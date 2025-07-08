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РФ готова до третього раунду перемовин, чекаємо відповіді України, - глава МЗС Туреччини Фідан
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія готова до третього раунду мирних переговорів, зараз очікується відповідь України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Memurlar.
Міністр заявив, що найближчим до миру моментом для Росії та України були переговори в Стамбулі.
"В принципі, немає жодних проблем з тим, що пан Трамп, пан Путін, пан Зеленський та наш президент зберуться разом для проведення зустрічі", - зазначив Фідан.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін радив Україні не зволікати із переговорами.
Топ коментарі
+8 shokolad
показати весь коментар08.07.2025 10:22 Відповісти Посилання
+7 Яр Холодний
показати весь коментар08.07.2025 10:26 Відповісти Посилання
+4 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.07.2025 10:23 Відповісти Посилання
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- На церковній паперті, коли вона, з поламаними руками і ногами, з розбитою мордою, буде просить милостиню...
"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - зауважив Тихий.
Джерело: https://censor.net/ua/n3561807
Кремлевские террористы сильно заинтересованы, что бы Трамп не вводил санкции против страны-агрессора. Делают очередной "пас" Трампу... что бы тот мог сказать что то типа "ну вот видите, процесс идет..."