РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13395 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
4 162 19

Украина и РФ завершили третий раунд переговоров в Стамбуле (обновлено)

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле начались 23 июля

Вечером 23 июля в Стамбуле начался третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. По состоянию на 21:30 переговоры сторон завершены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров сейчас проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган.

Встреча происходит тет-а-тет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация скоординировала позиции с турецкими партнерами накануне дальнейших переговоров в Стамбуле, - Умеров

В Центре противодействия дезинформации уточнили, что на самом деле встреча проходила в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, выступавшего в качестве посредника.

После трехсторонней встречи начнутся переговоры с участием полных составов делегаций, сообщила турецкая журналиста Bloomberg Сена Алкан.

По данным украинских и турецких СМИ, по состоянию на 20.40 официально началась встреча делегаций Украины и РФ.

По состоянию на 21.30 23 июля делегации Украины и РФ завершили переговоры в Стамбуле, сообщает Суспільне.

Стамбул (272) Турция (3514) Умеров Рустем (623) Мединский Владимир (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
переговори, почалися з позитивної ноти.
лишньо хромосомний привітав істот по розуму на чолі з зеленим дегенератом мародером умєровим та щиро подякував за подарунок 12414.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:04 Ответить
+2
На вигляд Умеров виступає в більш тяжкій вазі. Тож може введе в нокаут Мединського?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:03 Ответить
+2
Перед перемовинами з свинособачою, кацапською сараною, треба було потренуватися на карпатських бджолах.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На вигляд Умеров виступає в більш тяжкій вазі. Тож може введе в нокаут Мединського?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:03 Ответить
А ЯКЩО ЖОРСТКИЙ МИР ВІД США( заявлений сьогодні Джонсоном) ПІДГОТОВИТЬ УМЄРОВ НА ПЕРЕМОВИНАХ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ПРИПИНЕННЯ ВІЙНА НА ЧАС ПЕРВИБОРІВ В УКРАЇНІ ( хоча б там що їй залишать договорняки Зе та Кремля з Трампом?) Згадайте плани ЦРУ переказані Хьоршем та співставте з учорашнім переворотом в Україні ... ЄС не дасть вже свої 70% бюджету Україні й на ЗСУ у тч ( бо вовка не хоче відкликати підпис) ...
показать весь комментарий
23.07.2025 20:12 Ответить
Яке їхало, таке й здибало...
показать весь комментарий
23.07.2025 20:19 Ответить
Весь мир - театр, а люди в нём - актеры
показать весь комментарий
23.07.2025 20:24 Ответить
Сказав Шекспір
показать весь комментарий
23.07.2025 20:40 Ответить
лишньо хромосомний, холуйський ніщеброд в лаптях, а умеров міліонер, не вклавши ні копійчини.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:06 Ответить
переговори, почалися з позитивної ноти.
лишньо хромосомний привітав істот по розуму на чолі з зеленим дегенератом мародером умєровим та щиро подякував за подарунок 12414.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:04 Ответить
Перед перемовинами з свинособачою, кацапською сараною, треба було потренуватися на карпатських бджолах.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:08 Ответить
Я так розумію будуть докладати москалям що одну умову не вступив ЄС уже майже виконано? чорний гумор

З.І. я може щось пропустив і москалі хоч одну якусь свою позицію змінили щоб було про що вести перемовини ?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:13 Ответить
Так переговоры для Украины чтоб трамп помощь не прекратил, а для русни переговоры чтоб тянуть время и больше захватывать территорий
показать весь комментарий
23.07.2025 20:20 Ответить
Тет-а-тет... Про що можна з ворогом домовитись?!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:22 Ответить
Це якщо з ворогом...
показать весь комментарий
23.07.2025 21:47 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 20:22 Ответить
а де посередник?
де Факан Кідан?
показать весь комментарий
23.07.2025 21:36 Ответить
.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:41 Ответить
Ермака,який прибув з укр.делегацією, прийняв президент Туреччини,зустріч проходила за закритими дверима-повідомляє Європейська правда.
Ердоган вважає,що з решта з кимось,нічого говорити-такий рівень делегації...
показать весь комментарий
23.07.2025 20:51 Ответить
Зустріч відбувається тет-а-тет. Джерело: https://censor.net/ua/n3564925, Знову в порушення закону проводиться переговори Умеровим без делегаціїї з української сторони? Немає питання чому? людина з множинним громадянством проводить переговори хай і від імені президента без делегації в складі яких повинні бути представники найсекретнійших установ держави таких як Ген.штабу, МЗС, СБУ-контр-розвідки,МО, ГУР,Ген.прокуратури, НАБУ, САП і оборонного комітету ВР, які повинні були надати людей для супроводу істеження за людиною і один за одним щоб не здати інтереси країни як це вже ледь не відбулося в Стамбулі 2022 року. Чому така недовіра з боку президента до ціх установ і людей які там працють? , а до людини з множинним громадянством -Умерова повна довіра, може у самого президента теж є множинне громадянство? по іншому не назвеш чому носяться з цим шкідником, який закуповував браковані міни та багато чого робив не законного.
показать весь комментарий
23.07.2025 21:32 Ответить
Зельоні пішли бухать с братські народом?
показать весь комментарий
23.07.2025 21:46 Ответить
 
 