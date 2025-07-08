Перемогти у цій війні виключно на полі бою неможливо, потрібен сильний економічний тиск на РФ, - Павел

Для того, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів, Європі спільно з США слід застосувати потужні фінансові, економічні та інші інструменти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив президент США Петр Павел.

"З одного боку, як і раніше, необхідно надавати Україні військову підтримку, але з іншого - здобути перемогу у цій війні виключно на полі бою неможливо. Набагато потужнішим інструментом є фінансові, економічні та інші заходи, які ми можемо застосовувати разом, Сполучені Штати та Європа. І я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію. Тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним", - зазначив Павел.

Він зазначив, що з урахуванням її нинішнього стану російська економіка не зможе витримувати економічний тиск довго. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть, в Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів і погодитися на те, що вона досі фактично відкидала.

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