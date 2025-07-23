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Новини Переговори у Туреччині
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Перемовини української та російської делегацій заплановані на сьогоднішній вечір, - адміністрація Ердогана

перемовини у Стамбулі

Українська та російська делегації мають зустрітися сьогодні, 23 липня, в Стамбулі, у палаці Чираган, де відбувалася попередня зустріч.

Про це повідомили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган", - зазначається в повідомленні.

Також було зазначено, що у програмі зустрічі можливі зміни. 

Також читайте: Проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми, - Пєсков

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу.

Автор: 

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Топ коментарі
+9
то чи не для цього було все те шапіто з НАБУ САП?...
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23.07.2025 09:23 Відповісти
+6
Делегація Роісі хоче привітати делегацію України з розвертанням у бік тайожного союзу.
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23.07.2025 09:23 Відповісти
+6
Команда КВН Зє-шобла виконала «домашнє завдання» по знищенню НАБУ і САП, і тепер представить свій номер своїм рашистським паханам.
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23.07.2025 09:25 Відповісти
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що ЗЕрмак не встає всіх нас здати на фарш? спішать?
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23.07.2025 09:22 Відповісти
Огласіть весь список!
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23.07.2025 09:22 Відповісти
то чи не для цього було все те шапіто з НАБУ САП?...
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23.07.2025 09:23 Відповісти
Делегація Роісі хоче привітати делегацію України з розвертанням у бік тайожного союзу.
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23.07.2025 09:23 Відповісти
і, як своєчасно зе!гніда підігнав подаруночек плєшивій крємляді.
типу: https://www.youtube.com/watch?v=3Gvd8RQu3xM «Батя, я стараюсь!»
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23.07.2025 09:32 Відповісти
Команда КВН Зє-шобла виконала «домашнє завдання» по знищенню НАБУ і САП, і тепер представить свій номер своїм рашистським паханам.
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23.07.2025 09:25 Відповісти
А хто обрав блазня та клоуна🤡 до влади?
Казали, попереджали що він 🤡.
Але ні мудрий нарід хоче продати, хуже не будет
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23.07.2025 09:31 Відповісти
А хто довів народ, що він вибрав клоуна, бо більше нікому не вірить.
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23.07.2025 09:37 Відповісти
👎👎👎
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23.07.2025 09:27 Відповісти
тобто, сьогодні, в черговий раз, нас будуть масово бомбити.
прошу всіх, не ігноруйте тривоги.
хоча б перейдіть в коридор, ванну, туалет....
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23.07.2025 09:34 Відповісти
Головне заберіть у москалів наркоту, та бояришнік, хоча толку не буде, вони будуть говорити тільки те що їм написали у фсб.
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23.07.2025 09:35 Відповісти
Краще нехай кацапоїди будуть п'яні і під наркотою. Інакше вони швидко зрозуміють як можна добити Україну малою кров'ю. А іменно підписати якийсь тимчасовий мирний договір і українці як показала практика почнуть ділити владу і переріжуть один одного самі. Вчора ми вже в цьому впевнилися. Рашистам залишиться тільки зайти в парадній формі
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23.07.2025 10:08 Відповісти
Земразі будуть звітувати про успішне виконання оманського плану?
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23.07.2025 09:58 Відповісти
За*бали ви вже своїми переговорами. Знову чекати масований обстріл Київа і інших міст? І про що говорити з московськими фашистами які відкрито гавкають що їхня ціль знищити Україну повністю і піти далі на Європу?
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23.07.2025 09:59 Відповісти
Які переговори? Що Ви мелете? Знову приїдуть клоуни, які нічого не вирішують
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23.07.2025 10:09 Відповісти
,,,...Шура---запускай мединского,,
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23.07.2025 10:15 Відповісти
еще раз!! пока у ботаксного педофильного Шныря будут два козыря, а это проект кремля Буратино он же бенин, Оманский Нарик с куратором фсбэшником Елдаком и купленный с 90-х слабоумный тампон конца войны не будет....и все эти встречи переливание с пустого в порожнее....
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23.07.2025 10:24 Відповісти
 
 