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Новини Переговори у Туреччині
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Узгодження проєктів меморандумів є підготовкою до зустрічі Зеленського та Путіна, - Пєсков

пєсков

Російська делегація на чолі з Володимиром Мединським вирушила до Стамбулу, де сьогодні відбудуться перемовини між Україною та РФ.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед тем - питання, пов'язані з проєктами меморандумів щодо врегулювання, продовження взаємних обмінів.

На думку Пєскова, розмова буде складною: проєкти меморандумів щодо врегулювання діаметрально протилежні.

"Вся робота щодо узгодження проєктів меморандумів Росії та України є підготовкою до ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського", - уточнив він.

Також читайте: Перемовини української та російської делегацій заплановані на сьогоднішній вечір, - адміністрація Ердогана

Також Пєсков зауважив, призначати можливу зустріч Путіна та Зеленського без попередньої великої роботи є недоцільним.

Раніше Пєсков заявляв, що проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми.

Автор: 

Зеленський Володимир (24812) перемовини (3036) Пєсков Дмитро (1725) путін володимир (24327) Мединський Володимир (19)


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Все виглядає так, що йде підготовка до скритої капітуляції України.
Законопроект #12414 був прийнятий в турбо режимі тому що це, ймовірно, є однією з складових до капітуляції і узурпації влади.
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23.07.2025 13:01 Відповісти
Про що можна вести переговори з загарбниками? З українського боку можлива тільки одна вимога-забратися цим вбивцям, мародерам і загарбникам до біса!!!
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23.07.2025 13:03 Відповісти
Якщо домовляться про повернення полонених це +
Все інше залишиться по старому.
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23.07.2025 13:03 Відповісти
Про що може домовитись найкривавіший терорист світу і проросійський клоун який грає роль президента України ?
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23.07.2025 13:05 Відповісти
Друзі, робіть вибір самі. Нікого не закликаю. Або ви маєте перемир'я з шансом через раз приймати приліт Шахедів (кожного вечора відміняється). А оці трампи в кабінеті погладжують свій живіт "мир є!", та наш Боневтік мріє про чергові ... мрії. Бо по ньому не прилітало, й не прилетить. АБО ... Боневтік має бути знятим примусово з крісла. Порівняйте мирні угоди 2014 р з майбутніми. Майже десять років ви жили спокійно, і дехто забув про війну. Крім донеччан звісно. Майбутнє буде з крилатими, Шахедами "у відповідь на проіскі кієвской хунти!" Будь-хто крім Боневтіка дає право кремлю казати цю нісенітницю і пускати ракети.
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23.07.2025 13:08 Відповісти
Також Пєсков зауважив, призначати можливу зустріч Путіна та Зеленського без попередньої великої роботи є недоцільним.

Тобто набагато доцільніше ганяти туди-сюди переговірників, які взагалі нічого не можуть вирішити і чекають на команду крємляді лисої??? Так нехай воно приїжджає особисто і вирішує все без усіяких недоісториків. За півгодини все можна спокійно закінчити.

Як починало САМО, так нехай САМО і закінчує
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23.07.2025 13:11 Відповісти
зе!гніда наполегливо робить вигляд, що вчора, нічого такого не сталося.
але, плєшива крємлядь позитивно оцінив плювок клятим буржуям у харю.
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23.07.2025 13:11 Відповісти
 
 