Европа ведет диалог с США об усилении давления на Путина, - Вадефуль

Между Европой и Соединенными Штатами продолжается диалог о возможности усиления давления на российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи в Праге с чешским коллегой Яном Липавским.

В частности, по словам Вадефуля, Европа ведет диалог с Соединенными Штатами о возможности усиления давления на Путина. Он отметил, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме того, немецкий министр отметил, что война России направлена не только против Украины, но и против мира и безопасности в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: "Кто до сих пор верит в мирные намерения Путина - посмотрите на фото обстрелянного Киева"

Также отмечается, что главы МИД Германии и Чехии назвали предстоящее принятие 18 пакета санкций ЕС против России "фундаментальным".

В контексте ограничения передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, за которые уже давно выступает Чехия, Вадефуль заявил, что необходимо "тщательно рассмотреть" такие индивидуальные санкции и готовиться к возможным контрмерам.

Также смотрите: Мир в Украине - главная задача для Германии и ЕС, - Вадефуль. ВИДЕО