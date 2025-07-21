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Новости Переговоры в Турции
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Зеленский о ключевых темах нового раунда переговоров с РФ: Возвращение пленных, похищенных детей и подготовка встречи на уровне лидеров

зеленський

Президент Владимир Зеленский озвучил ключевые вопросы, которые Украина планирует поднять во время следующего раунда переговоров с РФ в Турции.

Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями украинских посольств, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией. Он также напомнил, что недавно секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу в Турции.

"Адженда встречи для нас понятна - возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров. Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой адженды и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку", - заявил глава государства.

Напомним, что 19 июля сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на этой неделе.

Читайте также: Украинская и российская делегации встретятся на этой неделе в Стамбуле, - Independent Türkçe

Зеленский Владимир (21277) переговоры (5096) Умеров Рустем (619)


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Топ комментарии
+12
То ти х@йла і себе вважаєш лідерами?
Грьобаний сором .. 🤡🤡🤡
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21.07.2025 18:06 Ответить
+5
Вчепився намертво у ідею "зазирнути в очко х*лу №2". Інших тем для переговорів немає, тільки "зустріч лідерів"?
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21.07.2025 18:09 Ответить
+5
в глаза,в глаза пасматрєть і сайтісь па срєдінє?
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21.07.2025 18:09 Ответить
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То ти х@йла і себе вважаєш лідерами?
Грьобаний сором .. 🤡🤡🤡
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21.07.2025 18:06 Ответить
Вчепився намертво у ідею "зазирнути в очко х*лу №2". Інших тем для переговорів немає, тільки "зустріч лідерів"?
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21.07.2025 18:09 Ответить
в глаза,в глаза пасматрєть і сайтісь па срєдінє?
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21.07.2025 18:09 Ответить
>> Адженда зустрічі для нас зрозуміла...

О, адженду підвезли. Хорошу, колумбійську.
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21.07.2025 18:15 Ответить
Помилка в тексті.
Написано - зустрич на рівні лідерів.
А треб7а писати - зустріч двох 3,14...рів.
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21.07.2025 18:17 Ответить
+100500% двох 3.14дерів
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21.07.2025 18:24 Ответить
Якщо він має на увазі себе і х#йла, то цю підготовку слід назвати «на рівні під#рів!
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21.07.2025 18:45 Ответить
Сумно звучить на рівні "лідерів" ,це що проросійський клоун буде зустрічатись з терористом ,убивцею сотен тисяч українців ? таке враження що він нічому і не навчився.
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21.07.2025 18:55 Ответить
Напотужнічав, аж страшно!
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21.07.2025 19:42 Ответить
 
 