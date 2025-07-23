Україна запропонувала РФ провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня, - Умєров

Україна під час перемовин 23 липня у Стамбулі запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.

Про це повідомив секретар РНБО Умєров за підсумками зустрічі делегацій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Він не розповів про реакцію РФ на цю заяву.

Також, за словами Умєрова, сторони обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

Окрім того, що понад 1 200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, заявив Умєров.

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