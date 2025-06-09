Рютте та Фідан обговорили зусилля щодо припинення війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефону розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорювали зусилля щодо припинення війни, розв’язаної Росією проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TRT Haber.

"Міністр закордонних справ Фідан провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У ході розмови було оцінено зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією", - повідомляє телеканал.

Зазначається, що Рютте і Фідан також обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

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