Россияне нанесли авиаудары по Константиновке: повреждены производственные цеха

Сегодня, 4 июля, российские войска, атаковали авиабомбами ФАБ-250 производственные объекты в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает беспощадно атаковать нашу громаду. Сегодня в 11:00 по нашему городу нанесены очередные коварные авиаудары. Враг применил авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК, целью которых стали производственные объекты нашей громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов повреждены два производственных цеха. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: 8 человек погибли, 11 - получили ранения. ФОТОрепортаж

"Но эти удары еще раз доказывают - враг не имеет никаких моральных ограничений. Он сознательно уничтожает критическую инфраструктуру, разрушает нашу экономику, пытается лишить нас права на спокойную жизнь.

Уважаемые жители! Мы понимаем, насколько тяжело покидать родной дом, но безопасность - превыше всего. Враг не придерживается никаких норм или правил войны. Удар может произойти в любой момент, в любом месте. Просим вас не игнорировать угрозу и рассмотреть возможность эвакуации в более безопасные регионы", - призвал начальник ГВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили из реактивной артиллерии по Краматорску: двое раненых в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТО