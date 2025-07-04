Вадефуль: "Кто до сих пор верит в мирные намерения Путина - посмотрите на фото обстрелянного Киева"
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал критически оценивать действия России после очередного массированного ракетного обстрела Украины в ночь на 4 июля.
Об этом он написал в Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Комментируя сообщение украинского коллеги Андрея Сибиги о ночной атаке на Киев, Вадефуль отметил, что столица Украины часами находилась под огнем сотен воздушных целей.
"Любой в Германии, кто до сих пор верит, что Путин хочет мира, должен пристально посмотреть на эти фотографии. Украине нужна наша полная поддержка. Мир можно будет обеспечить только благодаря силе", - заявил глава немецкого МИД.
Обстрел Киева 4 июля
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.
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Орбана купили - в нього особняк за десятки міліонів. В Европі чиновник такого не буде мати і за 600 років.
Фіцо звязаних із мафією російською - солнцевськими чи як їх там - є куча статтей
А Трамп чудом з повітря діставав міліарди від російських бізнесменів і вони ж дали нроші маску на твітер що зробив його президентом
і все тепер платять нашими життям - ото все коштувало 44 млн життів от і все
Тепер є наш слоняра Трамп. Який прийде - порядок наведе.
Принаймні так нам тут обіцяли рік тому.
Є Трамп, до нього питання.
Тому фіцорбани побачать на фото розбомбленого Києва - мирні наміри *****.
Київ.