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Новости Прекращение войны
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Рютте и Фидан обсудили усилия относительно прекращения войны в Украине

Рютте и Фидан поговорили по телефону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждали усилия по прекращению войны, развязанной Россией против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TRT Haber.

"Министр иностранных дел Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе разговора были оценены усилия по прекращению войны между Украиной и Россией", - сообщает телеканал.

Отмечается, что Рютте и Фидан также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

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Автор: 

Рютте Марк (391) Фидан Хакан (58) война в Украине (4701)


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І які такі зусилля застосовує цей цинічний світ, щоб війна в Україні припинилася?
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09.06.2025 08:23 Ответить
Думають як продовжити війну до 29 року
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09.06.2025 09:51 Ответить
🤡🤡🤡
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09.06.2025 08:34 Ответить
 
 