РФ готова к третьему раунду переговоров, ждем ответа Украины, - глава МИД Турции Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров, сейчас ожидается ответ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Memurlar.

Министр заявил, что ближайшим к миру моментом для России и Украины были переговоры в Стамбуле.

"В принципе, нет никаких проблем с тем, что господин Трамп, господин Путин, господин Зеленский и наш президент соберутся вместе для проведения встречи", - отметил Фидан.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин советовал Украине не медлить с переговорами.

Читайте: Рютте и Фидан обсудили усилия по прекращению войны в Украине