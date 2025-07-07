Европа ведет диалог с США об усилении давления на Путина, - Вадефуль
Между Европой и Соединенными Штатами продолжается диалог о возможности усиления давления на российского диктатора Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи в Праге с чешским коллегой Яном Липавским.
В частности, по словам Вадефуля, Европа ведет диалог с Соединенными Штатами о возможности усиления давления на Путина. Он отметил, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.
Кроме того, немецкий министр отметил, что война России направлена не только против Украины, но и против мира и безопасности в Европе.
Также отмечается, что главы МИД Германии и Чехии назвали предстоящее принятие 18 пакета санкций ЕС против России "фундаментальным".
В контексте ограничения передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, за которые уже давно выступает Чехия, Вадефуль заявил, что необходимо "тщательно рассмотреть" такие индивидуальные санкции и готовиться к возможным контрмерам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А попередні 17 то які були? А яким буде 19-й? Вже нищівний чи лише тільки потужний?
Зеленський про рішення РНБО: Україна має максимально мобілізувати санкційний тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3560264
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738