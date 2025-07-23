Согласование проектов меморандумов является подготовкой к встрече Зеленского и Путина, - Песков

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры между Украиной и РФ.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди тем - вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, продолжение взаимных обменов.

По мнению Пескова, разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны.

"Вся работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского", - уточнил он.

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Также Песков отметил, назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы является нецелесообразным.

Ранее Песков заявлял, что прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украина и РФ должны обсудить сложные темы.