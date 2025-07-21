Нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував нову зустріч з росіянами в Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей", - розповів Зеленський.

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