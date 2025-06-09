Рютте и Фидан обсудили усилия относительно прекращения войны в Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждали усилия по прекращению войны, развязанной Россией против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TRT Haber.
"Министр иностранных дел Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе разговора были оценены усилия по прекращению войны между Украиной и Россией", - сообщает телеканал.
Отмечается, что Рютте и Фидан также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.
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Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий09.06.2025 08:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
антон старобуб
показать весь комментарий09.06.2025 09:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вал Кочин #550865
показать весь комментарий09.06.2025 08:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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