РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4934 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Испании
416 13

Шмыгаль обсудил с премьером Испании Санчесом совместное производство дронов, восстановление и евроинтеграцию Украины

Шмыгаль встретился с Санчесом

В воскресенье, 29 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал рабочий визит в Испанию со встречи с премьер-министром Педро Санчесом. Во время встречи говорили об усилении оборонного сотрудничества, восстановлении и евроинтеграции Украины.

Об этом глава Кабмина сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

В первую очередь Шмыгаль поблагодарил Испанию за всестороннюю поддержку Украины, отметив, что общий объем помощи от Мадрида составляет более 2 млрд евро.

"Особенно важно - военная помощь. Испанские системы противовоздушной обороны помогают защищать украинское небо от российских ракет и дронов", - подчеркнул Шмыгаль.

Со своим испанским коллегой Шмыгаль обсудил дальнейшее усиление оборонного сотрудничества.

"Озвучил наши главные потребности, в частности системы ПВО. Украина предлагает создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий. Также работаем над решением по перехвату российских дронов, которые ежедневно массово атакуют украинскую инфраструктуру", - рассказал премьер-министр.

Читайте также: Мир в Украине и безопасность в Европе не могут быть навязаны, - премьер Испании Санчес

Отдельное внимание стороны уделили восстановлению Украины. Шмыгаль отметил, что конфискация замороженных российских активов остается ключевым финансовым ресурсом, который должен работать на восстановление Украины.

Кроме этого, речь шла о европейской интеграции Украины.

"Ожидаем политическое решение о начале переговоров о членстве в ЕС уже в этом году", - подчеркнул глава Кабмина.

Также Шмыгаль напомнил, что в эти дни Испания принимает 4-ю международную конференцию по финансированию развития под эгидой ООН, добавив, что Украина ожидает "важных положительных решений, которые будут приближать мир и обеспечат наше успешное будущее".

Читайте также: Испания выделяет Украине новый пакет военной помощи на миллиард евро

Автор: 

Испания (882) ПВО (2893) Санчес Педро (44) Шмыгаль Денис (2738)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Да, после Шмыгаля восстановление предстоит нешуточное...
показать весь комментарий
29.06.2025 22:30 Ответить
+3
таку сінєкуру спортив, негідник.
показать весь комментарий
29.06.2025 22:38 Ответить
+2
А кто это Шмыгаль?
показать весь комментарий
29.06.2025 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, после Шмыгаля восстановление предстоит нешуточное...
показать весь комментарий
29.06.2025 22:30 Ответить
А кто это Шмыгаль?
показать весь комментарий
29.06.2025 22:32 Ответить
Один зі злодіїв з шапіто 95.
показать весь комментарий
29.06.2025 23:58 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2025 22:34 Ответить
таку сінєкуру спортив, негідник.
показать весь комментарий
29.06.2025 22:38 Ответить
Все попиляли навіть зарплатний фонд ?? ( Бо чого ж люди розбіглися))
показать весь комментарий
29.06.2025 23:08 Ответить
обговорив , в яке місце буде зЙобувати в Іспанію ?
показать весь комментарий
29.06.2025 22:52 Ответить
"шмигальня" скоро стане "єрмачнею"
показать весь комментарий
29.06.2025 22:58 Ответить
Аби тіко пиззіти - шоб рот постійно провітрювавсь!
показать весь комментарий
29.06.2025 23:02 Ответить
Це порожня новина, журналісту незалік. Спільне виробництво дронів, можливо й обговорювали. Але де "продукт", який можно показати суспільству? Підписали договір? Чи хоча б меморандум? Про це не відомо, а значить, Шмигаль повернувся ні з чим? Саме отакі питання журналісти мають задавати на прес-конференціях та спонукати читачів ставити такі самі запитання після прочитання статей.
показать весь комментарий
29.06.2025 23:11 Ответить
Наші так підгадали дату зустрічі, щоб Санчес зрозумів за що на горіхи одержав від Трампа. Не чесно, мʼяко кажучи, було ось так відділятись від решти країн у питанні воєнних витрат. Крок, що примусить платити двічі.
показать весь комментарий
29.06.2025 23:29 Ответить
Яка там євроінтеграція ...
ЕС фіцо і орбан на **** крутять ,ті їм ще й дотації 10 мільярдів.
показать весь комментарий
29.06.2025 23:55 Ответить
Десятками мільярдів.
показать весь комментарий
29.06.2025 23:56 Ответить
 
 