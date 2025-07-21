Українська та російська делегації зустрінуться цього тижня у Стамбулі, - Independent Türkçe

Українська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили дипломатичні джерелав идання Independent Türkçe.

Як зазначається, переговори можуть відбутися в середу або четвер. Деталі щодо місця, часу та складу делегації зустрічі не розголошуються.

"З початку війни між Росією та Україною в лютому 2022 року сторони періодично зустрічалися за посередництва Туреччини. Нові переговори, які відбудуться у Стамбулі, як повідомляється, включатимуть технічні переговори з обмеженого кола тем. Очікується, що переговори будуть зосереджені на таких питаннях, як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки кордонів", - додає видання.

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