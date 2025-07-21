Зеленский о ключевых темах нового раунда переговоров с РФ: Возвращение пленных, похищенных детей и подготовка встречи на уровне лидеров

Президент Владимир Зеленский озвучил ключевые вопросы, которые Украина планирует поднять во время следующего раунда переговоров с РФ в Турции.

Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями украинских посольств, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией. Он также напомнил, что недавно секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу в Турции.

"Адженда встречи для нас понятна - возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров. Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой адженды и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку", - заявил глава государства.

Напомним, что 19 июля сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на этой неделе.

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