Победить в этой войне исключительно на поле боя невозможно, нужно сильное экономическое давление на РФ, - Павел

Для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, Европе совместно с США следует применить мощные финансовые, экономические и другие инструменты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент Чехии Петр Павел.

"С одной стороны, как и раньше, необходимо оказывать Украине военную поддержку, но с другой - одержать победу в этой войне исключительно на поле боя невозможно. Гораздо более мощным инструментом являются финансовые, экономические и другие меры, которые мы можем применять вместе, Соединенные Штаты и Европа. И я считаю, что по обе стороны Атлантики, безусловно, заинтересованы в значительно большем экономическом давлении на Россию. Потому что это такой набор мер, который не убивает, но при этом является очень мощным", - отметил Павел.

Он отметил, что с учетом ее нынешнего состояния российская экономика не сможет выдерживать экономическое давление долго. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров и согласиться на то, что она до сих пор фактически отвергала.

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