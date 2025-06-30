Германия призвала ЕС найти у себя системы ПВО для Украины, - Вадефуль

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус обратились с письмом к европейским партнерам с целью найти возможность дополнительной передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом Вадефуль заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что в течение последних недель Россия усилила воздушные удары по Украине.

"Поэтому нам нужно еще больше систем противовоздушной обороны, способных защищать Украину на всех частотах и на всех высотах", - добавил министр.

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Вадефуль заверил, что Германия будет использовать все возможные средства.

"Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы также еще раз обсудим это с нашими европейскими партнерами, и есть совместное письмо от министра обороны Германии Бориса Писториуса и от меня к нашим европейским партнерам, чтобы проверить, все ли системы, которые вы имеете в наличии, действительно необходимы сейчас, можно ли передать отдельные системы Украине", - добавил он.

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