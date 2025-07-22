Проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми, - Пєсков

Тема врегулювання війни в Україні настільки складна, що досягнення домовленостей про обміни або повернення тіл - це вже результат.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Однак, за його словами, приводів, аби розраховувати на прориви під час нового раунду переговорів, наразі немає.

"Перш ніж говорити про можливість зустрічей Росії та України на високому та вищому рівнях, доведеться багато попрацювати", - додав він.

Пєсков також зазначив, що терміни можливого виходу на домовленості щодо "українського врегулювання" залежать від багатьох факторів.

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Він також зауважив, що Росія та Україна під час переговорів мають обговорити складні теми, зокрема проєкти меморандумів щодо врегулювання.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу.