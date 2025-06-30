УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9533 відвідувача онлайн
Новини Візит Вадефуля до Києва Співпраця України та Німеччини
279 6

Зеленський обговорив із Вадефулем і керівниками німецьких оборонних компаній постачання Україні систем IRIS-T та спільне виробництво зброї. ВIДЕО

У понеділок, 30 червня, президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та керівниками німецьких оборонних компаній, які прибули з візитом до Києва.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили санкційний тиск на Росію, можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї – в Україні та в Німеччині. Будемо розвивати відповідні мілітарі-хаби та збільшувати присутність німецьких компаній в Україні. Детально обговорили напрям дронів-перехоплювачів. Дякую за готовність допомагати", - розповів глава держави.

Також сторони торкнулися теми євроатлантичної інтеграції України.

"Цінуємо чіткий сигнал Німеччини: майбутнє України – в НАТО. Важливо, щоб усі партнери поділяли таке бачення", - наголосив Зеленський.

Наостанок президент подякував канцлеру ФРН, його команді, народу Німеччини за незмінну підтримку України та лідерство в оборонній допомозі в Європі.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр оборони Борис Пісторіус звернулися із листом до європейських партнерів з метою знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.

Читайте також: В Україні вже працюють три німецькі оборонні компанії, невдовзі може додатися ще одна, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7523) Зеленський Володимир (24589) ППО (3338) Вадефуль Йоганн (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он в созиданьи бестолков,

А в разрушеньи скор,

Он глух к рассудку - криком он

Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,

И силой дух поправ,

Он славит мудрецом того,

Кто лжёт ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,

Что коль беда пришла,

Всегда хозяин отвечал

За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь

В прах превратил страну,

Он снова ищет на кого

Свалить свою вину.

Он обещает так легко,

Но всё забыть готов.

Он всех боится - и друзей,

И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям,

Когда не надо - слаб,

О раб, который стал царём,

Всё раб, всё тот же раб.
показати весь коментар
30.06.2025 20:21 Відповісти
Уявіть, що б зараз канцлером ФРН була мутті шмеркель. Оце точно був би звіздєц.
показати весь коментар
30.06.2025 20:22 Відповісти
OMG
обговорив, закликав, зауважив, передав, висловився, відновив,
запотужнічяв, доповів ... і т.д до бескінченності..
а тому що найдосвітніший і нелох до речі!
показати весь коментар
30.06.2025 20:25 Відповісти
Кожний день ішак здає територію. І кожний день це безтолкове чмо обговорює і обговорює. І так впродовж трьох років. А де результат, чмо тупориле?
показати весь коментар
30.06.2025 20:30 Відповісти
так це і результат - результат вибору в 19 му році.
Америці за свій результат-24 теж буде,
та і вже є, поки щє не критично, але це тільки за пів року...
показати весь коментар
30.06.2025 20:35 Відповісти
Ти пообіцяв дяді Вандерфулю більше не красти?
показати весь коментар
30.06.2025 20:39 Відповісти
 
 