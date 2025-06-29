Шмыгаль обсудил с премьером Испании Санчесом совместное производство дронов, восстановление и евроинтеграцию Украины

В воскресенье, 29 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал рабочий визит в Испанию со встречи с премьер-министром Педро Санчесом. Во время встречи говорили об усилении оборонного сотрудничества, восстановлении и евроинтеграции Украины.

Об этом глава Кабмина сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

В первую очередь Шмыгаль поблагодарил Испанию за всестороннюю поддержку Украины, отметив, что общий объем помощи от Мадрида составляет более 2 млрд евро.

"Особенно важно - военная помощь. Испанские системы противовоздушной обороны помогают защищать украинское небо от российских ракет и дронов", - подчеркнул Шмыгаль.

Со своим испанским коллегой Шмыгаль обсудил дальнейшее усиление оборонного сотрудничества.

"Озвучил наши главные потребности, в частности системы ПВО. Украина предлагает создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий. Также работаем над решением по перехвату российских дронов, которые ежедневно массово атакуют украинскую инфраструктуру", - рассказал премьер-министр.

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Отдельное внимание стороны уделили восстановлению Украины. Шмыгаль отметил, что конфискация замороженных российских активов остается ключевым финансовым ресурсом, который должен работать на восстановление Украины.

Кроме этого, речь шла о европейской интеграции Украины.

"Ожидаем политическое решение о начале переговоров о членстве в ЕС уже в этом году", - подчеркнул глава Кабмина.

Также Шмыгаль напомнил, что в эти дни Испания принимает 4-ю международную конференцию по финансированию развития под эгидой ООН, добавив, что Украина ожидает "важных положительных решений, которые будут приближать мир и обеспечат наше успешное будущее".

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