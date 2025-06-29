Шмигаль обговорив з прем’єром Іспанії Санчесом спільне виробництво дронів, відновлення та євроінтеграцію України

У неділю, 29 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Іспанії із зустрічі з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Під час зустрічі говорили про посилення оборонної співпраці, відновлення і євроінтеграцію України.

Про це очільник Кабміну повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Шмигаль подякував Іспанії за всебічну підтримку України, зазначивши, що загальний обсяг допомоги від Мадриду складає понад 2 млрд євро.

"Особливо важливо - військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів", - наголосив Шмигаль.

Зі своїм іспанським колегою Шмигаль обговорив подальше посилення оборонної співпраці.

"Озвучив наші головні потреби, зокрема системи ППО. Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру", - розповів прем'єр-міністр.

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Окрему увагу сторони приділили відновленню України. Шмигаль наголосив, що конфіскація заморожених російських активів залишається ключовим фінансовим ресурсом, що повинен працювати на відбудову України.

Окрім цього, йшлося про європейську інтеграцію України.

"Очікуємо на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року", - наголосив глава Кабміну.

Також Шмигаль нагадав, що цими днями Іспанія приймає 4-ту міжнародну конференцію з фінансування розвитку під егідою ООН, додавши, що Україна очікує "на важливі позитивні рішення, які наближатимуть мир і забезпечать наше успішне майбутнє".

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