Зеленський про ключові теми нового раунду перемовин з РФ: Повернення полонених і викрадених дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів
Президент Володимир Зеленський озвучив ключові питання, які Україна планує порушити під час наступного раунду перемовин з РФ у Туреччині.
Про це глава держави сказав під час зустріч із керівниками українських посольств, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Це складний напрям. І ми всі розуміємо, що справді результативні перемовини можуть бути тільки на рівні лідерів", - сказав президент.
Зеленський розповів, що зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін із Росією. Він також нагадав, що нещодавно секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч у Туреччині.
"Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку", - заявив очільник держави.
Нагадаємо, що 19 липня повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на цьому тижні.
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Грьобаний сором .. 🤡🤡🤡
О, адженду підвезли. Хорошу, колумбійську.
Написано - зустрич на рівні лідерів.
А треб7а писати - зустріч двох 3,14...рів.