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Новини Тиск на Росію
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Перемогти у цій війні виключно на полі бою неможливо, потрібен сильний економічний тиск на РФ, - Павел

Павел про економічний тиск на РФ

Для того, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів,  Європі спільно з США слід застосувати потужні фінансові, економічні та інші інструменти. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив президент США Петр Павел.

"З одного боку, як і раніше, необхідно надавати Україні військову підтримку, але з іншого - здобути перемогу у цій війні виключно на полі бою неможливо. Набагато потужнішим інструментом є фінансові, економічні та інші заходи, які ми можемо застосовувати разом, Сполучені Штати та Європа. І я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію. Тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним", - зазначив Павел.

Він зазначив, що з урахуванням її нинішнього стану російська економіка не зможе витримувати економічний тиск довго. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть, в Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів і погодитися на те, що вона досі фактично відкидала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа веде діалог зі США щодо посилення тиску на Путіна, - Вадефуль

Автор: 

росія (66594) Павел Петр (173) війна в Україні (5140)


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Топ коментарі
+9
Ще й як можливо. Консолідована допомога всього Заходу + більше дальних дронів
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08.07.2025 10:07 Відповісти
+4
А у нас, замвсть цього, у червні Zе та Слуги ***** рекордні обсяги, за останні 5 років, бітуму закупили.
********, ви це якось спроможні пояснити?
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08.07.2025 10:12 Відповісти
+3
+ зельоні гниди на гілляках
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08.07.2025 10:10 Відповісти
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Ще й як можливо. Консолідована допомога всього Заходу + більше дальних дронів
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08.07.2025 10:07 Відповісти
+ зельоні гниди на гілляках
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08.07.2025 10:10 Відповісти
Захід продовжує жити ілюзіями і відмовляє сам себе від війни з росією, тоді коли потрібно раз і назавжди припинити існування росії як ракової пухлини!
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08.07.2025 10:29 Відповісти
А у нас, замвсть цього, у червні Zе та Слуги ***** рекордні обсяги, за останні 5 років, бітуму закупили.
********, ви це якось спроможні пояснити?
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08.07.2025 10:12 Відповісти
Пройшли ті часи - коли Захід натиснув і СРСР розпався - тепер в кацапів за спиною Китай і різні Індії
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08.07.2025 10:13 Відповісти
Українцям потрібно зрозуміти позицію європейців та американців - як і під час холодної війни,коли їхня тактика була в тому - щоб СРСР чим надовше вліз у війну в Афганістані і знекровити його через гонку озброєнь та військові витрати вдовгу . Не вступаючи з ним в збройне протистоянння.
Позиція Заходу зараз така сама - ні в якому разі не вступати у війну з Москвою - просто виснажувати її скориставшись тим ,що вона загрузла в Україні .

Потрібно слухати не гасла ,а дивитися на реальні справи .Європейці не хочуть ніякої поразки Москви, як і в принципі поразки України . Довга повільна затяжна війна - їх цілком влаштовує.

Виходячи з цього розкладу - кожен українець має планувати своє майбутнє - а не сподіватися ,що захід захоче РЕАЛЬНО перемогти Москву...
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08.07.2025 10:14 Відповісти
А чому .Європейці не хочуть ніякої поразки Москви?
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08.07.2025 10:16 Відповісти
Бо вважають , що краще мати справу з одним варваром з ядерним дубцем - чим з десятьма бантустанами в кожного з яких буде ядерна зброя .
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08.07.2025 10:20 Відповісти
Не буде там ніякого бандустану - китай швидко наведе лад
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08.07.2025 10:45 Відповісти
В китая своїх проблем по вуха . Можливо пару історичних територій і приєднає . А решта - нахіба йому ? Ресурси він і так буде звідти отримувати - а кормити ще пару десятки мільйонів ротів розкиданих по єпєнях - в інфраструктуру вкладатися ? Чи тримати військові контингенти за тисячі км ? Для чого ? Хай там собі бігають дикуни
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08.07.2025 11:04 Відповісти
головний бенефіціяр війни ********** проти України - китай та сцяний пінь
давити треба китайозів, давити серйозно як спонсорів та союзників терористів,
тоді й ***** буде фуйово
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08.07.2025 10:14 Відповісти
Давилка ще не виросла, при тому що 90% комплектуючих дронів для ЗСУ беруться якраз там.
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08.07.2025 10:25 Відповісти
офіційно китай нічого не постачає, а за фактом - багато чого необхідного тупо блокує, тому усе можливе купується та завохзиться обвідними шляхами, які аж жодним чином не постраждають, нема вже куди гірше
а от без давилки буде гірше - китай прямо заявляє про свій інтерес у перемозі *****
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08.07.2025 10:28 Відповісти
Існувала б та давилка і бажання - всі б вже давно надавили. А поки я навіть не уявляю, як та давилка має виглядати і західного бажання с*атись з Китаєм через Україну не видно також. Скоріше навпаки, ЄС готовий продатись будь-кому, хто непогано заплатить.
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08.07.2025 10:33 Відповісти
от у тому й проблема, що не бачили загроз та не вживали заходів
наразі кацапи для ведення війни на усьому технологічному ********* рівні (у т.ч. усі типи дронів, комплектуючі, реби, рери, системи комункацій та управління, виявлення та перехоплення дронів) забезпечуються саме китаєм, який цю війну використовує як нормальний полігон для розвитку воєнних технологій **********
а це - пряма загроза для Європи та Штатів
най думають, часу на розкачку у них вже немає
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08.07.2025 10:39 Відповісти
Думати вже запізно. Пора робити. А вони досі думають, проводять саміти/зустрічі/круглі столи/конференції/пленуми ЦК і кінця-краю цьому нема.
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08.07.2025 10:43 Відповісти
почали потроха рухатися
порівняно з 22-м щось вже зрушило з місця
згоден - повільно, але є нюанс - то сита, вальяжна, відгодована разгільдяйська Європа
як вже є
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08.07.2025 10:50 Відповісти
Фігню говорить... Тиск… на українців. А ще - на бюджет, бо з нього треба швидко винести все, поки не пізно.
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08.07.2025 10:16 Відповісти
Можливо,але нема бажаючих.
Гітле теж країни по одній давив від півночі Європи до півночі Африки,поки віллний світ не розпочав з ним воювати.
І дуже не люблеть нагадувань,що в Європі на боці райха воювали Угорщина,Словачина,Італія,Росія.
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08.07.2025 10:19 Відповісти
І де той "тиск" від ЄС ? четвертий рік війна.
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08.07.2025 10:20 Відповісти
 
 