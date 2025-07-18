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Новини Переговори у Туреччині
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Ердоган поговорив із Путіним: Туреччина готова провести третій раунд перемовин між Україною та РФ

Ердоган переговорив з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед іншого йшлося про переговори між Україною та Росією у Стамбулі. Туреччина висловила готовність провести черговий раунд перемовин.

Про це повідомляє канцелярія президента Туреччини у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною є важливим, і щоТуреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, лідери держав обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.

Також Ердоган та Путін обговорили удари Ізраїля на Сирію. Турецький лідер підтвердив позицію Анкари щодо непорушення суверенітету Сирії Ізраїлем.

Читайте також: РФ готова до третього раунду перемовин, чекаємо відповіді України, - глава МЗС Туреччини Фідан

Автор: 

перемовини (3031) путін володимир (24308) Ердоган Реджеп Таїп (963)


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Топ коментарі
+1
Толку ***** не договірний. Під час перемовин ще більше буде бомбардувати Україну.
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18.07.2025 18:38 Відповісти
+1
Касапи під переговорами розуміють лише капітуляцію України.
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18.07.2025 18:40 Відповісти
+1
чергові перемови ні про що
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18.07.2025 18:48 Відповісти
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Ердоган розуміє, що поговорив з Королевою зграї сарани.
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18.07.2025 18:38 Відповісти
Толку ***** не договірний. Під час перемовин ще більше буде бомбардувати Україну.
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18.07.2025 18:38 Відповісти
Касапи під переговорами розуміють лише капітуляцію України.
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18.07.2025 18:40 Відповісти
Переговоры только после капитуляции путина и кремля! А она уже близка!
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18.07.2025 18:42 Відповісти
пішов ти... ісламіст вонючий
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18.07.2025 18:47 Відповісти
чергові перемови ні про що
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18.07.2025 18:48 Відповісти
Єрдогане, не підсижуй Донні!
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18.07.2025 18:50 Відповісти
а что дали предыдущие два раунда? Правильно, большой и толстый лоцманский буй.
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18.07.2025 18:52 Відповісти
заради правди, ті переговри таки дали: обміни полоненими і двохсотими.
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18.07.2025 18:58 Відповісти
Едік хоче врятувати ***** від санкцій, заодно і собі якісь плюшки від ***** отримати
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18.07.2025 19:18 Відповісти
Турецький лідер підтвердив позицію Анкари щодо непорушення суверенітету Сирії Ізраїлем. Теж саме підтвердження потрібно було давати перед окупацією куйлом українського Криму,а також перед повномасштабною війною у 22 році.яка мабуть була погоджена куйлом з турком...?
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18.07.2025 19:19 Відповісти
 
 