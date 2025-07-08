Победить в этой войне исключительно на поле боя невозможно, нужно сильное экономическое давление на РФ, - Павел
Для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, Европе совместно с США следует применить мощные финансовые, экономические и другие инструменты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент Чехии Петр Павел.
"С одной стороны, как и раньше, необходимо оказывать Украине военную поддержку, но с другой - одержать победу в этой войне исключительно на поле боя невозможно. Гораздо более мощным инструментом являются финансовые, экономические и другие меры, которые мы можем применять вместе, Соединенные Штаты и Европа. И я считаю, что по обе стороны Атлантики, безусловно, заинтересованы в значительно большем экономическом давлении на Россию. Потому что это такой набор мер, который не убивает, но при этом является очень мощным", - отметил Павел.
Он отметил, что с учетом ее нынешнего состояния российская экономика не сможет выдерживать экономическое давление долго. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров и согласиться на то, что она до сих пор фактически отвергала.
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********, ви це якось спроможні пояснити?
Позиція Заходу зараз така сама - ні в якому разі не вступати у війну з Москвою - просто виснажувати її скориставшись тим ,що вона загрузла в Україні .
Потрібно слухати не гасла ,а дивитися на реальні справи .Європейці не хочуть ніякої поразки Москви, як і в принципі поразки України . Довга повільна затяжна війна - їх цілком влаштовує.
Виходячи з цього розкладу - кожен українець має планувати своє майбутнє - а не сподіватися ,що захід захоче РЕАЛЬНО перемогти Москву...
давити треба китайозів, давити серйозно як спонсорів та союзників терористів,
тоді й ***** буде фуйово
а от без давилки буде гірше - китай прямо заявляє про свій інтерес у перемозі *****
наразі кацапи для ведення війни на усьому технологічному ********* рівні (у т.ч. усі типи дронів, комплектуючі, реби, рери, системи комункацій та управління, виявлення та перехоплення дронів) забезпечуються саме китаєм, який цю війну використовує як нормальний полігон для розвитку воєнних технологій **********
а це - пряма загроза для Європи та Штатів
най думають, часу на розкачку у них вже немає
пленуми ЦКі кінця-краю цьому нема.
порівняно з 22-м щось вже зрушило з місця
згоден - повільно, але є нюанс - то сита, вальяжна, відгодована разгільдяйська Європа
як вже є
Гітле теж країни по одній давив від півночі Європи до півночі Африки,поки віллний світ не розпочав з ним воювати.
І дуже не люблеть нагадувань,що в Європі на боці райха воювали Угорщина,Словачина,Італія,Росія.