Зеленський обговорив із Вадефулем і керівниками німецьких оборонних компаній постачання Україні систем IRIS-T та спільне виробництво зброї. ВIДЕО

У понеділок, 30 червня, президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та керівниками німецьких оборонних компаній, які прибули з візитом до Києва.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили санкційний тиск на Росію, можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї – в Україні та в Німеччині. Будемо розвивати відповідні мілітарі-хаби та збільшувати присутність німецьких компаній в Україні. Детально обговорили напрям дронів-перехоплювачів. Дякую за готовність допомагати", - розповів глава держави.

Також сторони торкнулися теми євроатлантичної інтеграції України.

"Цінуємо чіткий сигнал Німеччини: майбутнє України – в НАТО. Важливо, щоб усі партнери поділяли таке бачення", - наголосив Зеленський.

Наостанок президент подякував канцлеру ФРН, його команді, народу Німеччини за незмінну підтримку України та лідерство в оборонній допомозі в Європі.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр оборони Борис Пісторіус звернулися із листом до європейських партнерів з метою знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.

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