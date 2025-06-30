Зеленський обговорив із Вадефулем і керівниками німецьких оборонних компаній постачання Україні систем IRIS-T та спільне виробництво зброї. ВIДЕО
У понеділок, 30 червня, президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та керівниками німецьких оборонних компаній, які прибули з візитом до Києва.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорили санкційний тиск на Росію, можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї – в Україні та в Німеччині. Будемо розвивати відповідні мілітарі-хаби та збільшувати присутність німецьких компаній в Україні. Детально обговорили напрям дронів-перехоплювачів. Дякую за готовність допомагати", - розповів глава держави.
Також сторони торкнулися теми євроатлантичної інтеграції України.
"Цінуємо чіткий сигнал Німеччини: майбутнє України – в НАТО. Важливо, щоб усі партнери поділяли таке бачення", - наголосив Зеленський.
Наостанок президент подякував канцлеру ФРН, його команді, народу Німеччини за незмінну підтримку України та лідерство в оборонній допомозі в Європі.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр оборони Борис Пісторіус звернулися із листом до європейських партнерів з метою знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.
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А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжёт ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но всё забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царём,
Всё раб, всё тот же раб.
обговорив, закликав, зауважив, передав, висловився, відновив,
запотужнічяв, доповів ... і т.д до бескінченності..
а тому що найдосвітніший і нелох до речі!
Америці за свій результат-24 теж буде,
та і вже є, поки щє не критично, але це тільки за пів року...