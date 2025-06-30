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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия призвала ЕС найти у себя системы ПВО для Украины, - Вадефуль

Евросоюз будет искать ПВО для Украины. Попросила Германия

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус обратились с письмом к европейским партнерам с целью найти возможность дополнительной передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом Вадефуль заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что в течение последних недель Россия усилила воздушные удары по Украине.

"Поэтому нам нужно еще больше систем противовоздушной обороны, способных защищать Украину на всех частотах и на всех высотах", - добавил министр.

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Вадефуль заверил, что Германия будет использовать все возможные средства.

"Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы также еще раз обсудим это с нашими европейскими партнерами, и есть совместное письмо от министра обороны Германии Бориса Писториуса и от меня к нашим европейским партнерам, чтобы проверить, все ли системы, которые вы имеете в наличии, действительно необходимы сейчас, можно ли передать отдельные системы Украине", - добавил он.

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Автор: 

Германия (7106) Европа (1941) ПВО (2893) Вадефуль Иоганн (30)


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Закликали - покликали - не почули - і так кожен день
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30.06.2025 13:51 Ответить
Ну вони ще в 2021 році закликали - покликали Zе та Слуг ***** готуватимь до повномаштабной війни, а з початку 2022 аж криком закликали їх - не почули і так кожний день до 24.02.2022.
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30.06.2025 14:23 Ответить
Зараз декілька країн з трильйонними ВВП пошукають в себе і може дадуть одну-дві установки ППО на всіх в кредит. Зате заяв і проголошень буде ніби відкрили другий фронт.
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30.06.2025 13:54 Ответить
Я не знаю як може перемогти той, кого б'ють, а він лише захищається.
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30.06.2025 14:36 Ответить
Німці починають потрози з'їжжати за схемою Трампа. І так поступово перекинуть цю проблему на тих хто безпосередньо межує з Україною
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30.06.2025 14:47 Ответить
 
 