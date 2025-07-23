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Новости Встреча Зеленского и Путина Встреча Трампа, Зеленского и путина
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Украина предложила РФ провести встречу Зеленского и Путина до конца августа, - Умеров

Умеров: Украина предлагает встречу Зеленского и Путина до конца августа

Украина во время переговоров 23 июля в Стамбуле предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции и президента США Трампа до конца августа.

Об этом сообщил секретарь СНБО Умеров по итогам встречи делегаций, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в том числе ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Он не рассказал о реакции РФ на это заявление.

Также, по словам Умерова, стороны обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

Российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

Кроме того, более 1 200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, заявил Умеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ завершили третий раунд переговоров в Стамбуле (дополнено)

Зеленский Владимир (21317) путин владимир (31742) Турция (3514) Умеров Рустем (623)


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Топ комментарии
+5
В путлєра одна мова - здавайтесь
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23.07.2025 22:07 Ответить
+4
а зе вже с послом Ізраілю сьогодні домовився про втечу
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23.07.2025 22:09 Ответить
+2
По обстрелам сегодня поймём ответ рашки
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23.07.2025 22:07 Ответить
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СМЫСЛ????
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23.07.2025 22:05 Ответить
В ГААГЕ РАЗВЕ ЧТО!!!
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23.07.2025 22:11 Ответить
пораскинь мозгами. Зеленский хочет капитулировать, разорвать отношения с Европой и стать пожизненним вассалом кремля.
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23.07.2025 22:26 Ответить
Атсассалом шоли. 🤣🤣🤣
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23.07.2025 23:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=211s

година тому ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ нардеп Жалізняк
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23.07.2025 22:06 Ответить
а зе вже с послом Ізраілю сьогодні домовився про втечу
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23.07.2025 22:09 Ответить
клован запасний аеродром собі і шоблі готує
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24.07.2025 00:01 Ответить
ніхто нікого не злякався. Злочин по узурпації закінчений, навіть підпис поставив. Просто покидьок вирішив попетляти від карної відповідальності і по іншому в черговий раз лохонути вкраїнчиків.
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23.07.2025 22:29 Ответить
В путлєра одна мова - здавайтесь
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23.07.2025 22:07 Ответить
По обстрелам сегодня поймём ответ рашки
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23.07.2025 22:07 Ответить
а трумп в курсі? ...
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23.07.2025 22:08 Ответить
накрився тазом з гівном хйла його план 50 днів - українці зламали за дві неповні доби
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23.07.2025 22:35 Ответить
Долбоюноша.
Организуй встречу с марсианами.
Проще, гарантировано и ПиАр больше
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23.07.2025 22:10 Ответить
А нагадайте приклади успішних пєрєгаворав від хеніального косноязикого пєрєговощіка? Який сенс в цьому, що воно нам напереговорить?
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23.07.2025 22:10 Ответить
Україна під час перемовин у Стамбулі запропонувала російській стороні провести ..Джерело: https://censor.net/ua/n3564947
- а як же указ Зеленського про заборону переговорів з ****** ?!
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23.07.2025 22:11 Ответить
де там про переговори?
то буде зустріч - романтична вечеря Зе з ******🤢🤢🤮
в очі один одному позаглядують... мовчки
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23.07.2025 22:21 Ответить
Може ******* за Ростов будет договорюватись?! Сусід біля яника і ассада?!
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23.07.2025 22:36 Ответить
На видео перед встречей хисторик мединский нервно теребил галстук.
Примерял петлю от виселицы?
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23.07.2025 22:12 Ответить
Юстас зустринится з Алексом?
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23.07.2025 22:13 Ответить
Пора виконувати домовленості. ЄС нах, а таваріщ путін, здравствуйтє!
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23.07.2025 22:21 Ответить
зе!гніда, вже нікого не представляє.
з вчорашнього дня остаточно!
але ж, звісно може зустрітися випросити притулок біля януковоща.
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23.07.2025 22:23 Ответить
Ти не Україна, ти просто переговірник з американським напрямком зйобу
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23.07.2025 22:27 Ответить
а йому вже передали що НАБУ тепер усі його діла відкриє для судів
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23.07.2025 22:37 Ответить
Ой ,шось ми таке вже проходили ...у 20році кричали зелю геть , і ху* ло розпочало відкриту війну , бо під зеленським захиталося крісло , соьгодні люди вийшли на вулиці ,проти свавілья зеленської влади ,і одразу 🤡 пропонує прискоренну зустріч , боїться шо не встигне підписати капітуляцію ?! Ой під* раст ти 🤡 вова... конченний !...
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23.07.2025 22:44 Ответить
Мнений много---ведь это форум. Переговоры только двоим проводить---хватит оперетку с тремпелем и старым турком. Эрдоган скорее дохаживает последнюю каденцию свою, старый он. Вот пусть двое и решают. И нам тогда будет легче принять решение, если и правда проведём выборы.
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23.07.2025 22:52 Ответить
За результатами дуже змістовної зустрічи історік та ларьочник домовились домовлятися далі та історик пішов запускати шахеди по ларьочнику, щоб підкріпити домовленності
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23.07.2025 22:57 Ответить
Бог ти мій....наш наполеончик ********
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23.07.2025 23:07 Ответить
 
 