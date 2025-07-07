Європа веде діалог зі США щодо посилення тиску на Путіна, - Вадефуль
Між Європою та Сполученими Штатами триває діалог щодо можливості посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International, про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі в Празі із чеським колегою Яном Ліпавським.
Так, за словами Вадефуля, Європа веде діалог зі Сполученими Штатами щодо можливості посилення тиску на Путіна. Він наголосив, що майбутнє України у Європейському Союзі та НАТО.
Крім того, німецький міністр зауважив, що війна Росії спрямована не лише проти України, але й проти миру та безпеки у Європі.
Також зазначається, що глави МЗС Німеччини та Чехії назвали майбутнє ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії "фундаментальним".
У контексті обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, за які вже давно виступає Чехія, Вадефуль заявив, що необхідно "ретельно розглянути" такі індивідуальні санкції та готуватися до можливих контрзаходів.
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