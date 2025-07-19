УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8356 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
3 109 48

Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню, - Зеленський. ВIДЕО

Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні.

Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів – "продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі". За словами Зеленського, триває робота над ще одним обміном.

"Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень", - сказав очільник держави. 

Президент додав, що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир. 

"Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - сказав Зеленський.

Читайте також: Ердоган поговорив із Путіним: Туреччина готова провести третій раунд перемовин між Україною та РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24777) перемовини (3032) Умєров Рустем (703) припинення вогню (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Яку, ...лять, "переговорну динаміку"? Що воно несе?
Орки викотили ті самі вимоги що й три роки назад - де ти тут динаміку побачило?...
показати весь коментар
19.07.2025 20:19 Відповісти
+16
Це той Умеров, якого американці забанили як посла в США після того, як дізналися, що у нього є російський паспорт?
показати весь коментар
19.07.2025 20:36 Відповісти
+14
Це той умеров шо в сша відмовились приймати як посла?
А шо сі сталося, а ********?
показати весь коментар
19.07.2025 20:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Стамбулі..море..пляжі..та акули..коняку запрошуй, може з'їдять..
показати весь коментар
19.07.2025 20:18 Відповісти
Це той Умеров, якого американці забанили як посла в США після того, як дізналися, що у нього є російський паспорт?
показати весь коментар
19.07.2025 20:36 Відповісти
Ні. УмЄров
показати весь коментар
19.07.2025 21:10 Відповісти
Умереннный мерин из конюшни лаврушки.
показати весь коментар
19.07.2025 21:55 Відповісти
Яку, ...лять, "переговорну динаміку"? Що воно несе?
Орки викотили ті самі вимоги що й три роки назад - де ти тут динаміку побачило?...
показати весь коментар
19.07.2025 20:19 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2025 20:43 Відповісти
Чергова вистава для Трампа.
Єдина користь - можливість обміну полоненими.
показати весь коментар
19.07.2025 20:50 Відповісти
окупували більше...хіба не динаміка
показати весь коментар
19.07.2025 20:53 Відповісти
А як по іншому спасати орків від санкцій Конгреса і Трампа?
показати весь коментар
19.07.2025 21:27 Відповісти
А що там діпстейт каже?
показати весь коментар
19.07.2025 21:39 Відповісти
На фото хто за рашку а хто за Україну?
показати весь коментар
19.07.2025 20:24 Відповісти
Рано ещё встречаться с кремлёвским карликом. Вот когда трамп введет 100 процентные пошлины на кацапские товары и поставит путина в собачью позу, вот тогда можно заключать соглашение о прекращении огня. Украина должна быть в сильной позиции!
показати весь коментар
19.07.2025 20:24 Відповісти
У нашого дурня ідей нема. Лупоглазое чмо. Миру не буде, поки РФ просувається і поки в тебе нема ніхера, ні дронів ні ракет.
показати весь коментар
19.07.2025 20:25 Відповісти
результатом двух встреч был обмен пленных, в том числе тяжело раненных.
А ты тупица не понял этого ?
показати весь коментар
19.07.2025 20:27 Відповісти
Зелька каже про припинення вогню та тривалий мир, як мету наступної зустрічі. Саме це я коментую. Обмін це звісно добре, але ти цим маніпулюєшь.
показати весь коментар
19.07.2025 20:33 Відповісти
Андрій Лавриненко каждая встреча в Стамбуле была как повод прекращение огня, а в итоге был обмен. Но ты ограниченного туповат.
показати весь коментар
19.07.2025 20:42 Відповісти
Ти чого москальською пишеш? Українці мають свою мову. Якщо українець то перероби свою щелепу, якщо москаль то пішов на...
показати весь коментар
19.07.2025 20:34 Відповісти
капітуляція, блд
показати весь коментар
19.07.2025 20:30 Відповісти
У суфльорі повиина торчати чіясь фізія. У кого фізія торчить із суфльора найдовше- той і директор бані.
показати весь коментар
19.07.2025 20:30 Відповісти
Давай, прыгласи их на рыбалку! На Чёрные Камни, как условились! С ночёукой прыгласи! Только нэ суетись. Клёу будет такой, шо коиент забудет про усё на свете!
показати весь коментар
19.07.2025 20:33 Відповісти
В Україні нема Эсауленко. Тем більш зі СРУською Э.
показати весь коментар
19.07.2025 20:35 Відповісти
Це той умеров шо в сша відмовились приймати як посла?
А шо сі сталося, а ********?
показати весь коментар
19.07.2025 20:33 Відповісти
В порівнянні з умеровим, Льоха Золоті Яйця просто кришталево чиста людина. Американці гидують спілкуватися з таким непотребом.
показати весь коментар
19.07.2025 21:45 Відповісти
А разве для этого не нужон Эрдоган?
показати весь коментар
19.07.2025 20:39 Відповісти
І жодного слова про ультиматум рашистів ,ост такі "патріоти" при владі,на жаль невнні жертви рашиського терору на совісті цієї влади.
показати весь коментар
19.07.2025 20:39 Відповісти
Vidimo Umerov pazvonil istoriku i opiat vstretitsia Turciji.Umerov poslusajet istoriju s 1250 goda,tem vsio i zakoncytsia.Kacapam toze xoroso vot pokazyvajet miru sto idut peregovori,stob nevyli sankciji dlia nix
показати весь коментар
19.07.2025 20:41 Відповісти
Все кортить в очі ***** зазирнути !? От же невгамовний !!!
показати весь коментар
19.07.2025 20:46 Відповісти
А полонені самотужки повертаються? Мабуть полонені самі між собою домовляються і самі одне на одного міняють. Це причина, щоб зустрітися, а що там будуть обговорювати - то вже інше. Так було завжди і скрізь
показати весь коментар
19.07.2025 20:58 Відповісти
Якось до сьогодні обміни полонених організовували без особистої злучки ху@ла і Зєлі.
А тут прямо пече Зєлємойші полобизатись з ху@лом...
І нехай не розписується за всю Україну, наполеончик квартальний:

"президент додав, що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир....
І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир - дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - сказав Зеленський. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3564205
показати весь коментар
19.07.2025 21:10 Відповісти
А що він сказав не так? Вам же ніхто не сказав, що їде підписувати капітуляцію. Це дипломатія, так вона працює - показати, що ми готові до діалогу. Нащастя ні ви ні я не знаєте всіх подробиць обміну полоненими. І слава богу

Ах, зубув - Корчинський каже, що треба вже на війну відправляти дітей віком 14 років. Оце справжній українець і патріот!
показати весь коментар
19.07.2025 21:22 Відповісти
Можна проводити переговори без особистої зустрічі Зєлі і ху@ла.
Самі Зермаки приймали постанови про заборону перемовин з ху@лом.
показати весь коментар
19.07.2025 21:28 Відповісти
Можна взагалі Аллу Новосад відправити на переговори. Знаєте, я не маю звичку лізти в ті сфери, в яких я не компетентен
показати весь коментар
19.07.2025 21:30 Відповісти
Читайте уважно. Я не пишу, що не потрібно взагалі вести перемовини.
показати весь коментар
19.07.2025 21:34 Відповісти
То я тобі можу одну подробицю повідомити, як зе банда міняє полонених. 40 млн доларів отримав єрмак за одного лише Цемаха. За тиждень той покидьок мав давати свідчення в Стокгольмському суді по справі МН17. Але в суд він не потрапив. Але тобі мабуть какаяразніца.
показати весь коментар
19.07.2025 21:54 Відповісти
То тепер взагалі нікого не міняти? Доречі: "тикати" незнайомцям це фішка північного сусіда. Напишіть це Єрмаку - вони всі є у соцмережах
показати весь коментар
19.07.2025 22:02 Відповісти
не забудьте з собою взяти абізяну- Агрохімію.
показати весь коментар
19.07.2025 20:48 Відповісти
А може в Омані , там якось вже звично , по домашньому!?
показати весь коментар
19.07.2025 21:06 Відповісти
Вкрадене бабло треба умєркє та президенту легалізувати ?
показати весь коментар
19.07.2025 21:11 Відповісти
"Робити все" це що? Якщо притомне, а не капітуляція, то чому до тепер не "робив усе"?
показати весь коментар
19.07.2025 21:15 Відповісти
Про перемогу вже немає риторики? Капітуляція і залишення окупованих територій за ворогом? А хтось кричав і бив себе кулачками в груднину, що вмер би, але Крим не здав, то що, хтось має вмерти, чи то був жарт?
показати весь коментар
19.07.2025 21:22 Відповісти
Зе не піде з автоматом відвойовувати наші землі, і ти не йдеш.
показати весь коментар
19.07.2025 21:43 Відповісти
Ну і навіщо , і для кого цей черговий безглуздий пердь у воду? Знову імітація кипучоі діяльності і намагання виставити себе потужним борцем за мир....По перше треба було свого часу прикласти максімум зусиль щоб не принести вогонь війни в краіну , щоб зараз з ним не боротись... А по друге , вже останній макакі в зоопарку зрозуміло. що доки московити матимуть успіхи і просування на фронті с захопленням нових украінських територій, вони не підуть на ніякі мирні перемовини і погодження з препинення вогню, Вони на це підуть якщо замість військових успіхів і нових захоплень будуть отримувати тільки добрячи звіздюліни і втрати, і усвідомлять повну безперпективність продовження війни. Це як мінімум....Доки цього не станеться всі ці розмови і гнусяві відосики- суцільне пусте потрясіння повітря....
показати весь коментар
19.07.2025 21:28 Відповісти
Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3564205
Стара пісня на старий мотив, яка не має нічого спільного з дійсністю. Ішак не зацікавлений в будь-чому, що веде до скасування воєнного стану. В ішака немає ніякого майбутнього після скасування воєнного стану, в тому числі і фізичного. Це чмо буде триматись до останнього, доки не винесуть вперед ногами.
показати весь коментар
19.07.2025 21:31 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2025 21:50 Відповісти
Я так розумію вернулися до "просто перестати стреляти"?
показати весь коментар
19.07.2025 22:07 Відповісти
Схоже, поголити його можна буде лише після забою, паяльною лампою...
показати весь коментар
19.07.2025 22:11 Відповісти
 
 