У делегації РФ має бути мандат для реальних переговорів про перемир’я, - Сибіга
Делегація РФ на перемовинах у Стамбулі повинна мати мандат для обговорення ключових питань, зокрема встановлення перемир’я та припинення війни.
Про це заявив міністр закордонних справ України на спільній з главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро пресконференції у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Сибіга зазначив, що після двох зустрічей делегацій України і Росії у Стамбулі була активна динаміка щодо обміну полоненими, повернення дітей та інших заходів зміцнення довіри.
"Тому з цих міркувань цей процес (переговорів, – ред.) важливий і має право на життя щодо його продовження. Президент Зеленський заявив, що ми готові, Україна не є перешкодою для миру, ніколи не була й не буде. Ми наполягаємо на перемир’ї. І дуже важливо, щоб ці можливі зустрічі у разі узгодження можливої дати були предметні, щоб інша сторона мала мандат обговорювати найголовніші питання – закінчення війни, досягнення перемир’я",- сказав Сибіга.
Міністр заявив, що наразі Україна наразі цього не бачить, тому пропонувала для обговорення таких стратегічних питань провести зустріч Зеленського з Путіним за участю президентів США й Туреччини, а також європейських лідерів.
"Ми вважаємо, що такий розвиток, безумовно, вплинув би на подальшу динаміку процесу досягнення перемир’я",- додав міністр.
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тампон дає йому 2 тижні, потім ще 2, а зараз взалі дав 50 днів, потім взагали десять місяців дасть.