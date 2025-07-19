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Новости Мирные переговоры
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Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Нужно делать все, чтобы добиться прекращения огня, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский, Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что продолжается разговор с российской стороной относительно обменов - продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. По слова Зеленского, продолжается работа над еще одним обменом.

"Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений", - сказал глава государства.

Президент добавил, что нужна встреча на уровне лидеров, чтобы обеспечить продолжительный мир.

"Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно продолжительный. Украина готова к такой встрече", - сказал Зеленский.

Также читайте: Павел: Россия не заинтересована в переговорах, пока видит успехи на поле боя

Автор: 

Зеленский Владимир (21266) переговоры (5095) Умеров Рустем (617) прекращения огня (305)


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Топ комментарии
+29
Яку, ...лять, "переговорну динаміку"? Що воно несе?
Орки викотили ті самі вимоги що й три роки назад - де ти тут динаміку побачило?...
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19.07.2025 20:19 Ответить
+16
Це той Умеров, якого американці забанили як посла в США після того, як дізналися, що у нього є російський паспорт?
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19.07.2025 20:36 Ответить
+13
Це той умеров шо в сша відмовились приймати як посла?
А шо сі сталося, а ********?
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19.07.2025 20:33 Ответить
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У Стамбулі..море..пляжі..та акули..коняку запрошуй, може з'їдять..
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19.07.2025 20:18 Ответить
Це той Умеров, якого американці забанили як посла в США після того, як дізналися, що у нього є російський паспорт?
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19.07.2025 20:36 Ответить
Ні. УмЄров
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19.07.2025 21:10 Ответить
Яку, ...лять, "переговорну динаміку"? Що воно несе?
Орки викотили ті самі вимоги що й три роки назад - де ти тут динаміку побачило?...
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19.07.2025 20:19 Ответить
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19.07.2025 20:43 Ответить
Чергова вистава для Трампа.
Єдина користь - можливість обміну полоненими.
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19.07.2025 20:50 Ответить
окупували більше...хіба не динаміка
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19.07.2025 20:53 Ответить
А як по іншому спасати орків від санкцій Конгреса і Трампа?
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19.07.2025 21:27 Ответить
А що там діпстейт каже?
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19.07.2025 21:39 Ответить
На фото хто за рашку а хто за Україну?
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19.07.2025 20:24 Ответить
Рано ещё встречаться с кремлёвским карликом. Вот когда трамп введет 100 процентные пошлины на кацапские товары и поставит путина в собачью позу, вот тогда можно заключать соглашение о прекращении огня. Украина должна быть в сильной позиции!
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19.07.2025 20:24 Ответить
У нашого дурня ідей нема. Лупоглазое чмо. Миру не буде, поки РФ просувається і поки в тебе нема ніхера, ні дронів ні ракет.
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19.07.2025 20:25 Ответить
результатом двух встреч был обмен пленных, в том числе тяжело раненных.
А ты тупица не понял этого ?
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19.07.2025 20:27 Ответить
Зелька каже про припинення вогню та тривалий мир, як мету наступної зустрічі. Саме це я коментую. Обмін це звісно добре, але ти цим маніпулюєшь.
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19.07.2025 20:33 Ответить
Андрій Лавриненко каждая встреча в Стамбуле была как повод прекращение огня, а в итоге был обмен. Но ты ограниченного туповат.
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19.07.2025 20:42 Ответить
Ти чого москальською пишеш? Українці мають свою мову. Якщо українець то перероби свою щелепу, якщо москаль то пішов на...
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19.07.2025 20:34 Ответить
капітуляція, блд
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19.07.2025 20:30 Ответить
У суфльорі повиина торчати чіясь фізія. У кого фізія торчить із суфльора найдовше- той і директор бані.
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19.07.2025 20:30 Ответить
Давай, прыгласи их на рыбалку! На Чёрные Камни, как условились! С ночёукой прыгласи! Только нэ суетись. Клёу будет такой, шо коиент забудет про усё на свете!
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19.07.2025 20:33 Ответить
В Україні нема Эсауленко. Тем більш зі СРУською Э.
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19.07.2025 20:35 Ответить
Це той умеров шо в сша відмовились приймати як посла?
А шо сі сталося, а ********?
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19.07.2025 20:33 Ответить
В порівнянні з умеровим, Льоха Золоті Яйця просто кришталево чиста людина. Американці гидують спілкуватися з таким непотребом.
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19.07.2025 21:45 Ответить
А разве для этого не нужон Эрдоган?
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19.07.2025 20:39 Ответить
І жодного слова про ультиматум рашистів ,ост такі "патріоти" при владі,на жаль невнні жертви рашиського терору на совісті цієї влади.
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19.07.2025 20:39 Ответить
Vidimo Umerov pazvonil istoriku i opiat vstretitsia Turciji.Umerov poslusajet istoriju s 1250 goda,tem vsio i zakoncytsia.Kacapam toze xoroso vot pokazyvajet miru sto idut peregovori,stob nevyli sankciji dlia nix
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19.07.2025 20:41 Ответить
Все кортить в очі ***** зазирнути !? От же невгамовний !!!
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19.07.2025 20:46 Ответить
А полонені самотужки повертаються? Мабуть полонені самі між собою домовляються і самі одне на одного міняють. Це причина, щоб зустрітися, а що там будуть обговорювати - то вже інше. Так було завжди і скрізь
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19.07.2025 20:58 Ответить
Якось до сьогодні обміни полонених організовували без особистої злучки ху@ла і Зєлі.
А тут прямо пече Зєлємойші полобизатись з ху@лом...
І нехай не розписується за всю Україну, наполеончик квартальний:

"президент додав, що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир....
І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир - дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - сказав Зеленський. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3564205
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19.07.2025 21:10 Ответить
А що він сказав не так? Вам же ніхто не сказав, що їде підписувати капітуляцію. Це дипломатія, так вона працює - показати, що ми готові до діалогу. Нащастя ні ви ні я не знаєте всіх подробиць обміну полоненими. І слава богу

Ах, зубув - Корчинський каже, що треба вже на війну відправляти дітей віком 14 років. Оце справжній українець і патріот!
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19.07.2025 21:22 Ответить
Можна проводити переговори без особистої зустрічі Зєлі і ху@ла.
Самі Зермаки приймали постанови про заборону перемовин з ху@лом.
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19.07.2025 21:28 Ответить
Можна взагалі Аллу Новосад відправити на переговори. Знаєте, я не маю звичку лізти в ті сфери, в яких я не компетентен
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19.07.2025 21:30 Ответить
Читайте уважно. Я не пишу, що не потрібно взагалі вести перемовини.
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19.07.2025 21:34 Ответить
не забудьте з собою взяти абізяну- Агрохімію.
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19.07.2025 20:48 Ответить
А може в Омані , там якось вже звично , по домашньому!?
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19.07.2025 21:06 Ответить
Вкрадене бабло треба умєркє та президенту легалізувати ?
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19.07.2025 21:11 Ответить
"Робити все" це що? Якщо притомне, а не капітуляція, то чому до тепер не "робив усе"?
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19.07.2025 21:15 Ответить
Про перемогу вже немає риторики? Капітуляція і залишення окупованих територій за ворогом? А хтось кричав і бив себе кулачками в груднину, що вмер би, але Крим не здав, то що, хтось має вмерти, чи то був жарт?
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19.07.2025 21:22 Ответить
Зе не піде з автоматом відвойовувати наші землі, і ти не йдеш.
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19.07.2025 21:43 Ответить
Ну і навіщо , і для кого цей черговий безглуздий пердь у воду? Знову імітація кипучоі діяльності і намагання виставити себе потужним борцем за мир....По перше треба було свого часу прикласти максімум зусиль щоб не принести вогонь війни в краіну , щоб зараз з ним не боротись... А по друге , вже останній макакі в зоопарку зрозуміло. що доки московити матимуть успіхи і просування на фронті с захопленням нових украінських територій, вони не підуть на ніякі мирні перемовини і погодження з препинення вогню, Вони на це підуть якщо замість військових успіхів і нових захоплень будуть отримувати тільки добрячи звіздюліни і втрати, і усвідомлять повну безперпективність продовження війни. Це як мінімум....Доки цього не станеться всі ці розмови і гнусяві відосики- суцільне пусте потрясіння повітря....
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19.07.2025 21:28 Ответить
Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3564205
Стара пісня на старий мотив, яка не має нічого спільного з дійсністю. Ішак не зацікавлений в будь-чому, що веде до скасування воєнного стану. В ішака немає ніякого майбутнього після скасування воєнного стану, в тому числі і фізичного. Це чмо буде триматись до останнього, доки не винесуть вперед ногами.
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19.07.2025 21:31 Ответить
 
 