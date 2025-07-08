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Новини Переговори у Туреччині
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РФ готова до третього раунду перемовин, чекаємо відповіді України, - глава МЗС Туреччини Фідан

Переговори в Стамбулі Що кажуть у Туреччині

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія готова до третього раунду мирних переговорів, зараз очікується відповідь України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Memurlar.

Міністр заявив, що найближчим до миру моментом для Росії та України були переговори в Стамбулі.

"В принципі, немає жодних проблем з тим, що пан Трамп, пан Путін, пан Зеленський та наш президент зберуться разом для проведення зустрічі", - зазначив Фідан.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін радив Україні не зволікати із переговорами.

Читайте: Рютте та Фідан обговорили зусилля щодо припинення війни в Україні

Автор: 

перемовини (3028) переговори з Росією (1327) Фідан Хакан (63)


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Топ коментарі
+8
який сенс в тих перемовин з з вурдалаками?!! Ми від свого не відступимось, а орки знову тявкати про чотири області будуть.
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08.07.2025 10:22 Відповісти
+7
- Коли і в якому місці з Росією можна говорить конструктивно?
- На церковній паперті, коли вона, з поламаними руками і ногами, з розбитою мордою, буде просить милостиню...
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08.07.2025 10:26 Відповісти
+4
Ви хотіли сказати до третього раунду затягування проти введення санкцій
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08.07.2025 10:23 Відповісти
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який сенс в тих перемовин з з вурдалаками?!! Ми від свого не відступимось, а орки знову тявкати про чотири області будуть.
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08.07.2025 10:22 Відповісти
- Коли і в якому місці з Росією можна говорить конструктивно?
- На церковній паперті, коли вона, з поламаними руками і ногами, з розбитою мордою, буде просить милостиню...
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08.07.2025 10:26 Відповісти
та ні, тільки на цвинарі. помінальною промовою
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08.07.2025 10:41 Відповісти
Так, за словами речника, Україна бере участь у переговорах з РФ для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.

"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - зауважив Тихий.

Джерело: https://censor.net/ua/n3561807
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08.07.2025 10:29 Відповісти
Ви хотіли сказати до третього раунду затягування проти введення санкцій
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08.07.2025 10:23 Відповісти
Крім того, після минулил так званих перегаворів а точніше ультиматумів Сосії, по Україні були самі важкі масовані обстріли. Може нехай краще по Стамбулу прилітає на кожних переговорах
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08.07.2025 10:26 Відповісти
Потрібно було ще з першого разу звинуватити Турцію в підіграванні московському режиму і введенні в оману, коли турки заявляли що Сосія хоче переговорів а потім не з'явилися. І це все не просто так. ***** через Турцію постійно показують Тампону що Сосія хоче переговорів а затримка буцімто тільки за Україною. Українське ж МЗС повинне вголос звинувачувати Турцію в тому що вони разом з московським режимом обманюють Україну
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08.07.2025 10:48 Відповісти
Рф не зацікавлена в підписанні мирного договору. Наша влада також не хоче миру. І європа не хоче миру, бо вони ще не підтягнули рівень своїх військ до нормального стану.
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08.07.2025 10:24 Відповісти
Наша влада миру якраз хоче, як і всі українці, але не миру за будь-яку ціну, а реального миру.
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08.07.2025 10:32 Відповісти
Мир для діючої (поки що) влади - це суд і в'язниця. Всі вони помазані хабарями та мародерством.
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08.07.2025 11:33 Відповісти
***** знов тягнутиме кота за бейци, а після - в'єпе масованим ракетно-дроновим по Україні
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08.07.2025 10:24 Відповісти
Від рашки нічого нового - але їхати потрібно - Донні дивиться
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08.07.2025 10:25 Відповісти
Ваш хід, панянка Черчелліна...
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08.07.2025 10:28 Відповісти
Вони можуть бути готові і до 10-го раунду перемовин, це ще нічого не означає.
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08.07.2025 10:32 Відповісти
Смаженим пахне *****
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08.07.2025 10:33 Відповісти
Які перемовини про капітуляцію ? в так званому рашиському мемарандумі все чітко прописано окрім визнання чотирьої областей ,демілітаризація ,денацифікація перетворення в рашиську губеню, до того зняття санкцій і відмова від будь яких суддових позовів проти рашиського режиму ,Звісно кацапи наступають руйнують наші міста і тому вони зацікавлені що б не накладали нові санкції "переговори йдуть".
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08.07.2025 10:36 Відповісти
свинособакостан готов в третий раз объявить свой ипанутый на всю голову ультиматум о безоговорочной капитуляции Украины! смысл в таких, *****, "переговорах"?!
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08.07.2025 10:39 Відповісти
Час. Вони просто тягнуть час.
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08.07.2025 11:34 Відповісти
Цю турецьку шарашку треба згортати.
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08.07.2025 10:40 Відповісти
Ви ж в цитаделі zioнізму сидите Дивіться, депортують вас за такі висловлювання...
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08.07.2025 11:11 Відповісти
Третій ультиматум? Тіпа, чекають, коли наші почнуть робити поступки.
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08.07.2025 10:54 Відповісти
Х.....перед тим, як заявити -вивертай кишені і скидай одежу, проговорює ми білі та пушисті, навіть Рудий Донні нам вірить. Пітерська підворітня, повна зловоння.
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08.07.2025 11:21 Відповісти
новая серия "создания видимости переговоров".
Кремлевские террористы сильно заинтересованы, что бы Трамп не вводил санкции против страны-агрессора. Делают очередной "пас" Трампу... что бы тот мог сказать что то типа "ну вот видите, процесс идет..."
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08.07.2025 11:27 Відповісти
Вовк чекає ягня на переговори,що до продовольчої ініціативи у лісі....
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08.07.2025 11:37 Відповісти
 
 