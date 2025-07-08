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Новости Мирные переговоры
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Павел: Россия не заинтересована в переговорах, пока видит успехи на поле боя

президент Чехии Павел

Президент Чехии Петр Павел не верит в серьезность намерений Кремля относительно реальных переговоров о завершении войны, даже после вероятного завершения летней наступательной кампании.

Об этом он заявил в интервью BBC-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Павела, который в прошлом занимал должность генерала, спросили, считает ли он, что нынешнее наступление России может стать последним крупным штурмом в войне, после чего Москва будет готова сесть за стол переговоров. Однако президент Чехии выразил полный скепсис относительно таких предположений.

"Лично я этому не верю, вообще не доверяю российским аргументам. Когда они говорят, что не ставят целью полностью победить Украину, то стоит послушать высказывания президента Путина или Сергея Лаврова, чтобы понять, чего они на самом деле хотят", - заявил Павел.

По его мнению, настоящая цель Кремля - подчинение Украины всем требованиям России, а не поиск компромисса. Павел считает, что пока Москва имеет хоть какие-то результаты на поле боя, она и дальше будет избегать переговоров.

"Россияне считают, что с помощью боевых действий могут достичь гораздо большего, чем путем переговоров. По этой причине президент Путин поручает своим командирам оказывать максимальное давление на Украину", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Победить в этой войне исключительно на поле боя невозможно, нужно сильное экономическое давление на РФ, - Павел

Автор: 

Павел Петр (142) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+5
Це помилка Заходу - вірити що росія буде колись зацікавлена в перемовинах про припинення війни!
росія ніколи не хоче довготривалого миру!
росія завжди шукає будь які приводи для продовження війни!
легше знищити росію як єдину державу ніж протистояти загрозам які росія створює своєю величезною кількістю злобних ідіотів.
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08.07.2025 10:27 Ответить
+2
Павел - один з тверезо мислячих політиків Європи... Саме тому, що настав час приходу до влали не "**********-популістів", а професійних військових... Пора європейській "політиці" скинуть кофти "веселкових" кольорів та натягти "камуфляж" і "берці"... Черчіль, після приходу до влали, у 1940-му, зняв циліндр і цивільний костюм, і одягнув форму ВМС (хоч і без знаків розрізнення)...
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08.07.2025 10:32 Ответить
+2
поки московія має величезну диспропорційну перевагу над маленькою Україну вони будуть перти тим паче , окрім міжнародного коимінального суду і помірних санцій їм нічого не заважає ...
їх тільки потрібно знищити цілком , відібрати вси незаконно захоплені землі, заборонити мати зброю залишити пару областей навколо москви і нехай вони там собі сидять в тому болоті будують нквс, своі церкви і т д - повна ізоляція від цивілізованого світу ....
А разі що ми маєм , московія живе вільним життям, подорожують , все працює , авіасполучення все просто неймовірно прекрасно.
це великий сором для цивілізації , що вона настільки не дієздатна
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08.07.2025 10:36 Ответить
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Це помилка Заходу - вірити що росія буде колись зацікавлена в перемовинах про припинення війни!
росія ніколи не хоче довготривалого миру!
росія завжди шукає будь які приводи для продовження війни!
легше знищити росію як єдину державу ніж протистояти загрозам які росія створює своєю величезною кількістю злобних ідіотів.
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08.07.2025 10:27 Ответить
Фінляндія?
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08.07.2025 10:45 Ответить
Чечня.
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08.07.2025 11:10 Ответить
Перемови - це про людське око - кацапи сунуться
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08.07.2025 10:28 Ответить
Пан має рацію ! Але поки маємо Зеленського ми можемо підписати тільки капітуляцію. Зброя не допоможе !
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08.07.2025 10:29 Ответить
Павел - один з тверезо мислячих політиків Європи... Саме тому, що настав час приходу до влали не "**********-популістів", а професійних військових... Пора європейській "політиці" скинуть кофти "веселкових" кольорів та натягти "камуфляж" і "берці"... Черчіль, після приходу до влали, у 1940-му, зняв циліндр і цивільний костюм, і одягнув форму ВМС (хоч і без знаків розрізнення)...
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08.07.2025 10:32 Ответить
Тільки от навіщо це простим європейцям? Як ви продасте їм це на виборах?
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08.07.2025 10:43 Ответить
Твої пропозиції...?
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08.07.2025 10:50 Ответить
На рахунок чого? Я вважаю, що в Європі найближчим часом нічого особливо не зміниться. На жаль, Європа і США тупішають, згідно зі статтею в передостанньому номері The Economist кількість населення, що не довіряє офіційній науці, там тільки зростає. Так що попереду тільки популізм. Якщо знайдете таких самих харизматичних генералів, як Павел, які зможуть осідлати популізм, то все може бути, однак...
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08.07.2025 11:50 Ответить
Перша твоя фраза свідчить, що ти - не "носій української мови"... Це вже викликає підозру. Я підозріло відношусь до таких "новонавернених українців".
Далі пре бездоказова критика Заходу...
А потім закидається сумнів у тому, що такі, як Павел, зможуть змінить ситуацію...
А "на виході" тхне такою собі "гадючою" підлою кацапщиною... Я буду радий, якщо я помиляюся...(Хоча помиляюся я дуже рідко...).
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08.07.2025 11:59 Ответить
Так ти просто шизоїд, треба було відразу попередити.
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08.07.2025 12:05 Ответить
поки московія має величезну диспропорційну перевагу над маленькою Україну вони будуть перти тим паче , окрім міжнародного коимінального суду і помірних санцій їм нічого не заважає ...
їх тільки потрібно знищити цілком , відібрати вси незаконно захоплені землі, заборонити мати зброю залишити пару областей навколо москви і нехай вони там собі сидять в тому болоті будують нквс, своі церкви і т д - повна ізоляція від цивілізованого світу ....
А разі що ми маєм , московія живе вільним життям, подорожують , все працює , авіасполучення все просто неймовірно прекрасно.
це великий сором для цивілізації , що вона настільки не дієздатна
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08.07.2025 10:36 Ответить
А що робити, якщо вони не погодяться віддати всі захоплені землі?
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08.07.2025 10:50 Ответить
Та реально кошмарити авіасполучення було б хорошим ходом, раша велика це багато чого притормозить, зробить дискомфорт який зараз повністю відсутній у них. Фактично війна у них тільки в телевізорі, ті пару поодиноких дронів не створюють суттєвої проблеми.

Якщо закрити авіасполучення над рашею особливо проміжне це б і для заходу створило дискомфорт та вони б також почали більше рухатись
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08.07.2025 11:23 Ответить
Все правильно, навіщо йти на перемовини, якщо можна захопити ще земельки на фоні некомпетентності Зе-влади, більше такого шансу вже може й не буде.
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08.07.2025 10:40 Ответить
Які всі розумні гіпотетично і в майбутньому - треба те, потрібно це, необхідно зробити так.
А як доходить до діла, до результатів і що конкретно вже зроблено - відразу починається "та ой, та не все так однозначно, та не на часі"
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08.07.2025 11:18 Ответить
Навіщо комусь воювати на Лазурному побережжі,або у Монако?? Європейцям і при Гітлері жилося дуже гарно. Спитайте у німців, французів,італійців,іспанців...Лише б залишили кафе та туристів з грошима...А гроші - не пахнуть!!
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08.07.2025 11:35 Ответить
 
 