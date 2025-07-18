Эрдоган поговорил с Путиным: Турция готова провести третий раунд переговоров между Украиной и РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди прочего речь шла о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Турция выразила готовность провести очередной раунд переговоров.
Об этом сообщает канцелярия президента Турции в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Эрдоган заявил, что начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной является важным, и что Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены подходящие даты для сторон", - сказано в сообщении.
Кроме этого, лидеры государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы.
Также Эрдоган и Путин обсудили удары Израиля по Сирии. Турецкий лидер подтвердил позицию Анкары относительно ненарушения суверенитета Сирии Израилем.
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