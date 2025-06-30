Мир в Україні - головне завдання для Німеччини та ЄС, - Вадефуль. ВIДЕО
Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідав один зі зруйнованих будинків унаслідок нещодавньої російської масованої атаки та наголосив на важливості мирного врегулювання війни в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ця боротьба і врегулювання цього конфлікту - це головне завдання німецької зовнішньої політики, європейської зовнішньої політики. Тут ми або виграємо разом, або програємо разом", - заявив він.
Він також пообіцяв обговорити в Берліні питання посилення ППО України.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр оборони Борис Пісторіус звернулися із листом до європейських партнерів з метою знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.
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