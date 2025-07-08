Перемогти у цій війні виключно на полі бою неможливо, потрібен сильний економічний тиск на РФ, - Павел
Для того, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів, Європі спільно з США слід застосувати потужні фінансові, економічні та інші інструменти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив президент США Петр Павел.
"З одного боку, як і раніше, необхідно надавати Україні військову підтримку, але з іншого - здобути перемогу у цій війні виключно на полі бою неможливо. Набагато потужнішим інструментом є фінансові, економічні та інші заходи, які ми можемо застосовувати разом, Сполучені Штати та Європа. І я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію. Тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним", - зазначив Павел.
Він зазначив, що з урахуванням її нинішнього стану російська економіка не зможе витримувати економічний тиск довго. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть, в Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів і погодитися на те, що вона досі фактично відкидала.
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********, ви це якось спроможні пояснити?
Позиція Заходу зараз така сама - ні в якому разі не вступати у війну з Москвою - просто виснажувати її скориставшись тим ,що вона загрузла в Україні .
Потрібно слухати не гасла ,а дивитися на реальні справи .Європейці не хочуть ніякої поразки Москви, як і в принципі поразки України . Довга повільна затяжна війна - їх цілком влаштовує.
Виходячи з цього розкладу - кожен українець має планувати своє майбутнє - а не сподіватися ,що захід захоче РЕАЛЬНО перемогти Москву...
давити треба китайозів, давити серйозно як спонсорів та союзників терористів,
тоді й ***** буде фуйово
а от без давилки буде гірше - китай прямо заявляє про свій інтерес у перемозі *****
наразі кацапи для ведення війни на усьому технологічному ********* рівні (у т.ч. усі типи дронів, комплектуючі, реби, рери, системи комункацій та управління, виявлення та перехоплення дронів) забезпечуються саме китаєм, який цю війну використовує як нормальний полігон для розвитку воєнних технологій **********
а це - пряма загроза для Європи та Штатів
най думають, часу на розкачку у них вже немає
пленуми ЦКі кінця-краю цьому нема.
порівняно з 22-м щось вже зрушило з місця
згоден - повільно, але є нюанс - то сита, вальяжна, відгодована разгільдяйська Європа
як вже є
Гітле теж країни по одній давив від півночі Європи до півночі Африки,поки віллний світ не розпочав з ним воювати.
І дуже не люблеть нагадувань,що в Європі на боці райха воювали Угорщина,Словачина,Італія,Росія.