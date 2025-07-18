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Новости Переговоры в Турции
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Эрдоган поговорил с Путиным: Турция готова провести третий раунд переговоров между Украиной и РФ

Эрдоган провел переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди прочего речь шла о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Турция выразила готовность провести очередной раунд переговоров.

Об этом сообщает канцелярия президента Турции в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Эрдоган заявил, что начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной является важным, и что Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены подходящие даты для сторон", - сказано в сообщении.

Кроме этого, лидеры государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы.

Также Эрдоган и Путин обсудили удары Израиля по Сирии. Турецкий лидер подтвердил позицию Анкары относительно ненарушения суверенитета Сирии Израилем.

Читайте также: РФ готова к третьему раунду переговоров, ждем ответа Украины, - глава МИД Турции Фидан

Автор: 

переговоры (5094) путин владимир (31724) Эрдоган Реджеп Тайип (929)


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Топ комментарии
+1
Толку ***** не договірний. Під час перемовин ще більше буде бомбардувати Україну.
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18.07.2025 18:38 Ответить
+1
Касапи під переговорами розуміють лише капітуляцію України.
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18.07.2025 18:40 Ответить
+1
чергові перемови ні про що
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18.07.2025 18:48 Ответить
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Ердоган розуміє, що поговорив з Королевою зграї сарани.
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18.07.2025 18:38 Ответить
Толку ***** не договірний. Під час перемовин ще більше буде бомбардувати Україну.
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18.07.2025 18:38 Ответить
Касапи під переговорами розуміють лише капітуляцію України.
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18.07.2025 18:40 Ответить
Переговоры только после капитуляции путина и кремля! А она уже близка!
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18.07.2025 18:42 Ответить
пішов ти... ісламіст вонючий
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18.07.2025 18:47 Ответить
чергові перемови ні про що
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18.07.2025 18:48 Ответить
Єрдогане, не підсижуй Донні!
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18.07.2025 18:50 Ответить
а что дали предыдущие два раунда? Правильно, большой и толстый лоцманский буй.
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18.07.2025 18:52 Ответить
заради правди, ті переговри таки дали: обміни полоненими і двохсотими.
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18.07.2025 18:58 Ответить
Едік хоче врятувати ***** від санкцій, заодно і собі якісь плюшки від ***** отримати
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18.07.2025 19:18 Ответить
Турецький лідер підтвердив позицію Анкари щодо непорушення суверенітету Сирії Ізраїлем. Теж саме підтвердження потрібно було давати перед окупацією куйлом українського Криму,а також перед повномасштабною війною у 22 році.яка мабуть була погоджена куйлом з турком...?
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18.07.2025 19:19 Ответить
 
 