Вадефуль: "Кто до сих пор верит в мирные намерения Путина - посмотрите на фото обстрелянного Киева"

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал критически оценивать действия России после очередного массированного ракетного обстрела Украины в ночь на 4 июля.

Об этом он написал в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя сообщение украинского коллеги Андрея Сибиги о ночной атаке на Киев, Вадефуль отметил, что столица Украины часами находилась под огнем сотен воздушных целей.

"Любой в Германии, кто до сих пор верит, что Путин хочет мира, должен пристально посмотреть на эти фотографии. Украине нужна наша полная поддержка. Мир можно будет обеспечить только благодаря силе", - заявил глава немецкого МИД.

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Обстрел Киева 4 июля

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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