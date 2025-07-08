РФ готова до третього раунду перемовин, чекаємо відповіді України, - глава МЗС Туреччини Фідан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія готова до третього раунду мирних переговорів, зараз очікується відповідь України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Memurlar.

Міністр заявив, що найближчим до миру моментом для Росії та України були переговори в Стамбулі.

"В принципі, немає жодних проблем з тим, що пан Трамп, пан Путін, пан Зеленський та наш президент зберуться разом для проведення зустрічі", - зазначив Фідан.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін радив Україні не зволікати із переговорами.

Читайте: Рютте та Фідан обговорили зусилля щодо припинення війни в Україні