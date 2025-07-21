Украинская и российская делегации встретятся на этой неделе в Стамбуле, - Independent Türkçe

Украинская и российская делегации встретятся в Стамбуле на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили дипломатические источники издания Independent Türkçe.

Как отмечается, переговоры могут состояться в среду или четверг. Детали относительно места, времени и состава делегации встречи не разглашаются.

"С начала войны между Россией и Украиной в феврале 2022 года стороны периодически встречались при посредничестве Турции. Новые переговоры, которые состоятся в Стамбуле, как сообщается, будут включать технические переговоры по ограниченному кругу тем. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности границ", - добавляет издание.

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