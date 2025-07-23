Украина предложила РФ провести встречу Зеленского и Путина до конца августа, - Умеров

Украина во время переговоров 23 июля в Стамбуле предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции и президента США Трампа до конца августа.

Об этом сообщил секретарь СНБО Умеров по итогам встречи делегаций, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в том числе ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Он не рассказал о реакции РФ на это заявление.

Также, по словам Умерова, стороны обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

Российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

Кроме того, более 1 200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, заявил Умеров.

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