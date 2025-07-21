Зеленський про ключові теми нового раунду перемовин з РФ: Повернення полонених і викрадених дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів

Президент Володимир Зеленський озвучив ключові питання, які Україна планує порушити під час наступного раунду перемовин з РФ у Туреччині.

Про це глава держави сказав під час зустріч із керівниками українських посольств, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Це складний напрям. І ми всі розуміємо, що справді результативні перемовини можуть бути тільки на рівні лідерів", - сказав президент.

Зеленський розповів, що зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін із Росією. Він також нагадав, що нещодавно секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч у Туреччині.

"Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку", - заявив очільник держави.

Нагадаємо, що 19 липня повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на цьому тижні.

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