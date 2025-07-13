Путин призвал Иран согласиться на сделку с США о "нулевом обогащении урана", - Axios
Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу и иранским чиновникам, что он поддерживает идею ядерной сделки, которая предусматривает отказ Тегерана от обогащения урана.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди европейских, израильских и американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседников, такая позиция противоречит публичной линии Москвы, которая официально признает право Ирана на обогащение урана. Однако, как пишет издание, после эскалации между Ираном и Израилем, Путин призвал Тегеран согласиться на формат "нулевого обогащения", чтобы возобновить переговоры с США.
"Москва поощряла иранцев согласиться на "нулевое обогащение", по словам трех европейских чиновников и одного израильского чиновника, знакомого с этим вопросом", - пишет Axios.
Два источника также рассказали, что россияне якобы информировали израильское правительство о позиции Путина по обогащению урана Ираном.
Издание также добавляет, что Иран остался разочарованным недостаточно активной поддержкой России во время напряжения с Израилем.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.
Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Який же ти огидний - наче глист у шмарклях!
буде посланий іранцями, а потім і штатами
.
Тільки дебіл може заключати союз з РФ.
телефонуйте буйлу, домовитесь
.
.
.
ОЦЕ і є проблема світу. ЗАмість того щоб просто знищити проблему - її пестять. ТАк випестили Китай