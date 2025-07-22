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Новини Переговори у Туреччині
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Проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми, - Пєсков

пєсков

Тема врегулювання війни в Україні настільки складна, що досягнення домовленостей про обміни або повернення тіл - це вже результат.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Однак, за його словами, приводів, аби розраховувати на прориви під час нового раунду переговорів, наразі немає.

"Перш ніж говорити про можливість зустрічей Росії та України на високому та вищому рівнях, доведеться багато попрацювати", - додав він.

Пєсков також зазначив, що терміни можливого виходу на домовленості щодо "українського врегулювання" залежать від багатьох факторів.

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Він також зауважив, що Росія та Україна під час переговорів мають обговорити складні теми, зокрема проєкти меморандумів щодо врегулювання.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1724) переговори з Росією (1334)


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Тогда зачем свинособаки вообще туда едут???
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22.07.2025 12:54 Відповісти
Туризм
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22.07.2025 12:59 Відповісти
Хотят попросить вернуть им всех ЛКНов обратно на родину на северный кауказ!
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22.07.2025 13:08 Відповісти
Цікаво, що це російскомовна бидлота так реагує на новину про свого співвіччизника? Тварюки, насамперед вивчите вже нарешті українську мову. Чи ви принципово розмовляєте лише російською?
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22.07.2025 13:17 Відповісти
Ти би йоршик валізами займався, від вас ничего не залежить. Що ху...ло напише, то і будеш виконувати
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22.07.2025 12:58 Відповісти
Поки ***** живий ніяких проривів не буде. Він маньяк, який зациклений на Україні.
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22.07.2025 12:58 Відповісти
Якщо він не сподівається на капітуляцію ЕрЗе відповідно до ультиматуму ***** та підлеглих йому касапів - то тут його нічим не порадуємо.
Поки що ЕрЗе дає собі звіт в тому, що подібна зрада призведе до каштанів.
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22.07.2025 13:03 Відповісти
Адмірал Ясен Куй повторює тезіс Путіна (який він прямо озвучував) що поки є наступ та ресурси, ніякого миру не буде, хай Зелька хоч потужно всреться разом з Трампом.
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22.07.2025 13:10 Відповісти
З куликівської битви починатимете?
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22.07.2025 13:23 Відповісти
 
 