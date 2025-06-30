Мир в Україні - головне завдання для Німеччини та ЄС, - Вадефуль. ВIДЕО

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідав один зі зруйнованих будинків унаслідок нещодавньої російської масованої атаки та наголосив на важливості мирного врегулювання війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ця боротьба і врегулювання цього конфлікту - це головне завдання німецької зовнішньої політики, європейської зовнішньої політики. Тут ми або виграємо разом, або програємо разом", - заявив він.

Він також пообіцяв обговорити в Берліні питання посилення ППО України.

Дивіться: Зеленський обговорив із Вадефулем і керівниками німецьких оборонних компаній постачання Україні систем IRIS-T та спільне виробництво зброї. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр оборони Борис Пісторіус звернулися із листом до європейських партнерів з метою знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.