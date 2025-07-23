Перемовини української та російської делегацій заплановані на сьогоднішній вечір, - адміністрація Ердогана

Українська та російська делегації мають зустрітися сьогодні, 23 липня, в Стамбулі, у палаці Чираган, де відбувалася попередня зустріч.

Про це повідомили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган", - зазначається в повідомленні.

Також було зазначено, що у програмі зустрічі можливі зміни.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу.