Вадефуль: "Хто досі вірить у мирні наміри Путіна - подивіться на фото обстріляного Києва"
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав критично оцінювати дії Росії після чергового масованого ракетного обстрілу України в ніч на 4 липня.
Про це написав у Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Коментуючи допис українського колеги Андрія Сибіги про нічну атаку на Київ, Вадефуль наголосив, що столиця України годинами перебувала під вогнем сотень повітряних цілей.
"Будь-хто у Німеччині, хто досі вірить, що Путін хоче миру, має пильно подивитися на ці фотографії. Україні потрібна наша повна підтримка. Мир можна буде забезпечити лише завдяки силі", - заявив глава німецького МЗС.
Обстріл Києва 4 липня
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Орбана купили - в нього особняк за десятки міліонів. В Европі чиновник такого не буде мати і за 600 років.
Фіцо звязаних із мафією російською - солнцевськими чи як їх там - є куча статтей
А Трамп чудом з повітря діставав міліарди від російських бізнесменів і вони ж дали нроші маску на твітер що зробив його президентом
і все тепер платять нашими життям - ото все коштувало 44 млн життів от і все
Тепер є наш слоняра Трамп. Який прийде - порядок наведе.
Принаймні так нам тут обіцяли рік тому.
Є Трамп, до нього питання.
Тому фіцорбани побачать на фото розбомбленого Києва - мирні наміри *****.
Київ.