор: 

Иран (2058) путин владимир (31704) США (27473)


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Топ комментарии
+11
"Росія всєгда кінєт тебя, синок". 😁

Тільки дебіл може заключати союз з РФ.
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13.07.2025 01:29 Ответить
+5
"Нульове збагачення" -- більш дебільного формулювання годі було й придумати.
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13.07.2025 01:32 Ответить
+5
Надо сильнее лизать Трампу очко, подумал Пыня и предал очередного своего союзника.
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13.07.2025 01:45 Ответить
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Облізлий недомірку!
Який же ти огидний - наче глист у шмарклях!
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13.07.2025 01:15 Ответить
відомий торговець тим, що йому не належить

буде посланий іранцями, а потім і штатами

.
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13.07.2025 04:54 Ответить
"Росія всєгда кінєт тебя, синок". 😁

Тільки дебіл може заключати союз з РФ.
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13.07.2025 01:29 Ответить
100% Як зараз кинула свого союзника Іран... США і Ізраїль його розбомбили, а РФ мовчки споглядала...
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13.07.2025 01:46 Ответить
продаються "перси", з паспортами, дешево

телефонуйте буйлу, домовитесь

.
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13.07.2025 04:47 Ответить
А може навпаки, ху...ло пообіцяв поставити готову продукцію, цьому виродкові дійсно вірити не можна
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13.07.2025 07:37 Ответить
"Нульове збагачення" -- більш дебільного формулювання годі було й придумати.
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13.07.2025 01:32 Ответить
Отріцатєльноє збагачення ще може бути
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13.07.2025 01:47 Ответить
роззбагатити ураній ?

.
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13.07.2025 04:48 Ответить
Мабуть це про гроші яки ху...до забере у урану і він не буде багатим
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13.07.2025 07:40 Ответить
"Нульове збагачення" це коли путлер таємно передає Ірану вже збагачений власний уран, або плутоній, готовий до використання у виробицтві ЯЗ. Подальше збагачення не потрібне.
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13.07.2025 01:53 Ответить
нехай до нульового збагачення іранського крана нехай ще добавить отріцатєльноє наступлєніє в Україні до кордонів 1991 р. і може бути свабодєн

.
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13.07.2025 04:51 Ответить
Як у сексі. Движение есть, прогресса - нет.
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13.07.2025 05:30 Ответить
Мосчний гєопалітік.
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13.07.2025 01:36 Ответить
Середній кгбшник убив уже більше 2 млн людей за життя і ще хтось слухає що він говорить, репостить, тиражирує, печатає.

ОЦЕ і є проблема світу. ЗАмість того щоб просто знищити проблему - її пестять. ТАк випестили Китай
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13.07.2025 01:42 Ответить
Надо сильнее лизать Трампу очко, подумал Пыня и предал очередного своего союзника.
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13.07.2025 01:45 Ответить
Завтра Трамп радісно похвалить друга владіміра за допомогу
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13.07.2025 02:11 Ответить
Трамп злий на путлера, треба щось робити, ось ідея з Іраном й виникла….
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13.07.2025 03:04 Ответить
так Трамп злий через Україну, а буйло хоче йому продати те, що йому не належить
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13.07.2025 04:56 Ответить
Підозрюю що Іран вже має достаньо збагаченого урану, а виготовлення брудних бомб які отруять радіацією Ізраїл і змусять населення до втечі. Іранцям тепер не вистачає свого ППО і засобів доставки. Сі допоможе цю проблемку вирішити. Можливо навіть Пакистан залучать І куди тоді ломануться ізраїльтяни з радіоктивної території?
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13.07.2025 04:21 Ответить
знову всіх розведуть треба було добити аятол до кінця щоб був хаос в Ірані а так знову буде біда
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13.07.2025 05:30 Ответить
***** воно і є *****, сциклива "нульовка", що всі заяви робить заради збереження своеї дупи.
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13.07.2025 06:58 Ответить
Союзничек.
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13.07.2025 07:26 Ответить
Хитра, підла кгб-ешівська зміюка - і до Трампа "пазаігріваєт" і до влади Ірану!!! Але те, що цій гниді збрехати, як "до вітру" сходити - ВЖЕ ЗНАЮТЬ ВСІ, навіть Президент США!!!
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13.07.2025 08:19 Ответить
Насправді добра новина. Іранські чмошники зрозуміли що таке *****, а опосередковано дурне північно корейське порося , а китайці і так знають що таке ***** без ілюзій
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13.07.2025 08:41 Ответить
 
 