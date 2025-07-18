Ердоган поговорив із Путіним: Туреччина готова провести третій раунд перемовин між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед іншого йшлося про переговори між Україною та Росією у Стамбулі. Туреччина висловила готовність провести черговий раунд перемовин.

Про це повідомляє канцелярія президента Туреччини у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною є важливим, і щоТуреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, лідери держав обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.

Також Ердоган та Путін обговорили удари Ізраїля на Сирію. Турецький лідер підтвердив позицію Анкари щодо непорушення суверенітету Сирії Ізраїлем.

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