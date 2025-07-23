Узгодження проєктів меморандумів є підготовкою до зустрічі Зеленського та Путіна, - Пєсков

Російська делегація на чолі з Володимиром Мединським вирушила до Стамбулу, де сьогодні відбудуться перемовини між Україною та РФ.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед тем - питання, пов'язані з проєктами меморандумів щодо врегулювання, продовження взаємних обмінів.

На думку Пєскова, розмова буде складною: проєкти меморандумів щодо врегулювання діаметрально протилежні.

"Вся робота щодо узгодження проєктів меморандумів Росії та України є підготовкою до ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського", - уточнив він.

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Також Пєсков зауважив, призначати можливу зустріч Путіна та Зеленського без попередньої великої роботи є недоцільним.

Раніше Пєсков заявляв, що проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми.