Трамп про зустріч із Зеленським та Путіним: Це станеться. Вона мала бути ще 3 місяці тому

Дональд Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США відповідав на запитання репортерки, що потрібно зробити, аби змусити Зеленського та Путіна сісти за стіл переговорів із ним.

Трамп сказав, що у нього відбудеться зустріч із Зеленським та Путіним, однак він не уточнив конкретні терміни.

"Це обов'язково станеться. Хоча, відверто кажучи, вона мала б відбутися ще три місяці тому", - додав республіканець.

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Нагадаємо, під час перемовин 23 липня у Стамбулі Україна запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.

У Кремлі заявили про гіпотетичну можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським, однак наголосили, що для цього мають бути виконані низка умов.