Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено виробничі цехи

Сьогодні, 4 липня, російські війська, атакували авіабомбами ФАБ-250 виробничі об'єкти у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує нещадно атакувати нашу громаду. Сьогодні об 11:00 по нашому місту завдано чергових підступних авіаударів. Ворог застосував авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК, ціллю яких стали виробничі об'єкти нашої громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджено два виробничі цехи. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення.

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"Але ці удари ще раз доводять - ворог не має жодних моральних обмежень. Він свідомо знищує критичну інфраструктуру, руйнує нашу економіку, намагається позбавити нас права на спокійне життя.

Шановні жителі! Ми розуміємо, наскільки важко залишати рідний дім, але безпека - понад усе. Ворог не дотримується жодних норм чи правил війни. Удар може статися будь-якої миті, в будь-якому місці. Просимо вас не ігнорувати загрозу та розглянути можливість евакуації до більш безпечних регіонів", - закликав начальник МВА.

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