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Новини Переговори у Туреччині
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Українська та російська делегації зустрінуться цього тижня у Стамбулі, - Independent Türkçe

перемовини у Стамбулі

Українська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили дипломатичні джерелав идання Independent Türkçe.

Як зазначається, переговори можуть відбутися в середу або четвер. Деталі щодо місця, часу та складу делегації зустрічі не розголошуються.

"З початку війни між Росією та Україною в лютому 2022 року сторони періодично зустрічалися за посередництва Туреччини. Нові переговори, які відбудуться у Стамбулі, як повідомляється, включатимуть технічні переговори з обмеженого кола тем. Очікується, що переговори будуть зосереджені на таких питаннях, як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки кордонів", - додає видання.

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Автор: 

Стамбул (236) Туреччина (3640) переговори з Росією (1333)


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Навіщо, послухати про печенігів та про Кемську волость?
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21.07.2025 08:35 Відповісти
Щоб Трамп і конгресмени не проголосували за санкції рашці і тих хто її голує баблом, станками і складовими для виготовлення зброї для атаки України.
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21.07.2025 09:30 Відповісти
Хочеться ще побалакати з упоротим довбой@бом мединським і Ко?
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21.07.2025 08:35 Відповісти
Рашка просить допомогти їй.в очах Трампа виглядати «миротворцем». Умеров допоможе
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21.07.2025 09:32 Відповісти
Домовляться про черговий обмін полоненими й розбредуться. Полонені, це, звичайно ж, дуже важливо, адже це життя наших людей, але якщо брати кардинально - ні а чьом.
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21.07.2025 08:35 Відповісти
Ішак торпедує договорняк, бо відчуває, що пахне смаленим. Але це аж ніяк не врятує обкуреного від відповідальності. Скоріше навпаки - прискорить закономірне фіаско ішака та зеленої банди.
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21.07.2025 08:39 Відповісти
головне щоб зелені знову якусь муйню небезпечну для країни не підписали
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21.07.2025 09:03 Відповісти
Умеров підпише все, аби кави пити в Криму
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21.07.2025 09:33 Відповісти
Навіщо ? Все-таки будемо підписувати капітуляцію ? Це краще чем міняти президента
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21.07.2025 09:46 Відповісти
 
 