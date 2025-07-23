Украина и РФ завершили третий раунд переговоров в Стамбуле (обновлено)
Вечером 23 июля в Стамбуле начался третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. По состоянию на 21:30 переговоры сторон завершены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
Отмечается, что главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров сейчас проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган.
Встреча происходит тет-а-тет.
В Центре противодействия дезинформации уточнили, что на самом деле встреча проходила в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, выступавшего в качестве посредника.
После трехсторонней встречи начнутся переговоры с участием полных составов делегаций, сообщила турецкая журналиста Bloomberg Сена Алкан.
По данным украинских и турецких СМИ, по состоянию на 20.40 официально началась встреча делегаций Украины и РФ.
По состоянию на 21.30 23 июля делегации Украины и РФ завершили переговоры в Стамбуле, сообщает Суспільне.
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лишньо хромосомний привітав істот по розуму на чолі з зеленим дегенератом мародером умєровим та щиро подякував за подарунок 12414.
З.І. я може щось пропустив і москалі хоч одну якусь свою позицію змінили щоб було про що вести перемовини ?
де Факан Кідан?
Ердоган вважає,що з решта з кимось,нічого говорити-такий рівень делегації...