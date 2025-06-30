Німеччина закликала ЄС знайти у себе системи ППО для України, - Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр оборони Борис Пісторіус звернулися із листом до європейських партнерів з метою знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це Вадефуль заявив під час пресконференції у Києві.

Він нагадав, що протягом останніх тижнів Росія посилила повітряні удари по Україні.

"Тому нам потрібно ще більше систем протиповітряної оборони, здатних захищати Україну на всіх частотах і на всіх висотах", - додав міністр.

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Вадефуль запевнив, що Німеччина використовуватиме всі можливі засоби.

"Звичайно, німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми також ще раз обговоримо це з нашими європейськими партнерами, і є спільний лист від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та від мене до наших європейських партнерів, щоб перевірити, чи всі системи, які ви маєте в наявності, дійсно необхідні зараз, чи можна передати окремі системи Україні", - додав він.

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