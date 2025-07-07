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Новости Санкции против России Давление на Россию
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Европа ведет диалог с США об усилении давления на Путина, - Вадефуль

Вадефуль о давлении на Путина

Между Европой и Соединенными Штатами продолжается диалог о возможности усиления давления на российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи в Праге с чешским коллегой Яном Липавским.

В частности, по словам Вадефуля, Европа ведет диалог с Соединенными Штатами о возможности усиления давления на Путина. Он отметил, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме того, немецкий министр отметил, что война России направлена не только против Украины, но и против мира и безопасности в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: "Кто до сих пор верит в мирные намерения Путина - посмотрите на фото обстрелянного Киева"

Также отмечается, что главы МИД Германии и Чехии назвали предстоящее принятие 18 пакета санкций ЕС против России "фундаментальным".

В контексте ограничения передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, за которые уже давно выступает Чехия, Вадефуль заявил, что необходимо "тщательно рассмотреть" такие индивидуальные санкции и готовиться к возможным контрмерам.

Также смотрите: Мир в Украине - главная задача для Германии и ЕС, - Вадефуль. ВИДЕО

Автор: 

Европа (1948) путин владимир (31685) США (27410) Вадефуль Иоганн (42)


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Топ комментарии
+1
Черговий пустопорожній попіздаріум...
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07.07.2025 19:37 Ответить
+1
Вони з орбаном та фіцо не можуть нічого зробити. А трамп точно їх пошле
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07.07.2025 19:40 Ответить
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З таким презом як Трамп - діалог можна вести до нових віників
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07.07.2025 19:36 Ответить
Черговий пустопорожній попіздаріум...
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07.07.2025 19:37 Ответить
в обхід вєліколєпного доні?
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07.07.2025 19:37 Ответить
Вони з орбаном та фіцо не можуть нічого зробити. А трамп точно їх пошле
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07.07.2025 19:40 Ответить
Зробіть так щоб тільки до "удобств во дворє" могли пройти.Зробіть їх ізгоями для цивілізованого світу.Для не людей і нелюдські умови.Клин клином вишибають.
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07.07.2025 19:44 Ответить
Трамп вже дав їм два тижні на почекати?
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07.07.2025 19:46 Ответить
Також зазначається, що глави МЗС Німеччини та Чехії назвали майбутнє ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії "фундаментальним".

А попередні 17 то які були? А яким буде 19-й? Вже нищівний чи лише тільки потужний?
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07.07.2025 20:01 Ответить
Если бы диалогами можно было бы бомбить и озабоченностью стрелять, Европа уже 2-3 мировые войны выиграла бы. Раху вообще с землей сравняла бы раз пять.
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07.07.2025 20:12 Ответить
А тиску як не було, так і нема. Що не скажеш про нафтопровід "Дружба".

Зеленський про рішення РНБО: Україна має максимально мобілізувати санкційний тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3560264

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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07.07.2025 20:20 Ответить
 
 