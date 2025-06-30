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Мир в Украине - главная задача для Германии и ЕС, - Вадефуль. ВИДЕО

Во время визита в Киев министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль посетил один из разрушенных домов в результате недавней российской массированной атаки и подчеркнул важность мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Эта борьба и урегулирование этого конфликта - это главная задача немецкой внешней политики, европейской внешней политики. Здесь мы либо выиграем вместе, либо проиграем вместе", - заявил он.

Он также пообещал обсудить в Берлине вопрос усиления ПВО Украины.

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Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Иоганн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус обратились с письмом к европейским партнерам с целью найти возможность дополнительной передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.

Автор: 

Германия (7106) война в Украине (4986) Вадефуль Иоганн (30)


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Ставили би ціллю перемогу України ,то моде й був би товк .....
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30.06.2025 21:49 Ответить
 
 