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Новости Переговоры в Турции
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Согласование проектов меморандумов является подготовкой к встрече Зеленского и Путина, - Песков

пєсков

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры между Украиной и РФ.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди тем - вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, продолжение взаимных обменов.

По мнению Пескова, разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны.

"Вся работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского", - уточнил он.

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Также Песков отметил, назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы является нецелесообразным.

Ранее Песков заявлял, что прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украина и РФ должны обсудить сложные темы.

Автор: 

Зеленский Владимир (21299) переговоры (5101) Песков Дмитрий (1973) путин владимир (31742) Мединский Владимир (19)


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Все виглядає так, що йде підготовка до скритої капітуляції України.
Законопроект #12414 був прийнятий в турбо режимі тому що це, ймовірно, є однією з складових до капітуляції і узурпації влади.
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23.07.2025 13:01 Ответить
Объявляю бессрочную акцию протеста #ЯНЕПОЙДУЗАЩИЩАТЬМУСТАФУ или #ЯЗАМОБИЛИЗАЦИЮМИГРАНТОВ………
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23.07.2025 13:08 Ответить
Про що можна вести переговори з загарбниками? З українського боку можлива тільки одна вимога-забратися цим вбивцям, мародерам і загарбникам до біса!!!
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23.07.2025 13:03 Ответить
Якщо домовляться про повернення полонених це +
Все інше залишиться по старому.
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23.07.2025 13:03 Ответить
Про що може домовитись найкривавіший терорист світу і проросійський клоун який грає роль президента України ?
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23.07.2025 13:05 Ответить
Друзі, робіть вибір самі. Нікого не закликаю. Або ви маєте перемир'я з шансом через раз приймати приліт Шахедів (кожного вечора відміняється). А оці трампи в кабінеті погладжують свій живіт "мир є!", та наш Боневтік мріє про чергові ... мрії. Бо по ньому не прилітало, й не прилетить. АБО ... Боневтік має бути знятим примусово з крісла. Порівняйте мирні угоди 2014 р з майбутніми. Майже десять років ви жили спокійно, і дехто забув про війну. Крім донеччан звісно. Майбутнє буде з крилатими, Шахедами "у відповідь на проіскі кієвской хунти!" Будь-хто крім Боневтіка дає право кремлю казати цю нісенітницю і пускати ракети.
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23.07.2025 13:08 Ответить
Також Пєсков зауважив, призначати можливу зустріч Путіна та Зеленського без попередньої великої роботи є недоцільним.

Тобто набагато доцільніше ганяти туди-сюди переговірників, які взагалі нічого не можуть вирішити і чекають на команду крємляді лисої??? Так нехай воно приїжджає особисто і вирішує все без усіяких недоісториків. За півгодини все можна спокійно закінчити.

Як починало САМО, так нехай САМО і закінчує
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23.07.2025 13:11 Ответить
зе!гніда наполегливо робить вигляд, що вчора, нічого такого не сталося.
але, плєшива крємлядь позитивно оцінив плювок клятим буржуям у харю.
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23.07.2025 13:11 Ответить
 
 