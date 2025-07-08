Павел: Росія не зацікавлена в перемовинах, поки бачить успіхи на полі бою

Президент Чехії Петр Павел не вірить у серйозність намірів Кремля щодо реальних перемовин про завершення війни, навіть після ймовірного завершення літньої наступальної кампанії.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Павела, який у минулому обіймав посаду генерала, запитали, чи вважає він, що теперішній наступ Росії може стати останнім великим штурмом у війні, після чого Москва буде готова сісти за стіл переговорів. Однак президент Чехії висловив повний скепсис щодо таких припущень.

"Особисто я цьому не вірю, взагалі не довіряю російським аргументам. Коли вони кажуть, що не ставлять за мету повністю перемогти Україну, то варто послухати висловлювання президента Путіна чи Сергія Лаврова, щоб зрозуміти, чого вони насправді хочуть", - заявив Павел.

На його думку, справжня мета Кремля - підпорядкування України всім вимогам Росії, а не пошук компромісу. Павел вважає, що поки Москва має бодай якісь результати на полі бою, вона й далі уникатиме перемовин.

"Росіяни вважають, що за допомогою бойових дій можуть досягти набагато більшого, ніж шляхом переговорів. З цієї причини президент Путін доручає своїм командирам чинити максимальний тиск на Україну", - додав він.

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