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Новини Припинення війни
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Рютте та Фідан обговорили зусилля щодо припинення війни в Україні

Рютте та Фідан поговорили телефоном

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефону розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорювали зусилля щодо припинення війни, розв’язаної Росією проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TRT Haber.

"Міністр закордонних справ Фідан провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У ході розмови було оцінено зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією", - повідомляє телеканал.

Зазначається, що Рютте і Фідан також обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

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Автор: 

Рютте Марк (435) Фідан Хакан (61) війна в Україні (4737)


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І які такі зусилля застосовує цей цинічний світ, щоб війна в Україні припинилася?
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09.06.2025 08:23 Відповісти
🤡🤡🤡
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09.06.2025 08:34 Відповісти
 
 