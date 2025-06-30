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Новости Визит Вадефуля в Киев Сотрудничество Украины и Германии
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Зеленский обсудил с Вадефулем и руководителями немецких оборонных компаний поставки Украине систем IRIS-T и совместное производство оружия. ВИДЕО

В понедельник, 30 июня, президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем и руководителями немецких оборонных компаний, которые прибыли с визитом в Киев.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили санкционное давление на Россию, возможности поставки новых систем IRIS-T и совместное производство оружия - в Украине и в Германии. Будем развивать соответствующие милитари-хабы и увеличивать присутствие немецких компаний в Украине. Подробно обсудили направление дронов-перехватчиков. Спасибо за готовность помогать", - рассказал глава государства.

Также стороны затронули тему евроатлантической интеграции Украины.

"Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины - в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение", - подчеркнул Зеленский.

Напоследок президент поблагодарил канцлера ФРГ, его команду, народ Германии за неизменную поддержку Украины и лидерство в оборонной помощи в Европе.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Иоганн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус обратились с письмом к европейским партнерам с целью найти возможность дополнительной передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.

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Автор: 

Германия (7106) Зеленский Владимир (21090) ПВО (2897) Вадефуль Иоганн (30)


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Он в созиданьи бестолков,

А в разрушеньи скор,

Он глух к рассудку - криком он

Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,

И силой дух поправ,

Он славит мудрецом того,

Кто лжёт ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,

Что коль беда пришла,

Всегда хозяин отвечал

За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь

В прах превратил страну,

Он снова ищет на кого

Свалить свою вину.

Он обещает так легко,

Но всё забыть готов.

Он всех боится - и друзей,

И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям,

Когда не надо - слаб,

О раб, который стал царём,

Всё раб, всё тот же раб.
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30.06.2025 20:21 Ответить
Уявіть, що б зараз канцлером ФРН була мутті шмеркель. Оце точно був би звіздєц.
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30.06.2025 20:22 Ответить
OMG
обговорив, закликав, зауважив, передав, висловився, відновив,
запотужнічяв, доповів ... і т.д до бескінченності..
а тому що найдосвітніший і нелох до речі!
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30.06.2025 20:25 Ответить
Кожний день ішак здає територію. І кожний день це безтолкове чмо обговорює і обговорює. І так впродовж трьох років. А де результат, чмо тупориле?
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30.06.2025 20:30 Ответить
так це і результат - результат вибору в 19 му році.
Америці за свій результат-24 теж буде,
та і вже є, поки щє не критично, але це тільки за пів року...
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30.06.2025 20:35 Ответить
Ти пообіцяв дяді Вандерфулю більше не красти?
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30.06.2025 20:39 Ответить
Цікаво, що Вадефуль відвідав Верховну Раду, провів зустріч з делегацією парламенту (яку, звісно, очолював Кнур). Але прикметно, що з голів фракцій на тій зустрічі був лише Порошенко, а також заступниця з Голосу Клименко, і від слуг уродів - голова зонішньополітичного комітету Мережко.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13319 І наввіть зфотографувались. Вандерфуль захотів в центрі фото побачити Порошенка
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30.06.2025 21:16 Ответить
 
 