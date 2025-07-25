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Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
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Трамп про зустріч із Зеленським та Путіним: Це станеться. Вона мала бути ще 3 місяці тому

Трамп прокоментував зустріч із Зеленським та Путіним

Дональд Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США відповідав на запитання репортерки, що потрібно зробити, аби змусити Зеленського та Путіна сісти за стіл переговорів із ним.

Трамп сказав, що у нього відбудеться зустріч із Зеленським та Путіним, однак він не уточнив конкретні терміни. 

"Це обов'язково станеться. Хоча, відверто кажучи, вона мала б відбутися ще три місяці тому", - додав республіканець.

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Нагадаємо, під час перемовин 23 липня у Стамбулі Україна запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.

У Кремлі заявили про гіпотетичну можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським, однак наголосили, що для цього мають бути виконані низка умов.

Автор: 

Зеленський Володимир (24851) путін володимир (24334) Трамп Дональд (6527)


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Топ коментарі
+4
а я б дуже хотів побачити цих трьох разом, поруч, десь в Нюрнберзгі, ну хай в Гаазі.. але щоб обовязково з охороною, на одній лавочці.
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25.07.2025 18:31 Відповісти
+2
Дональд Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі

І дійсно: чого тіко не може трапитись у житті!
Припускаю, що навіть з динозавром можлива зустріч!
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25.07.2025 18:22 Відповісти
+2
та де завгодно, аби хаймерс дістав.
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25.07.2025 18:37 Відповісти
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де буде зустріч? в омані?
бо до країни НАТО ***** не поїде
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25.07.2025 18:22 Відповісти
Дональд Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі

І дійсно: чого тіко не може трапитись у житті!
Припускаю, що навіть з динозавром можлива зустріч!
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25.07.2025 18:22 Відповісти
Не дай Бог сбудется мечта миллионов идиотов 2019 г.- "дагаварица пасредине" с }{уйлом.
По середине Днепра.
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25.07.2025 18:24 Відповісти
Похоже что их встреча обязательно состояться но у же не в этой жизни!
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25.07.2025 18:25 Відповісти
Земля кругла - колись та зустрінуться
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25.07.2025 18:25 Відповісти
плоска.
на цю тему вже була діскусія вчора.
зійшлися на тому, що вона трішечкі впукла і зверху і знизу, а як дивитися в профіль то майже і не помітна, тому і старлінки глюконуло...
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25.07.2025 18:34 Відповісти
А на чому тримається не було дискусу?
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25.07.2025 18:36 Відповісти
та була ж, кажу, дискусія
і три поважні пани пришли до висновку, який я вам дописав вищє
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25.07.2025 18:40 Відповісти
Норм хід - а трудовик знає на чому вона вертиться
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25.07.2025 18:42 Відповісти
а ви колись бачили трудовіка, якийсь чогось не знає?
мій знав все - від табуреток до чясу відкриття гастроному.
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25.07.2025 18:49 Відповісти
В нас колись фізрук - каратист зчепився з трудовиком - карате зрозуміло сила але проти молотка аргумент слабенький
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25.07.2025 18:54 Відповісти
🤣
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25.07.2025 18:59 Відповісти
та то таке
у нас колись інструктора з рукопашки (м/с по боксу та самбо, каратист) зачепив бухий у зю-зю молоденький слухач із пляшкою пива в руці
поки інструктор картинно демонстрував нанесення ефектного удару ногою в голову бухому, той встиг обригати інструктора, перечипитися та падаючи запулити пляшку у пах інструктора
результат: обидва в ауті, обригані, а у інструктора ще й яйка позапухали, два тижні повзав
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25.07.2025 19:01 Відповісти
а уявіть собі короткоствол в кишені і якась макака перед тобою каратірує?
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25.07.2025 19:22 Відповісти
в свій чяс Кольт уравняв всіх.
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25.07.2025 19:24 Відповісти
а 21 січня 2025го і війна вже мала припинитися.
обожнюю ротом тарахтелок.
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25.07.2025 18:30 Відповісти
На тому світі зустрінуться!
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25.07.2025 18:31 Відповісти
а я б дуже хотів побачити цих трьох разом, поруч, десь в Нюрнберзгі, ну хай в Гаазі.. але щоб обовязково з охороною, на одній лавочці.
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25.07.2025 18:31 Відповісти
та де завгодно, аби хаймерс дістав.
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25.07.2025 18:37 Відповісти
Свиня, Чорт та Хвуйло
дуже цікава зустріч
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25.07.2025 18:31 Відповісти
Не станеться.
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25.07.2025 18:32 Відповісти
і що сьогодні та зустріч принесе Україні- тільки ситуація не на користь кацапів на лінії фронту , як мінімум зупинка їхнього просування , може дати результат ....
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25.07.2025 18:32 Відповісти
Зеленський: Воїни повернуться додому лише після Перемоги. Зеленський: Верховна Рада йде на канікули на 4 тижні.
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25.07.2025 18:37 Відповісти
Кончені 73% 💩обрали такого ж конченого блазня. 🤡
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25.07.2025 18:42 Відповісти
баба ванга нервно курит и завидует
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25.07.2025 18:53 Відповісти
Не три місяці, а пару тижнів тому.
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25.07.2025 18:59 Відповісти
Бандюк, клован і деменція...
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25.07.2025 19:00 Відповісти
трамп їбануте...ну незнаю як по іншому назвать
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25.07.2025 19:10 Відповісти
Розумні люди кажуть, що цим двом не можна зустрічатися
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25.07.2025 19:24 Відповісти
Давай побільше розмов про 50 днів, санкції, пермовини!
Тільки б не давати потрібну зброю! Навіть продати не хоче. Наприклад, ракети JASSM-ER для F-16.
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25.07.2025 19:29 Відповісти
"Краснов", "Буратіно" ї *****, усіх трьох об'єднує бажання одноосібної влади. Їм плювати на страждання людей
Вони "*******" на цьому(владі), як колись казав Немцов про *****. ***** вже давно владний ман'ячіло, двоє інших сплять і бачать себе подібними *****.
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25.07.2025 19:43 Відповісти
 
 