Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню, - Зеленський. ВIДЕО

Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні.

Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів – "продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі". За словами Зеленського, триває робота над ще одним обміном.

"Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень", - сказав очільник держави.

Президент додав, що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир.

"Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - сказав Зеленський.

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