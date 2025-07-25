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Новини Розповсюдження ядерної зброї Ядерне роззброєння США та РФ
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США планують обговорювати з РФ перспективи подальшого ядерного роззброєння, - Трамп

Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би підготувати новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між Сполученими Штатами та Росією, який спливає на початку 2026 року.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами 25 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи хотів би він подальшого скорочення ядерних озброєнь у світі, на що лідер США відповів ствердно.

"Я б хотів цього. Але це (завершення терміну договору, - ред.) проблема для всього світу. Знаєте, ми маємо обмеження, і у них, як ви знаєте, є обмеження на ядерну зброю. Ми не хочемо, щоб ця угода спливала. Ми починаємо працювати над цим", - зазначив Трамп.

Американський президент додав, що швидке закінчення терміну дії Договору — "велика проблема для всього світу".

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Довідково

Зазначимо, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.

Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.

Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.

Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.

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Автор: 

росія (66849) США (23875) ядерна зброя (1200) Трамп Дональд (6527)


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Топ коментарі
+4
#уйло: "Ми відмовимось від 10% ядерних боєголовок, а ви зробіть, щоб Україна офіційно визнала наш суверенітет над усіма окупованими територіями, підписалась під невступом у будь-які військові союзи та відмовилась розміщувати іноземну зброю на залишках своєї території".
Трамп: "Будєт сдєлано, Владімір Владіміровіч!".

Тьху, гидота руда. Вже придумав, чим зайняти своїх тупих виборців. "Ми пожертвували Україною заради ядерного роззброєння!". Героїчні ковбої виявились такими лише у власних фільмах.
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25.07.2025 20:01 Відповісти
+2
Не надо. Пока не было ядерного оружия люди с маниакальным остервенением пытались стереть друг друга с лица земли. ЯО как аминазин для умственно отсталых психопатов которых называют политиками.
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25.07.2025 20:05 Відповісти
+1
пріколіст
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25.07.2025 20:08 Відповісти
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Най Донні зробить для США другий Будапешт....
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25.07.2025 19:59 Відповісти
#уйло: "Ми відмовимось від 10% ядерних боєголовок, а ви зробіть, щоб Україна офіційно визнала наш суверенітет над усіма окупованими територіями, підписалась під невступом у будь-які військові союзи та відмовилась розміщувати іноземну зброю на залишках своєї території".
Трамп: "Будєт сдєлано, Владімір Владіміровіч!".

Тьху, гидота руда. Вже придумав, чим зайняти своїх тупих виборців. "Ми пожертвували Україною заради ядерного роззброєння!". Героїчні ковбої виявились такими лише у власних фільмах.
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25.07.2025 20:01 Відповісти
Не надо. Пока не было ядерного оружия люди с маниакальным остервенением пытались стереть друг друга с лица земли. ЯО как аминазин для умственно отсталых психопатов которых называют политиками.
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25.07.2025 20:05 Відповісти
Нещодавна невеличка войнушка між Індією з Пакістаном, обидві країни мають ядерку.
Іран без ядерки напав на Ізраїль, у якого є ядерка.

Якщо у однієї з держав є ядерка, потрібна воля її застосувати.
Якщо в іншої держави теж є ядерка, у першої держави має бути готовність все одно застосувати свою ядерку, навіть ціною отримання ядерної відповіді. Інакше та ядерка до сраки.
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25.07.2025 20:24 Відповісти
ЯЗ не є гарантією того, що війни не буде, але ЯЗ є гарантією знищення ворога, якщо він перейде певні червоні лінії
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25.07.2025 20:29 Відповісти
пріколіст
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25.07.2025 20:08 Відповісти
розчавіть кацапів економічно - що слабо...
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25.07.2025 20:08 Відповісти
у дуріка вавка.
і ці всі казки "меланія сказала, доня почюв" залиште до ясельної групи.
крім себе він не чює нікого.
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25.07.2025 20:09 Відповісти
Тобто Трамп такий "миротворець" що вирішив роззброїти Америку. Чого не зробишь заради плешивого "друга Валадіміра".
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25.07.2025 20:13 Відповісти
А нам необхідно працювати над створенням ядерної зброї
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25.07.2025 20:16 Відповісти
товариш Сі це вподобає)...
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25.07.2025 20:19 Відповісти
Ога, знайшли дурака за 4 кулаки... Кацапи побачили мiць високоточного амер озброення, заре вони побiжать вiдмовлятися вiд ядерки, коли нею...та хоча i в пiвнiчний полюс стрельнеш, по США не промажеш.
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25.07.2025 20:26 Відповісти
 
 