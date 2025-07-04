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Новости Обстрелы Киева
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Вадефуль: "Кто до сих пор верит в мирные намерения Путина - посмотрите на фото обстрелянного Киева"

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал критически оценивать действия России после очередного массированного ракетного обстрела Украины в ночь на 4 июля.

Об этом он написал в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя сообщение украинского коллеги Андрея Сибиги о ночной атаке на Киев, Вадефуль отметил, что столица Украины часами находилась под огнем сотен воздушных целей.

"Любой в Германии, кто до сих пор верит, что Путин хочет мира, должен пристально посмотреть на эти фотографии. Украине нужна наша полная поддержка. Мир можно будет обеспечить только благодаря силе", - заявил глава немецкого МИД.

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Обстрел Киева 4 июля

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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Автор: 

Киев (25811) обстрел (28318) Вадефуль Иоганн (41)


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ТА ніхто там не вірить - досить нести бред! Це все бро бабки

Орбана купили - в нього особняк за десятки міліонів. В Европі чиновник такого не буде мати і за 600 років.

Фіцо звязаних із мафією російською - солнцевськими чи як їх там - є куча статтей

А Трамп чудом з повітря діставав міліарди від російських бізнесменів і вони ж дали нроші маску на твітер що зробив його президентом

і все тепер платять нашими життям - ото все коштувало 44 млн життів от і все
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04.07.2025 16:54 Ответить
Дивлюсь на Київ і думаю -якісь гниди обіцяли нам ленд ліз і допомагати до перемоги ,,
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04.07.2025 16:54 Ответить
Ну і ....????
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04.07.2025 16:58 Ответить
Нема тих гнид вже, все.
Тепер є наш слоняра Трамп. Який прийде - порядок наведе.
Принаймні так нам тут обіцяли рік тому.
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04.07.2025 16:58 Ответить
Тобі скільки років шо ти в обіцянки віриш?? В обіцянки політиків ???
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04.07.2025 17:00 Ответить
Судячи з усього, не менше, ніж вам, раз в сарказм не вмієте.
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04.07.2025 17:04 Ответить
То як нема??? Всі європейські обіцяльщики на місті...
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04.07.2025 17:02 Ответить
Європа допомагає і зараз, ленд-ліз, щоправда, не вона обіцяла.
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04.07.2025 17:03 Ответить
Ну хтось же обіцяв??? І чомусь тут всі мовчали....чи не було при байдені пів року затримки в постачанні зброї???
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04.07.2025 17:06 Ответить
Нема вже Байдена, все.
Є Трамп, до нього питання.
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04.07.2025 17:08 Ответить
У русні є принцип - вірити в те, що вигідно.
Тому фіцорбани побачать на фото розбомбленого Києва - мирні наміри *****.
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04.07.2025 16:55 Ответить
допис від друга вночі - "розносять наш район, вже години 4"
Київ.
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04.07.2025 16:57 Ответить
 
 