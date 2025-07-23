1 151 17
Перемовини української та російської делегацій заплановані на сьогоднішній вечір, - адміністрація Ердогана
Українська та російська делегації мають зустрітися сьогодні, 23 липня, в Стамбулі, у палаці Чираган, де відбувалася попередня зустріч.
Про це повідомили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган", - зазначається в повідомленні.
Також було зазначено, що у програмі зустрічі можливі зміни.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу.
Топ коментарі
+9 piligrim
показати весь коментар23.07.2025 09:23 Відповісти Посилання
+6 Герхард
показати весь коментар23.07.2025 09:23 Відповісти Посилання
+6 Tema9
показати весь коментар23.07.2025 09:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
типу: https://www.youtube.com/watch?v=3Gvd8RQu3xM «Батя, я стараюсь!»
Казали, попереджали що він 🤡.
Але ні мудрий нарід хоче продати, хуже не будет
прошу всіх, не ігноруйте тривоги.
хоча б перейдіть в коридор, ванну, туалет....