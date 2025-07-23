Узгодження проєктів меморандумів є підготовкою до зустрічі Зеленського та Путіна, - Пєсков
Російська делегація на чолі з Володимиром Мединським вирушила до Стамбулу, де сьогодні відбудуться перемовини між Україною та РФ.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед тем - питання, пов'язані з проєктами меморандумів щодо врегулювання, продовження взаємних обмінів.
На думку Пєскова, розмова буде складною: проєкти меморандумів щодо врегулювання діаметрально протилежні.
"Вся робота щодо узгодження проєктів меморандумів Росії та України є підготовкою до ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського", - уточнив він.
Також Пєсков зауважив, призначати можливу зустріч Путіна та Зеленського без попередньої великої роботи є недоцільним.
Раніше Пєсков заявляв, що проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Законопроект #12414 був прийнятий в турбо режимі тому що це, ймовірно, є однією з складових до капітуляції і узурпації влади.
Все інше залишиться по старому.
Тобто набагато доцільніше ганяти туди-сюди переговірників, які взагалі нічого не можуть вирішити і чекають на команду крємляді лисої??? Так нехай воно приїжджає особисто і вирішує все без усіяких недоісториків. За півгодини все можна спокійно закінчити.
Як починало САМО, так нехай САМО і закінчує
але, плєшива крємлядь позитивно оцінив плювок клятим буржуям у харю.