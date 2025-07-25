США планують обговорювати з РФ перспективи подальшого ядерного роззброєння, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би підготувати новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між Сполученими Штатами та Росією, який спливає на початку 2026 року.
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами 25 липня, інформує Цензор.НЕТ.
Його запитали, чи хотів би він подальшого скорочення ядерних озброєнь у світі, на що лідер США відповів ствердно.
"Я б хотів цього. Але це (завершення терміну договору, - ред.) проблема для всього світу. Знаєте, ми маємо обмеження, і у них, як ви знаєте, є обмеження на ядерну зброю. Ми не хочемо, щоб ця угода спливала. Ми починаємо працювати над цим", - зазначив Трамп.
Американський президент додав, що швидке закінчення терміну дії Договору — "велика проблема для всього світу".
Довідково
Зазначимо, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.
Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.
Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.
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Трамп: "Будєт сдєлано, Владімір Владіміровіч!".
Тьху, гидота руда. Вже придумав, чим зайняти своїх тупих виборців. "Ми пожертвували Україною заради ядерного роззброєння!". Героїчні ковбої виявились такими лише у власних фільмах.
Іран без ядерки напав на Ізраїль, у якого є ядерка.
Якщо у однієї з держав є ядерка, потрібна воля її застосувати.
Якщо в іншої держави теж є ядерка, у першої держави має бути готовність все одно застосувати свою ядерку, навіть ціною отримання ядерної відповіді. Інакше та ядерка до сраки.
і ці всі казки "меланія сказала, доня почюв" залиште до ясельної групи.
крім себе він не чює нікого.