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Новини Санкції проти Росії Тиск на Росію
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Європа веде діалог зі США щодо посилення тиску на Путіна, - Вадефуль

Вадефуль про тиск на Путіна

Між Європою та Сполученими Штатами триває діалог щодо можливості посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International, про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі в Празі із чеським колегою Яном Ліпавським.

Так, за словами Вадефуля, Європа веде діалог зі Сполученими Штатами щодо можливості посилення тиску на Путіна. Він наголосив, що майбутнє України у Європейському Союзі та НАТО.

Крім того, німецький міністр зауважив, що війна Росії спрямована не лише проти України, але й проти миру та безпеки у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: "Хто досі вірить у мирні наміри Путіна - подивіться на фото обстріляного Києва"

Також зазначається, що глави МЗС Німеччини та Чехії назвали майбутнє ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії "фундаментальним".

У контексті обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, за які вже давно виступає Чехія, Вадефуль заявив, що необхідно "ретельно розглянути" такі індивідуальні санкції та готуватися до можливих контрзаходів.

Також дивіться: Мир в Україні - головне завдання для Німеччини та ЄС, - Вадефуль. ВIДЕО

Автор: 

Європа (1911) путін володимир (24262) США (23701) Вадефуль Йоганн (42)


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Топ коментарі
+1
Черговий пустопорожній попіздаріум...
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07.07.2025 19:37 Відповісти
+1
Вони з орбаном та фіцо не можуть нічого зробити. А трамп точно їх пошле
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07.07.2025 19:40 Відповісти
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З таким презом як Трамп - діалог можна вести до нових віників
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07.07.2025 19:36 Відповісти
Черговий пустопорожній попіздаріум...
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07.07.2025 19:37 Відповісти
в обхід вєліколєпного доні?
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07.07.2025 19:37 Відповісти
Вони з орбаном та фіцо не можуть нічого зробити. А трамп точно їх пошле
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07.07.2025 19:40 Відповісти
Зробіть так щоб тільки до "удобств во дворє" могли пройти.Зробіть їх ізгоями для цивілізованого світу.Для не людей і нелюдські умови.Клин клином вишибають.
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07.07.2025 19:44 Відповісти
Трамп вже дав їм два тижні на почекати?
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07.07.2025 19:46 Відповісти
Також зазначається, що глави МЗС Німеччини та Чехії назвали майбутнє ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії "фундаментальним".

А попередні 17 то які були? А яким буде 19-й? Вже нищівний чи лише тільки потужний?
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07.07.2025 20:01 Відповісти
Если бы диалогами можно было бы бомбить и озабоченностью стрелять, Европа уже 2-3 мировые войны выиграла бы. Раху вообще с землей сравняла бы раз пять.
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07.07.2025 20:12 Відповісти
А тиску як не було, так і нема. Що не скажеш про нафтопровід "Дружба".

Зеленський про рішення РНБО: Україна має максимально мобілізувати санкційний тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3560264

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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07.07.2025 20:20 Відповісти
 
 