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Рютте та Фідан обговорили зусилля щодо припинення війни в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефону розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорювали зусилля щодо припинення війни, розв’язаної Росією проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TRT Haber.
"Міністр закордонних справ Фідан провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У ході розмови було оцінено зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією", - повідомляє телеканал.
Зазначається, що Рютте і Фідан також обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.
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Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар09.06.2025 08:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вал Кочин #550865
показати весь коментар09.06.2025 08:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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