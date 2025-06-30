Зеленский обсудил с Вадефулем и руководителями немецких оборонных компаний поставки Украине систем IRIS-T и совместное производство оружия. ВИДЕО

В понедельник, 30 июня, президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем и руководителями немецких оборонных компаний, которые прибыли с визитом в Киев.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили санкционное давление на Россию, возможности поставки новых систем IRIS-T и совместное производство оружия - в Украине и в Германии. Будем развивать соответствующие милитари-хабы и увеличивать присутствие немецких компаний в Украине. Подробно обсудили направление дронов-перехватчиков. Спасибо за готовность помогать", - рассказал глава государства.

Также стороны затронули тему евроатлантической интеграции Украины.

"Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины - в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение", - подчеркнул Зеленский.

Напоследок президент поблагодарил канцлера ФРГ, его команду, народ Германии за неизменную поддержку Украины и лидерство в оборонной помощи в Европе.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Иоганн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус обратились с письмом к европейским партнерам с целью найти возможность дополнительной передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.

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