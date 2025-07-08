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Новости Переговоры в Турции
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РФ готова к третьему раунду переговоров, ждем ответа Украины, - глава МИД Турции Фидан

Переговоры в Стамбуле Что говорят в Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров, сейчас ожидается ответ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Memurlar.

Министр заявил, что ближайшим к миру моментом для России и Украины были переговоры в Стамбуле.

"В принципе, нет никаких проблем с тем, что господин Трамп, господин Путин, господин Зеленский и наш президент соберутся вместе для проведения встречи", - отметил Фидан.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин советовал Украине не медлить с переговорами.

Читайте: Рютте и Фидан обсудили усилия по прекращению войны в Украине

Автор: 

переговоры (5091) переговоры с Россией (1209) Фидан Хакан (59)


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Топ комментарии
+9
який сенс в тих перемовин з з вурдалаками?!! Ми від свого не відступимось, а орки знову тявкати про чотири області будуть.
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08.07.2025 10:22 Ответить
+9
- Коли і в якому місці з Росією можна говорить конструктивно?
- На церковній паперті, коли вона, з поламаними руками і ногами, з розбитою мордою, буде просить милостиню...
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08.07.2025 10:26 Ответить
+6
Ви хотіли сказати до третього раунду затягування проти введення санкцій
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08.07.2025 10:23 Ответить
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який сенс в тих перемовин з з вурдалаками?!! Ми від свого не відступимось, а орки знову тявкати про чотири області будуть.
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08.07.2025 10:22 Ответить
- Коли і в якому місці з Росією можна говорить конструктивно?
- На церковній паперті, коли вона, з поламаними руками і ногами, з розбитою мордою, буде просить милостиню...
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08.07.2025 10:26 Ответить
та ні, тільки на цвинарі. помінальною промовою
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08.07.2025 10:41 Ответить
Так, за словами речника, Україна бере участь у переговорах з РФ для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.

"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - зауважив Тихий.

Джерело: https://censor.net/ua/n3561807
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08.07.2025 10:29 Ответить
Ви хотіли сказати до третього раунду затягування проти введення санкцій
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08.07.2025 10:23 Ответить
Крім того, після минулил так званих перегаворів а точніше ультиматумів Сосії, по Україні були самі важкі масовані обстріли. Може нехай краще по Стамбулу прилітає на кожних переговорах
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08.07.2025 10:26 Ответить
Потрібно було ще з першого разу звинуватити Турцію в підіграванні московському режиму і введенні в оману, коли турки заявляли що Сосія хоче переговорів а потім не з'явилися. І це все не просто так. ***** через Турцію постійно показують Тампону що Сосія хоче переговорів а затримка буцімто тільки за Україною. Українське ж МЗС повинне вголос звинувачувати Турцію в тому що вони разом з московським режимом обманюють Україну
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08.07.2025 10:48 Ответить
Рф не зацікавлена в підписанні мирного договору. Наша влада також не хоче миру. І європа не хоче миру, бо вони ще не підтягнули рівень своїх військ до нормального стану.
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08.07.2025 10:24 Ответить
Наша влада миру якраз хоче, як і всі українці, але не миру за будь-яку ціну, а реального миру.
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08.07.2025 10:32 Ответить
Мир для діючої (поки що) влади - це суд і в'язниця. Всі вони помазані хабарями та мародерством.
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08.07.2025 11:33 Ответить
Це яка ваша влада. Реальність така, що більше всіх миру в Україні хоче сша, хоча їм похрін в принципі на нас.
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08.07.2025 12:01 Ответить
***** знов тягнутиме кота за бейци, а після - в'єпе масованим ракетно-дроновим по Україні
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08.07.2025 10:24 Ответить
Від рашки нічого нового - але їхати потрібно - Донні дивиться
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08.07.2025 10:25 Ответить
Ваш хід, панянка Черчелліна...
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08.07.2025 10:28 Ответить
Вони можуть бути готові і до 10-го раунду перемовин, це ще нічого не означає.
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08.07.2025 10:32 Ответить
Смаженим пахне *****
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08.07.2025 10:33 Ответить
Які перемовини про капітуляцію ? в так званому рашиському мемарандумі все чітко прописано окрім визнання чотирьої областей ,демілітаризація ,денацифікація перетворення в рашиську губеню, до того зняття санкцій і відмова від будь яких суддових позовів проти рашиського режиму ,Звісно кацапи наступають руйнують наші міста і тому вони зацікавлені що б не накладали нові санкції "переговори йдуть".
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08.07.2025 10:36 Ответить
свинособакостан готов в третий раз объявить свой ипанутый на всю голову ультиматум о безоговорочной капитуляции Украины! смысл в таких, *****, "переговорах"?!
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08.07.2025 10:39 Ответить
Час. Вони просто тягнуть час.
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08.07.2025 11:34 Ответить
Цю турецьку шарашку треба згортати.
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08.07.2025 10:40 Ответить
Ви ж в цитаделі zioнізму сидите Дивіться, депортують вас за такі висловлювання...
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08.07.2025 11:11 Ответить
Третій ультиматум? Тіпа, чекають, коли наші почнуть робити поступки.
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08.07.2025 10:54 Ответить
Х.....перед тим, як заявити -вивертай кишені і скидай одежу, проговорює ми білі та пушисті, навіть Рудий Донні нам вірить. Пітерська підворітня, повна зловоння.
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08.07.2025 11:21 Ответить
новая серия "создания видимости переговоров".
Кремлевские террористы сильно заинтересованы, что бы Трамп не вводил санкции против страны-агрессора. Делают очередной "пас" Трампу... что бы тот мог сказать что то типа "ну вот видите, процесс идет..."
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08.07.2025 11:27 Ответить
Вовк чекає ягня на переговори,що до продовольчої ініціативи у лісі....
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08.07.2025 11:37 Ответить
 
 