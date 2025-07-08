2 188 26
РФ готова к третьему раунду переговоров, ждем ответа Украины, - глава МИД Турции Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров, сейчас ожидается ответ Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Memurlar.
Министр заявил, что ближайшим к миру моментом для России и Украины были переговоры в Стамбуле.
"В принципе, нет никаких проблем с тем, что господин Трамп, господин Путин, господин Зеленский и наш президент соберутся вместе для проведения встречи", - отметил Фидан.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин советовал Украине не медлить с переговорами.
Топ комментарии
+9 shokolad
показать весь комментарий08.07.2025 10:22 Ответить Ссылка
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий08.07.2025 10:26 Ответить Ссылка
+6 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий08.07.2025 10:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- На церковній паперті, коли вона, з поламаними руками і ногами, з розбитою мордою, буде просить милостиню...
"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - зауважив Тихий.
Джерело: https://censor.net/ua/n3561807
Кремлевские террористы сильно заинтересованы, что бы Трамп не вводил санкции против страны-агрессора. Делают очередной "пас" Трампу... что бы тот мог сказать что то типа "ну вот видите, процесс идет..."