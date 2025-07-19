Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Нужно делать все, чтобы добиться прекращения огня, - Зеленский. ВИДЕО

Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что продолжается разговор с российской стороной относительно обменов - продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. По слова Зеленского, продолжается работа над еще одним обменом.

"Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений", - сказал глава государства.

Президент добавил, что нужна встреча на уровне лидеров, чтобы обеспечить продолжительный мир.

"Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно продолжительный. Украина готова к такой встрече", - сказал Зеленский.

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