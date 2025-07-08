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Новости Давление на Россию
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Победить в этой войне исключительно на поле боя невозможно, нужно сильное экономическое давление на РФ, - Павел

Павел об экономическом давлении на РФ

Для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, Европе совместно с США следует применить мощные финансовые, экономические и другие инструменты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент Чехии Петр Павел.

"С одной стороны, как и раньше, необходимо оказывать Украине военную поддержку, но с другой - одержать победу в этой войне исключительно на поле боя невозможно. Гораздо более мощным инструментом являются финансовые, экономические и другие меры, которые мы можем применять вместе, Соединенные Штаты и Европа. И я считаю, что по обе стороны Атлантики, безусловно, заинтересованы в значительно большем экономическом давлении на Россию. Потому что это такой набор мер, который не убивает, но при этом является очень мощным", - отметил Павел.

Он отметил, что с учетом ее нынешнего состояния российская экономика не сможет выдерживать экономическое давление долго. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров и согласиться на то, что она до сих пор фактически отвергала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа ведет диалог с США по усилению давления на Путина, - Вадефуль

Автор: 

россия (96521) Павел Петр (142) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+10
Ще й як можливо. Консолідована допомога всього Заходу + більше дальних дронів
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08.07.2025 10:07 Ответить
+4
+ зельоні гниди на гілляках
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08.07.2025 10:10 Ответить
+4
А у нас, замвсть цього, у червні Zе та Слуги ***** рекордні обсяги, за останні 5 років, бітуму закупили.
********, ви це якось спроможні пояснити?
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08.07.2025 10:12 Ответить
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Ще й як можливо. Консолідована допомога всього Заходу + більше дальних дронів
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08.07.2025 10:07 Ответить
+ зельоні гниди на гілляках
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08.07.2025 10:10 Ответить
Захід продовжує жити ілюзіями і відмовляє сам себе від війни з росією, тоді коли потрібно раз і назавжди припинити існування росії як ракової пухлини!
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08.07.2025 10:29 Ответить
А у нас, замвсть цього, у червні Zе та Слуги ***** рекордні обсяги, за останні 5 років, бітуму закупили.
********, ви це якось спроможні пояснити?
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08.07.2025 10:12 Ответить
Пройшли ті часи - коли Захід натиснув і СРСР розпався - тепер в кацапів за спиною Китай і різні Індії
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08.07.2025 10:13 Ответить
Українцям потрібно зрозуміти позицію європейців та американців - як і під час холодної війни,коли їхня тактика була в тому - щоб СРСР чим надовше вліз у війну в Афганістані і знекровити його через гонку озброєнь та військові витрати вдовгу . Не вступаючи з ним в збройне протистоянння.
Позиція Заходу зараз така сама - ні в якому разі не вступати у війну з Москвою - просто виснажувати її скориставшись тим ,що вона загрузла в Україні .

Потрібно слухати не гасла ,а дивитися на реальні справи .Європейці не хочуть ніякої поразки Москви, як і в принципі поразки України . Довга повільна затяжна війна - їх цілком влаштовує.

Виходячи з цього розкладу - кожен українець має планувати своє майбутнє - а не сподіватися ,що захід захоче РЕАЛЬНО перемогти Москву...
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08.07.2025 10:14 Ответить
А чому .Європейці не хочуть ніякої поразки Москви?
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08.07.2025 10:16 Ответить
Бо вважають , що краще мати справу з одним варваром з ядерним дубцем - чим з десятьма бантустанами в кожного з яких буде ядерна зброя .
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08.07.2025 10:20 Ответить
Не буде там ніякого бандустану - китай швидко наведе лад
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08.07.2025 10:45 Ответить
В китая своїх проблем по вуха . Можливо пару історичних територій і приєднає . А решта - нахіба йому ? Ресурси він і так буде звідти отримувати - а кормити ще пару десятки мільйонів ротів розкиданих по єпєнях - в інфраструктуру вкладатися ? Чи тримати військові контингенти за тисячі км ? Для чого ? Хай там собі бігають дикуни
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08.07.2025 11:04 Ответить
головний бенефіціяр війни ********** проти України - китай та сцяний пінь
давити треба китайозів, давити серйозно як спонсорів та союзників терористів,
тоді й ***** буде фуйово
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08.07.2025 10:14 Ответить
Давилка ще не виросла, при тому що 90% комплектуючих дронів для ЗСУ беруться якраз там.
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08.07.2025 10:25 Ответить
офіційно китай нічого не постачає, а за фактом - багато чого необхідного тупо блокує, тому усе можливе купується та завохзиться обвідними шляхами, які аж жодним чином не постраждають, нема вже куди гірше
а от без давилки буде гірше - китай прямо заявляє про свій інтерес у перемозі *****
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08.07.2025 10:28 Ответить
Існувала б та давилка і бажання - всі б вже давно надавили. А поки я навіть не уявляю, як та давилка має виглядати і західного бажання с*атись з Китаєм через Україну не видно також. Скоріше навпаки, ЄС готовий продатись будь-кому, хто непогано заплатить.
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08.07.2025 10:33 Ответить
от у тому й проблема, що не бачили загроз та не вживали заходів
наразі кацапи для ведення війни на усьому технологічному ********* рівні (у т.ч. усі типи дронів, комплектуючі, реби, рери, системи комункацій та управління, виявлення та перехоплення дронів) забезпечуються саме китаєм, який цю війну використовує як нормальний полігон для розвитку воєнних технологій **********
а це - пряма загроза для Європи та Штатів
най думають, часу на розкачку у них вже немає
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08.07.2025 10:39 Ответить
Думати вже запізно. Пора робити. А вони досі думають, проводять саміти/зустрічі/круглі столи/конференції/пленуми ЦК і кінця-краю цьому нема.
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08.07.2025 10:43 Ответить
почали потроха рухатися
порівняно з 22-м щось вже зрушило з місця
згоден - повільно, але є нюанс - то сита, вальяжна, відгодована разгільдяйська Європа
як вже є
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08.07.2025 10:50 Ответить
Фігню говорить... Тиск… на українців. А ще - на бюджет, бо з нього треба швидко винести все, поки не пізно.
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08.07.2025 10:16 Ответить
Можливо,але нема бажаючих.
Гітле теж країни по одній давив від півночі Європи до півночі Африки,поки віллний світ не розпочав з ним воювати.
І дуже не люблеть нагадувань,що в Європі на боці райха воювали Угорщина,Словачина,Італія,Росія.
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08.07.2025 10:19 Ответить
І де той "тиск" від ЄС ? четвертий рік війна.
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08.07.2025 10:20 Ответить
 
 