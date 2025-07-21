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Новини Відео Переговори у Туреччині
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Нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував нову зустріч з росіянами в Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей", - розповів Зеленський.

Читайте: Зеленський про ключові теми нового раунду перемовин з РФ: Повернення полонених і викрадених дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) обмін (1260) звернення (640) перемовини (3033) росія (66787) Стамбул (236)


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Топ коментарі
+14
що плануєш здати?
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21.07.2025 21:18 Відповісти
+14
О Боже як же мене дратує цей квартальний ПОЦ, тупий,некомпетентний,самозакоханий,дратівливий,мстивий і брехливий.
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21.07.2025 21:20 Відповісти
+11
Щоб ти здох ще маленьким!
Хрипун ти йо##ний!
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21.07.2025 21:30 Відповісти
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що плануєш здати?
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21.07.2025 21:18 Відповісти
зараз тільки 2 зиски можуть бути із цих переговорів: 1) обмін полоненими; 2) посил світу і Чубу зокрема, що Україна не уникає переговорів.
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21.07.2025 21:38 Відповісти
Будеш торгуватись, що ще кацапам віддати?

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21.07.2025 21:18 Відповісти
О Боже як же мене дратує цей квартальний ПОЦ, тупий,некомпетентний,самозакоханий,дратівливий,мстивий і брехливий.
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21.07.2025 21:20 Відповісти
А для чого ти на нього дивишся, ще й за кордоном?
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21.07.2025 21:36 Відповісти
А в нас вже, перемовини з терористами ведуть?
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21.07.2025 21:23 Відповісти
Та вже раз шостий мабуть.

І це тільки ті, про які відомо офіційно. Неофіційно, думаю, папа_єрмака на лінії завжди.
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21.07.2025 21:29 Відповісти
Странно.
Почему не в Омане?
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21.07.2025 21:26 Відповісти
придурок
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21.07.2025 21:28 Відповісти
Опять лишнехромосомный поц с гамадрилом? А какая разница?
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21.07.2025 21:29 Відповісти
Що цікаво ,так з цих двох етнічним українцем є саме мединський ,а не агрохімія.
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21.07.2025 21:34 Відповісти
Может, он и родился украинцем, но лишняя свинособачья хромосома сделала его 100%-ной свинособакой.
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21.07.2025 21:39 Відповісти
він народився кацапом у сім'ї кацапського військового на території України.
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21.07.2025 21:45 Відповісти
Ну це ще питання якої національності був його батько. Та й прізвище мединський швидше українське ніж кацапське .
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21.07.2025 21:50 Відповісти
ГУГЛ -

Кто по национальности Владимир Мединский?

Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в семье военного в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украинской ССР, ныне город - административный центр Смелянской городской общины (укр. Смілянська міська громада) Черкасского района Черкасской области Украины. Русский.
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21.07.2025 22:03 Відповісти
Так за часів ссср ,можна було легко змінити національність при обміні документів ,тим більше українця на кацапа .
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21.07.2025 22:08 Відповісти
Так у вальки матвієнка теж є зайва хромосома і в кацапських генералів українського походження теж ? Щось занадто багато серед етнічних українців запроданців ,така вже ми нація ,маємо ,те що маємо.
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21.07.2025 21:54 Відповісти
Так само ж зайва хромосома не зробить же з кацапа українця ?
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21.07.2025 21:58 Відповісти
Лишняя хромосома может сделать только дауна.
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21.07.2025 22:07 Відповісти
Так і серед українців їх достатньо.
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21.07.2025 22:09 Відповісти
Это в смысле 73%?
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21.07.2025 22:18 Відповісти
Молодець ,що здогадався.
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21.07.2025 22:19 Відповісти
Ник мой сократи и переведи.
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21.07.2025 22:20 Відповісти
Щоб ти здох ще маленьким!
Хрипун ти йо##ний!
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21.07.2025 21:30 Відповісти
відкрию таємницю: в історії не зафіксовано ЖОДНОГО випадку,коли б одноплемінники Зюзі-лідора зробили б іншим народам добра хоч на шекель...тільки навпаки. І ми тут не виняток...
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21.07.2025 21:34 Відповісти
Оскільки Зеленський не в змозі закінчити цю війну
не віддаючи території України кацапам ,
він повинен піти з цієї посади і негайно !!
Потрібно сформувати новий уряд національності єдності ,
А згодом і уряд спасіння , так як цій зеленій владі ,
особливо Зе і Єрмаку довіри немає

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21.07.2025 21:31 Відповісти
Яка різниця зто здасть, якщо ситуацію вже завели в глухий кут.
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21.07.2025 21:59 Відповісти
Ой не кажіть у голос , мене за це , вже через три години знову забанили ...
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21.07.2025 22:24 Відповісти
А ти вже скасував свій указ від 30 вересня 2022 року ,яким ти сам собі заборонив вести переговори з путлєром ?
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21.07.2025 21:32 Відповісти
Тобто,сьогоднішня,завтрашня і післязавтрашня ночі теж будуть з масованими обстрілами? А грізний Лідор знов розіб"є пару шибок під Москвою у відповідь??
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21.07.2025 21:33 Відповісти
Так маємо ,те що маємо ,а те як крилаті ракети продовжують і далі летіти ,то зєліна так звана "павутина " було пропагандистським блефом ,а кацапи нам показали ,те що українці захотіли побачити ,а хто ще не зрозумів ,то кацапам злили "павутину "( можливо дєрьмак чи татаров ,який є куратором силовиків). ще до її початку і вони замість справжніх літаків поставили або макети або списані літаки ,а для ефекту підпалили гсм і склади зі списаними ************ ,коротше влаштували кінастудію масфільм ,ну а ми на це все купились як дурні.
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21.07.2025 21:46 Відповісти
Підрєнка, портянка ти обісцяна ))) Тема зовсім не про Павутину. Отак вас піторасів руснявих і палять - бо хрюкаєте строго по методичці навіть коли не питають.
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21.07.2025 22:06 Відповісти
Ну а вас диванних патріотів ,що хрюкаєте по гівномарафонівській методичці ,коли вас не питають ,бо ви як зомбі повторюєте -" перемога " ,"кордони 91 року " і т.ді т.п. І розводять як дурнів ,видаючи бажане за дійсне.
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21.07.2025 22:14 Відповісти
ну Умєров же як без нього ( Єрмак тим більше зара в загоні) Арахамка буде? хто там ще здав у Турції Україну Мединськрму ще у 2022 му?..
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21.07.2025 21:33 Відповісти
Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
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21.07.2025 21:36 Відповісти
Треба ж хйла врятувати до вересня,бо як дійде до суду,то такого нарозказує)
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21.07.2025 21:37 Відповісти
Якщо кацапи знову відправлять мединського - пропоную , на зустріч з ним , відправити Ляшка ... з вилами
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21.07.2025 21:45 Відповісти
Тільки не беріть з собою перекладача...просто говоріть державною мовою України.
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21.07.2025 21:58 Відповісти
Наскільки ,я знаю ,так це наші прекладали з кацапської на українську , і з української на кацапську ,типу мединський ,який народився в Смілі не знає української мови .
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21.07.2025 22:17 Відповісти
Ішак поспішає з договорняком. Чує щось не ладне.
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21.07.2025 22:01 Відповісти
 
 