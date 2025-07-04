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Новини Обстріли Києва
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Вадефуль: "Хто досі вірить у мирні наміри Путіна - подивіться на фото обстріляного Києва"

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав критично оцінювати дії Росії після чергового масованого ракетного обстрілу України в ніч на 4 липня.

Про це написав у Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи допис українського колеги Андрія Сибіги про нічну атаку на Київ, Вадефуль наголосив, що столиця України годинами перебувала під вогнем сотень повітряних цілей.

"Будь-хто у Німеччині, хто досі вірить, що Путін хоче миру, має пильно подивитися на ці фотографії. Україні потрібна наша повна підтримка. Мир можна буде забезпечити лише завдяки силі", - заявив глава німецького МЗС.

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Обстріл Києва 4 липня

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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Автор: 

Київ (19811) обстріл (29640) Вадефуль Йоганн (40)


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ТА ніхто там не вірить - досить нести бред! Це все бро бабки

Орбана купили - в нього особняк за десятки міліонів. В Европі чиновник такого не буде мати і за 600 років.

Фіцо звязаних із мафією російською - солнцевськими чи як їх там - є куча статтей

А Трамп чудом з повітря діставав міліарди від російських бізнесменів і вони ж дали нроші маску на твітер що зробив його президентом

і все тепер платять нашими життям - ото все коштувало 44 млн життів от і все
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04.07.2025 16:54 Відповісти
Дивлюсь на Київ і думаю -якісь гниди обіцяли нам ленд ліз і допомагати до перемоги ,,
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04.07.2025 16:54 Відповісти
Ну і ....????
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04.07.2025 16:58 Відповісти
Нема тих гнид вже, все.
Тепер є наш слоняра Трамп. Який прийде - порядок наведе.
Принаймні так нам тут обіцяли рік тому.
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04.07.2025 16:58 Відповісти
Тобі скільки років шо ти в обіцянки віриш?? В обіцянки політиків ???
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04.07.2025 17:00 Відповісти
Судячи з усього, не менше, ніж вам, раз в сарказм не вмієте.
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04.07.2025 17:04 Відповісти
То як нема??? Всі європейські обіцяльщики на місті...
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04.07.2025 17:02 Відповісти
Європа допомагає і зараз, ленд-ліз, щоправда, не вона обіцяла.
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04.07.2025 17:03 Відповісти
Ну хтось же обіцяв??? І чомусь тут всі мовчали....чи не було при байдені пів року затримки в постачанні зброї???
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04.07.2025 17:06 Відповісти
Нема вже Байдена, все.
Є Трамп, до нього питання.
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04.07.2025 17:08 Відповісти
У русні є принцип - вірити в те, що вигідно.
Тому фіцорбани побачать на фото розбомбленого Києва - мирні наміри *****.
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04.07.2025 16:55 Відповісти
допис від друга вночі - "розносять наш район, вже години 4"
Київ.
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04.07.2025 16:57 Відповісти
 
 