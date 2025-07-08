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Новини Мирні перемовини
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Павел: Росія не зацікавлена в перемовинах, поки бачить успіхи на полі бою

президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел не вірить у серйозність намірів Кремля щодо реальних перемовин про завершення війни, навіть після ймовірного завершення літньої наступальної кампанії.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Павела, який у минулому обіймав посаду генерала, запитали, чи вважає він, що теперішній наступ Росії може стати останнім великим штурмом у війні, після чого Москва буде готова сісти за стіл переговорів. Однак президент Чехії висловив повний скепсис щодо таких припущень.

"Особисто я цьому не вірю, взагалі не довіряю російським аргументам. Коли вони кажуть, що не ставлять за мету повністю перемогти Україну, то варто послухати висловлювання президента Путіна чи Сергія Лаврова, щоб зрозуміти, чого вони насправді хочуть", - заявив Павел.

На його думку, справжня мета Кремля - підпорядкування України всім вимогам Росії, а не пошук компромісу. Павел вважає, що поки Москва має бодай якісь результати на полі бою, вона й далі уникатиме перемовин.

"Росіяни вважають, що за допомогою бойових дій можуть досягти набагато більшого, ніж шляхом переговорів. З цієї причини президент Путін доручає своїм командирам чинити максимальний тиск на Україну", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемогти у цій війні виключно на полі бою неможливо, потрібен сильний економічний тиск на РФ, - Павел

Автор: 

Павел Петр (173) війна в Україні (5140)


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Топ коментарі
+5
Це помилка Заходу - вірити що росія буде колись зацікавлена в перемовинах про припинення війни!
росія ніколи не хоче довготривалого миру!
росія завжди шукає будь які приводи для продовження війни!
легше знищити росію як єдину державу ніж протистояти загрозам які росія створює своєю величезною кількістю злобних ідіотів.
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08.07.2025 10:27 Відповісти
+2
Павел - один з тверезо мислячих політиків Європи... Саме тому, що настав час приходу до влали не "**********-популістів", а професійних військових... Пора європейській "політиці" скинуть кофти "веселкових" кольорів та натягти "камуфляж" і "берці"... Черчіль, після приходу до влали, у 1940-му, зняв циліндр і цивільний костюм, і одягнув форму ВМС (хоч і без знаків розрізнення)...
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08.07.2025 10:32 Відповісти
+2
поки московія має величезну диспропорційну перевагу над маленькою Україну вони будуть перти тим паче , окрім міжнародного коимінального суду і помірних санцій їм нічого не заважає ...
їх тільки потрібно знищити цілком , відібрати вси незаконно захоплені землі, заборонити мати зброю залишити пару областей навколо москви і нехай вони там собі сидять в тому болоті будують нквс, своі церкви і т д - повна ізоляція від цивілізованого світу ....
А разі що ми маєм , московія живе вільним життям, подорожують , все працює , авіасполучення все просто неймовірно прекрасно.
це великий сором для цивілізації , що вона настільки не дієздатна
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08.07.2025 10:36 Відповісти
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Це помилка Заходу - вірити що росія буде колись зацікавлена в перемовинах про припинення війни!
росія ніколи не хоче довготривалого миру!
росія завжди шукає будь які приводи для продовження війни!
легше знищити росію як єдину державу ніж протистояти загрозам які росія створює своєю величезною кількістю злобних ідіотів.
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08.07.2025 10:27 Відповісти
Фінляндія?
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08.07.2025 10:45 Відповісти
Чечня.
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08.07.2025 11:10 Відповісти
Перемови - це про людське око - кацапи сунуться
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08.07.2025 10:28 Відповісти
Пан має рацію ! Але поки маємо Зеленського ми можемо підписати тільки капітуляцію. Зброя не допоможе !
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08.07.2025 10:29 Відповісти
Павел - один з тверезо мислячих політиків Європи... Саме тому, що настав час приходу до влали не "**********-популістів", а професійних військових... Пора європейській "політиці" скинуть кофти "веселкових" кольорів та натягти "камуфляж" і "берці"... Черчіль, після приходу до влали, у 1940-му, зняв циліндр і цивільний костюм, і одягнув форму ВМС (хоч і без знаків розрізнення)...
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08.07.2025 10:32 Відповісти
Тільки от навіщо це простим європейцям? Як ви продасте їм це на виборах?
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08.07.2025 10:43 Відповісти
Твої пропозиції...?
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08.07.2025 10:50 Відповісти
Всуньхануку Zіоністувдупу

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.07.2025

Яр Холодний

Мене читають: 115

Я читаю: 12

Реєстрація: 11.02.2018

ПИТАННЯ Є?...
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08.07.2025 11:32 Відповісти
поки московія має величезну диспропорційну перевагу над маленькою Україну вони будуть перти тим паче , окрім міжнародного коимінального суду і помірних санцій їм нічого не заважає ...
їх тільки потрібно знищити цілком , відібрати вси незаконно захоплені землі, заборонити мати зброю залишити пару областей навколо москви і нехай вони там собі сидять в тому болоті будують нквс, своі церкви і т д - повна ізоляція від цивілізованого світу ....
А разі що ми маєм , московія живе вільним життям, подорожують , все працює , авіасполучення все просто неймовірно прекрасно.
це великий сором для цивілізації , що вона настільки не дієздатна
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08.07.2025 10:36 Відповісти
А що робити, якщо вони не погодяться віддати всі захоплені землі?
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08.07.2025 10:50 Відповісти
Та реально кошмарити авіасполучення було б хорошим ходом, раша велика це багато чого притормозить, зробить дискомфорт який зараз повністю відсутній у них. Фактично війна у них тільки в телевізорі, ті пару поодиноких дронів не створюють суттєвої проблеми.

Якщо закрити авіасполучення над рашею особливо проміжне це б і для заходу створило дискомфорт та вони б також почали більше рухатись
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08.07.2025 11:23 Відповісти
Все правильно, навіщо йти на перемовини, якщо можна захопити ще земельки на фоні некомпетентності Зе-влади, більше такого шансу вже може й не буде.
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08.07.2025 10:40 Відповісти
Які всі розумні гіпотетично і в майбутньому - треба те, потрібно це, необхідно зробити так.
А як доходить до діла, до результатів і що конкретно вже зроблено - відразу починається "та ой, та не все так однозначно, та не на часі"
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08.07.2025 11:18 Відповісти
Навіщо комусь воювати на Лазурному побережжі,або у Монако?? Європейцям і при Гітлері жилося дуже гарно. Спитайте у німців, французів,італійців,іспанців...Лише б залишили кафе та туристів з грошима...А гроші - не пахнуть!!
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08.07.2025 11:35 Відповісти
 
 