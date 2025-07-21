Зеленский о ключевых темах нового раунда переговоров с РФ: Возвращение пленных, похищенных детей и подготовка встречи на уровне лидеров
Президент Владимир Зеленский озвучил ключевые вопросы, которые Украина планирует поднять во время следующего раунда переговоров с РФ в Турции.
Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями украинских посольств, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров", - сказал президент.
Зеленский рассказал, что сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией. Он также напомнил, что недавно секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу в Турции.
"Адженда встречи для нас понятна - возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров. Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой адженды и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку", - заявил глава государства.
Напомним, что 19 июля сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на этой неделе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Грьобаний сором .. 🤡🤡🤡
О, адженду підвезли. Хорошу, колумбійську.
Написано - зустрич на рівні лідерів.
А треб7а писати - зустріч двох 3,14...рів.