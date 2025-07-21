1 326 40
Нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував нову зустріч з росіянами в Стамбулі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+14 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар21.07.2025 21:18 Відповісти Посилання
+14 Сергей Верховский #265851
показати весь коментар21.07.2025 21:20 Відповісти Посилання
+11 Потужний Гарант
показати весь коментар21.07.2025 21:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це тільки ті, про які відомо офіційно. Неофіційно, думаю, папа_єрмака на лінії завжди.
Почему не в Омане?
Кто по национальности Владимир Мединский?
Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в семье военного в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украинской ССР, ныне город - административный центр Смелянской городской общины (укр. Смілянська міська громада) Черкасского района Черкасской области Украины. Русский.
Хрипун ти йо##ний!
не віддаючи території України кацапам ,
він повинен піти з цієї посади і негайно !!
Потрібно сформувати новий уряд національності єдності ,
А згодом і уряд спасіння , так як цій зеленій владі ,
особливо Зе і Єрмаку довіри немає
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale