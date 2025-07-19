Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Нужно делать все, чтобы добиться прекращения огня, - Зеленский. ВИДЕО
Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что продолжается разговор с российской стороной относительно обменов - продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. По слова Зеленского, продолжается работа над еще одним обменом.
"Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений", - сказал глава государства.
Президент добавил, что нужна встреча на уровне лидеров, чтобы обеспечить продолжительный мир.
"Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно продолжительный. Украина готова к такой встрече", - сказал Зеленский.
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Орки викотили ті самі вимоги що й три роки назад - де ти тут динаміку побачило?...
Єдина користь - можливість обміну полоненими.
А ты тупица не понял этого ?
А шо сі сталося, а ********?
А тут прямо пече Зєлємойші полобизатись з ху@лом...
І нехай не розписується за всю Україну, наполеончик квартальний:
"президент додав, що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир....
І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир - дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - сказав Зеленський. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3564205
Ах, зубув - Корчинський каже, що треба вже на війну відправляти дітей віком 14 років. Оце справжній українець і патріот!
Самі Зермаки приймали постанови про заборону перемовин з ху@лом.
Стара пісня на старий мотив, яка не має нічого спільного з дійсністю. Ішак не зацікавлений в будь-чому, що веде до скасування воєнного стану. В ішака немає ніякого майбутнього після скасування воєнного стану, в тому числі і фізичного. Це чмо буде триматись до останнього, доки не винесуть вперед ногами.