Вадефуль: "Хто досі вірить у мирні наміри Путіна - подивіться на фото обстріляного Києва"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав критично оцінювати дії Росії після чергового масованого ракетного обстрілу України в ніч на 4 липня.

Про це написав у Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи допис українського колеги Андрія Сибіги про нічну атаку на Київ, Вадефуль наголосив, що столиця України годинами перебувала під вогнем сотень повітряних цілей.

"Будь-хто у Німеччині, хто досі вірить, що Путін хоче миру, має пильно подивитися на ці фотографії. Україні потрібна наша повна підтримка. Мир можна буде забезпечити лише завдяки силі", - заявив глава німецького МЗС.

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Обстріл Києва 4 липня

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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