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Новини Зустріч Зеленського та Путіна Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
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Україна запропонувала РФ провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня, - Умєров

Умєров: Україна пропонує зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня

Україна під час перемовин 23 липня у Стамбулі запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.

Про це повідомив секретар РНБО Умєров за підсумками зустрічі делегацій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Він не розповів про реакцію РФ на цю заяву.

Також, за словами Умєрова, сторони обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

Окрім того, що понад 1 200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, заявив Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ завершили третій раунд переговорів у Стамбулі (доповнено)

Автор: 

Зеленський Володимир (24834) путін володимир (24327) Туреччина (3644) Умєров Рустем (709)


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Топ коментарі
+4
В путлєра одна мова - здавайтесь
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23.07.2025 22:07 Відповісти
+3
а зе вже с послом Ізраілю сьогодні домовився про втечу
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23.07.2025 22:09 Відповісти
+2
По обстрелам сегодня поймём ответ рашки
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23.07.2025 22:07 Відповісти
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СМЫСЛ????
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23.07.2025 22:05 Відповісти
В ГААГЕ РАЗВЕ ЧТО!!!
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23.07.2025 22:11 Відповісти
пораскинь мозгами. Зеленский хочет капитулировать, разорвать отношения с Европой и стать пожизненним вассалом кремля.
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23.07.2025 22:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=211s

година тому ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ нардеп Жалізняк
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23.07.2025 22:06 Відповісти
а зе вже с послом Ізраілю сьогодні домовився про втечу
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23.07.2025 22:09 Відповісти
ніхто нікого не злякався. Злочин по узурпації закінчений, навіть підпис поставив. Просто покидьок вирішив попетляти від карної відповідальності і по іншому в черговий раз лохонути вкраїнчиків.
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23.07.2025 22:29 Відповісти
В путлєра одна мова - здавайтесь
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23.07.2025 22:07 Відповісти
По обстрелам сегодня поймём ответ рашки
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23.07.2025 22:07 Відповісти
а трумп в курсі? ...
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23.07.2025 22:08 Відповісти
накрився тазом з гівном хйла його план 50 днів - українці зламали за дві неповні доби
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23.07.2025 22:35 Відповісти
Долбоюноша.
Организуй встречу с марсианами.
Проще, гарантировано и ПиАр больше
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23.07.2025 22:10 Відповісти
А нагадайте приклади успішних пєрєгаворав від хеніального косноязикого пєрєговощіка? Який сенс в цьому, що воно нам напереговорить?
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23.07.2025 22:10 Відповісти
Україна під час перемовин у Стамбулі запропонувала російській стороні провести ..Джерело: https://censor.net/ua/n3564947
- а як же указ Зеленського про заборону переговорів з ****** ?!
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23.07.2025 22:11 Відповісти
де там про переговори?
то буде зустріч - романтична вечеря Зе з ******🤢🤢🤮
в очі один одному позаглядують... мовчки
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23.07.2025 22:21 Відповісти
Може ******* за Ростов будет договорюватись?! Сусід біля яника і ассада?!
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23.07.2025 22:36 Відповісти
На видео перед встречей хисторик мединский нервно теребил галстук.
Примерял петлю от виселицы?
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23.07.2025 22:12 Відповісти
Юстас зустринится з Алексом?
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23.07.2025 22:13 Відповісти
Пора виконувати домовленості. ЄС нах, а таваріщ путін, здравствуйтє!
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23.07.2025 22:21 Відповісти
зе!гніда, вже нікого не представляє.
з вчорашнього дня остаточно!
але ж, звісно може зустрітися випросити притулок біля януковоща.
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23.07.2025 22:23 Відповісти
Ти не Україна, ти просто переговірник з американським напрямком зйобу
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23.07.2025 22:27 Відповісти
а йому вже передали що НАБУ тепер усі його діла відкриє для судів
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23.07.2025 22:37 Відповісти
Ой ,шось ми таке вже проходили ...у 20році кричали зелю геть , і ху* ло розпочало відкриту війну , бо під зеленським захиталося крісло , соьгодні люди вийшли на вулиці ,проти свавілья зеленської влади ,і одразу 🤡 пропонує прискоренну зустріч , боїться шо не встигне підписати капітуляцію ?! Ой під* раст ти 🤡 вова... конченний !...
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23.07.2025 22:44 Відповісти
Мнений много---ведь это форум. Переговоры только двоим проводить---хватит оперетку с тремпелем и старым турком. Эрдоган скорее дохаживает последнюю каденцию свою, старый он. Вот пусть двое и решают. И нам тогда будет легче принять решение, если и правда проведём выборы.
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23.07.2025 22:52 Відповісти
За результатами дуже змістовної зустрічи історік та ларьочник домовились домовлятися далі та історик пішов запускати шахеди по ларьочнику, щоб підкріпити домовленності
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23.07.2025 22:57 Відповісти
Бог ти мій....наш наполеончик ********
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23.07.2025 23:07 Відповісти
 
 