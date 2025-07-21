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Новини Переговори у Туреччині
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Зеленський про ключові теми нового раунду перемовин з РФ: Повернення полонених і викрадених дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів

зеленський

Президент Володимир Зеленський озвучив ключові питання, які Україна планує порушити під час наступного раунду перемовин з РФ у Туреччині.

Про це глава держави сказав під час зустріч із керівниками українських посольств, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Це складний напрям. І ми всі розуміємо, що справді результативні перемовини можуть бути тільки на рівні лідерів", - сказав президент.

Зеленський розповів, що зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін із Росією. Він також нагадав, що нещодавно секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч у Туреччині.

"Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку", - заявив очільник держави.

Нагадаємо, що 19 липня повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на цьому тижні.

Читайте також: Українська та російська делегації зустрінуться цього тижня у Стамбулі, - Independent Türkçe

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) перемовини (3033) Умєров Рустем (705)


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То ти х@йла і себе вважаєш лідерами?
Грьобаний сором .. 🤡🤡🤡
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21.07.2025 18:06 Відповісти
Вчепився намертво у ідею "зазирнути в очко х*лу №2". Інших тем для переговорів немає, тільки "зустріч лідерів"?
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21.07.2025 18:09 Відповісти
в глаза,в глаза пасматрєть і сайтісь па срєдінє?
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21.07.2025 18:09 Відповісти
>> Адженда зустрічі для нас зрозуміла...

О, адженду підвезли. Хорошу, колумбійську.
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21.07.2025 18:15 Відповісти
Помилка в тексті.
Написано - зустрич на рівні лідерів.
А треб7а писати - зустріч двох 3,14...рів.
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21.07.2025 18:17 Відповісти
+100500% двох 3.14дерів
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21.07.2025 18:24 Відповісти
Якщо він має на увазі себе і х#йла, то цю підготовку слід назвати «на рівні під#рів!
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21.07.2025 18:45 Відповісти
Сумно звучить на рівні "лідерів" ,це що проросійський клоун буде зустрічатись з терористом ,убивцею сотен тисяч українців ? таке враження що він нічому і не навчився.
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21.07.2025 18:55 Відповісти
 
 