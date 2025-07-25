Трамп про зустріч із Зеленським та Путіним: Це станеться. Вона мала бути ще 3 місяці тому
Дональд Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Президент США відповідав на запитання репортерки, що потрібно зробити, аби змусити Зеленського та Путіна сісти за стіл переговорів із ним.
Трамп сказав, що у нього відбудеться зустріч із Зеленським та Путіним, однак він не уточнив конкретні терміни.
"Це обов'язково станеться. Хоча, відверто кажучи, вона мала б відбутися ще три місяці тому", - додав республіканець.
Нагадаємо, під час перемовин 23 липня у Стамбулі Україна запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.
У Кремлі заявили про гіпотетичну можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським, однак наголосили, що для цього мають бути виконані низка умов.
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бо до країни НАТО ***** не поїде
І дійсно: чого тіко не може трапитись у житті!
Припускаю, що навіть з динозавром можлива зустріч!
По середине Днепра.
на цю тему вже була діскусія вчора.
зійшлися на тому, що вона трішечкі впукла і зверху і знизу, а як дивитися в профіль то майже і не помітна, тому і старлінки глюконуло...
і три поважні пани пришли до висновку, який я вам дописав вищє
мій знав все - від табуреток до чясу відкриття гастроному.
у нас колись інструктора з рукопашки (м/с по боксу та самбо, каратист) зачепив бухий у зю-зю молоденький слухач із пляшкою пива в руці
поки інструктор картинно демонстрував нанесення ефектного удару ногою в голову бухому, той встиг обригати інструктора, перечипитися та падаючи запулити пляшку у пах інструктора
результат: обидва в ауті, обригані, а у інструктора ще й яйка позапухали, два тижні повзав
обожнюю ротом тарахтелок.
дуже цікава зустріч
Тільки б не давати потрібну зброю! Навіть продати не хоче. Наприклад, ракети JASSM-ER для F-16.
Вони "*******" на цьому(владі), як колись казав Немцов про *****. ***** вже давно владний ман'ячіло, двоє інших сплять і бачать себе подібними *****.