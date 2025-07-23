Согласование проектов меморандумов является подготовкой к встрече Зеленского и Путина, - Песков
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры между Украиной и РФ.
Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, среди тем - вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, продолжение взаимных обменов.
По мнению Пескова, разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны.
"Вся работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского", - уточнил он.
Также Песков отметил, назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы является нецелесообразным.
Ранее Песков заявлял, что прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украина и РФ должны обсудить сложные темы.
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Законопроект #12414 був прийнятий в турбо режимі тому що це, ймовірно, є однією з складових до капітуляції і узурпації влади.
Все інше залишиться по старому.
Тобто набагато доцільніше ганяти туди-сюди переговірників, які взагалі нічого не можуть вирішити і чекають на команду крємляді лисої??? Так нехай воно приїжджає особисто і вирішує все без усіяких недоісториків. За півгодини все можна спокійно закінчити.
Як починало САМО, так нехай САМО і закінчує
але, плєшива крємлядь позитивно оцінив плювок клятим буржуям у харю.