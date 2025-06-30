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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Німеччина закликала ЄС знайти у себе системи ППО для України, - Вадефуль

Євросоюз шукатиме ППО для України. Попросила Німеччина

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр оборони Борис Пісторіус звернулися із листом до європейських партнерів з метою знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це Вадефуль заявив під час пресконференції у Києві.

Він нагадав, що протягом останніх тижнів Росія посилила повітряні удари по Україні.

"Тому нам потрібно ще більше систем протиповітряної оборони, здатних захищати Україну на всіх частотах і на всіх висотах", - додав міністр.

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Вадефуль запевнив, що Німеччина використовуватиме всі можливі засоби.

"Звичайно, німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми також ще раз обговоримо це з нашими європейськими партнерами, і є спільний лист від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та від мене до наших європейських партнерів, щоб перевірити, чи всі системи, які ви маєте в наявності, дійсно необхідні зараз, чи можна передати окремі системи Україні", - додав він.

Читайте: Шмигаль обговорив з прем’єром Іспанії Санчесом спільне виробництво дронів, відновлення та євроінтеграцію України

Автор: 

Німеччина (7523) Європа (1902) ППО (3338) Вадефуль Йоганн (29)


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Закликали - покликали - не почули - і так кожен день
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30.06.2025 13:51 Відповісти
Ну вони ще в 2021 році закликали - покликали Zе та Слуг ***** готуватимь до повномаштабной війни, а з початку 2022 аж криком закликали їх - не почули і так кожний день до 24.02.2022.
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30.06.2025 14:23 Відповісти
Зараз декілька країн з трильйонними ВВП пошукають в себе і може дадуть одну-дві установки ППО на всіх в кредит. Зате заяв і проголошень буде ніби відкрили другий фронт.
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30.06.2025 13:54 Відповісти
Я не знаю як може перемогти той, кого б'ють, а він лише захищається.
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30.06.2025 14:36 Відповісти
Німці починають потрози з'їжжати за схемою Трампа. І так поступово перекинуть цю проблему на тих хто безпосередньо межує з Україною
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30.06.2025 14:47 Відповісти
 
 