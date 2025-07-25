США планують обговорювати з РФ перспективи подальшого ядерного роззброєння, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би підготувати новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між Сполученими Штатами та Росією, який спливає на початку 2026 року.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами 25 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи хотів би він подальшого скорочення ядерних озброєнь у світі, на що лідер США відповів ствердно.

"Я б хотів цього. Але це (завершення терміну договору, - ред.) проблема для всього світу. Знаєте, ми маємо обмеження, і у них, як ви знаєте, є обмеження на ядерну зброю. Ми не хочемо, щоб ця угода спливала. Ми починаємо працювати над цим", - зазначив Трамп.

Американський президент додав, що швидке закінчення терміну дії Договору — "велика проблема для всього світу".

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Довідково

Зазначимо, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.

Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.

Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.

Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.

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