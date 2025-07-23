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Новости Переговоры в Турции
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Украинская делегация скоординировала позиции с турецкими партнерами накануне дальнейших переговоров в Стамбуле, - Умеров

встреча делегации Украины с Эрдоганом

Накануне дальнейших переговоров в Стамбуле украинская делегация скоординировала позиции с турецкими партнерами.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации для переговоров с российской стороной Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров рассказал, что вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком они провели важную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Передали слова благодарности и поздравления от Президента Владимира Зеленского. Благодарны Турции и лично Президенту Эрдогану за содействие в организации площадки для переговорного процесса и активную роль Турции в достижении справедливого и устойчивого мира для Украины. Турция продолжает играть весомую роль в международных усилиях, направленных на прекращение войны. Скоординировали позиции с турецкими партнерами накануне дальнейших переговоров в Стамбуле", - заявил секретарь СНБО.

Кроме этого, Умеров рассказал о встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и старшим советником президента Турецкой Республики Акифом Чагатаем Кылычем.

"Также говорили о ситуации с безопасностью и нашем сотрудничестве в оборонной сфере", - рассказал секретарь СНБО.

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Он добавил, что Украина ценит последовательную политическую и безопасностную поддержку со стороны Турции, которая продолжается с 2014 года - с момента временной оккупации Крыма.

"Турецкая Республика неизменно выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины и последовательно заявляет об этом на всех международных площадках", - заявил Умеров.

Ранее сообщалось, что украинская делегация 23 июля уже прибыла в Турцию, где состоятся переговоры с представителями России в Стамбуле. Основная задача на переговорах - организация прямой встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

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Автор: 

переговоры (5101) Турция (3514) Эрдоган Реджеп Тайип (930) Умеров Рустем (623)


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Чебурека втоптав чи ні?
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23.07.2025 17:20 Ответить
На фото сидить два уйо..ки і Ердоган.
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23.07.2025 17:21 Ответить
умєрову б, не відсвічувати з пів року, як резніков, поки все утихне.
а, ніт, лізе і лізе.
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23.07.2025 17:26 Ответить
За президенства зеленского я завжди впевнений у завтрашньому дні. Завтрашнє дно обов"язково буде глибшим за сьогоднішнє дно. Немає такого дна, якого не досяг би зеленскій та зекоманда із зезадротами.
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23.07.2025 17:27 Ответить
Добре спрацювали- вовка прямо у ліжку вночі підписав закон добового перевороту кремля у Києві . До перемовин готові - 50 днів відпущені Трампом ще ого-го як діють а ВР на усі дні у відпустці. А Джонсон теж з ПАЛАТОЮ втік у відпустку заявивши - США виходять з перемовин по війні за виключенням заключення ЖОРСТКОГО МИРУ
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23.07.2025 17:28 Ответить
З кацапами теж скоординували, яке шоу для публіки зіграти?
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23.07.2025 17:38 Ответить
Турция участник переговоров?
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23.07.2025 17:56 Ответить
Все-таки козир втерся в делегацію,хоча в списку делегованих членів його не було.
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23.07.2025 18:50 Ответить
 
 