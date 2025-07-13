Иран не прекращал сотрудничество с МАГАТЭ, оно "приобрело новую форму", - глава МИД Арагчи
Отныне запросы МАГАТЭ на продолжение сотрудничества с Ираном будет рассматривать Высший совет нацбезопасности в каждом конкретном случае.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
Так, Иран утверждает, что не останавливал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, однако это сотрудничество "приобрело новую форму".
"С этого времени отношения с МАГАТЭ будут регулироваться Высшим советом национальной безопасности", - заявил Арагчи.
Он подчеркнул, что запрос агентства на продолжение сотрудничества с Ираном будет рассматривать Высший совет нацбезопасности в каждом конкретном случае, и решения будут приниматься с учетом вопросов безопасности.
По его словам, приближение к ядерным объектам Исламской Республики, которые подверглись атакам Израиля и США, "сейчас создает риски, включая распространение радиоактивных материалов и взрывы".
"И мы считаем, что вопрос безопасности является предметом, вызывающим беспокойство, когда инспекторы (МАГАТЭ. - Ред.) приближаются к этим объектам", - добавил он.
Относительно будущих переговоров по иранской ядерной программе Тегеран не будет поддерживать никакого соглашения, которое не допускает деятельности по обогащению урана в Исламской Республике, заявил Арагчи. Кроме того, предметом переговоров должна быть именно ядерная программа, а не иранская ракетная программа, отметил он.
Напомним, ранее Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.
Также сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.
В свою очередь CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
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Слова набули нових значень,
Ми ж не змінилися з тобою )))