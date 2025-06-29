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Новини Співпраця України з Іспанії
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Шмигаль обговорив з прем’єром Іспанії Санчесом спільне виробництво дронів, відновлення та євроінтеграцію України

Шмигаль зустрівся із Санчесом

У неділю, 29 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Іспанії із зустрічі з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Під час зустрічі говорили про посилення оборонної співпраці, відновлення і євроінтеграцію України.

Про це очільник Кабміну повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Шмигаль подякував Іспанії за всебічну підтримку України, зазначивши, що загальний обсяг допомоги від Мадриду складає понад 2 млрд євро.

"Особливо важливо - військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів", - наголосив Шмигаль.

Зі своїм іспанським колегою Шмигаль обговорив подальше посилення оборонної співпраці.

"Озвучив наші головні потреби, зокрема системи ППО. Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру", - розповів прем'єр-міністр.

Читайте також: Мир в Україні та безпека в Європі не можуть бути нав’язані, - прем’єр Іспанії Санчес

Окрему увагу сторони приділили відновленню України. Шмигаль наголосив, що конфіскація заморожених російських активів залишається ключовим фінансовим ресурсом, що повинен працювати на відбудову України.

Окрім цього, йшлося про європейську інтеграцію України.

"Очікуємо на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року", - наголосив глава Кабміну.

Також Шмигаль нагадав, що цими днями Іспанія приймає 4-ту міжнародну конференцію з фінансування розвитку під егідою ООН, додавши, що Україна очікує "на важливі позитивні рішення, які наближатимуть мир і забезпечать наше успішне майбутнє".

Читайте також: Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на мільярд євро

Автор: 

Іспанія (933) ППО (3335) Санчес Педро (60) Шмигаль Денис (4674)


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Топ коментарі
+6
Да, после Шмыгаля восстановление предстоит нешуточное...
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29.06.2025 22:30 Відповісти
+3
таку сінєкуру спортив, негідник.
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29.06.2025 22:38 Відповісти
+2
А кто это Шмыгаль?
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29.06.2025 22:32 Відповісти
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Да, после Шмыгаля восстановление предстоит нешуточное...
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29.06.2025 22:30 Відповісти
А кто это Шмыгаль?
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29.06.2025 22:32 Відповісти
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29.06.2025 22:34 Відповісти
таку сінєкуру спортив, негідник.
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29.06.2025 22:38 Відповісти
Все попиляли навіть зарплатний фонд ?? ( Бо чого ж люди розбіглися))
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29.06.2025 23:08 Відповісти
обговорив , в яке місце буде зЙобувати в Іспанію ?
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29.06.2025 22:52 Відповісти
"шмигальня" скоро стане "єрмачнею"
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29.06.2025 22:58 Відповісти
Аби тіко пиззіти - шоб рот постійно провітрювавсь!
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29.06.2025 23:02 Відповісти
Це порожня новина, журналісту незалік. Спільне виробництво дронів, можливо й обговорювали. Але де "продукт", який можно показати суспільству? Підписали договір? Чи хоча б меморандум? Про це не відомо, а значить, Шмигаль повернувся ні з чим? Саме отакі питання журналісти мають задавати на прес-конференціях та спонукати читачів ставити такі самі запитання після прочитання статей.
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29.06.2025 23:11 Відповісти
Наші так підгадали дату зустрічі, щоб Санчес зрозумів за що на горіхи одержав від Трампа. Не чесно, мʼяко кажучи, було ось так відділятись від решти країн у питанні воєнних витрат. Крок, що примусить платити двічі.
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29.06.2025 23:29 Відповісти
Яка там євроінтеграція ...
ЕС фіцо і орбан на **** крутять ,ті їм ще й дотації 10 мільярдів.
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29.06.2025 23:55 Відповісти
 
 