Павел: Россия не заинтересована в переговорах, пока видит успехи на поле боя

Президент Чехии Петр Павел не верит в серьезность намерений Кремля относительно реальных переговоров о завершении войны, даже после вероятного завершения летней наступательной кампании.

Об этом он заявил в интервью BBC-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Павела, который в прошлом занимал должность генерала, спросили, считает ли он, что нынешнее наступление России может стать последним крупным штурмом в войне, после чего Москва будет готова сесть за стол переговоров. Однако президент Чехии выразил полный скепсис относительно таких предположений.

"Лично я этому не верю, вообще не доверяю российским аргументам. Когда они говорят, что не ставят целью полностью победить Украину, то стоит послушать высказывания президента Путина или Сергея Лаврова, чтобы понять, чего они на самом деле хотят", - заявил Павел.

По его мнению, настоящая цель Кремля - подчинение Украины всем требованиям России, а не поиск компромисса. Павел считает, что пока Москва имеет хоть какие-то результаты на поле боя, она и дальше будет избегать переговоров.

"Россияне считают, что с помощью боевых действий могут достичь гораздо большего, чем путем переговоров. По этой причине президент Путин поручает своим командирам оказывать максимальное давление на Украину", - добавил он.

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