Эрдоган поговорил с Путиным: Турция готова провести третий раунд переговоров между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди прочего речь шла о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Турция выразила готовность провести очередной раунд переговоров.

Об этом сообщает канцелярия президента Турции в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Эрдоган заявил, что начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной является важным, и что Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены подходящие даты для сторон", - сказано в сообщении.

Кроме этого, лидеры государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы.

Также Эрдоган и Путин обсудили удары Израиля по Сирии. Турецкий лидер подтвердил позицию Анкары относительно ненарушения суверенитета Сирии Израилем.

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