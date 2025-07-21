Новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с россиянами в Стамбуле.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", - рассказал Зеленский.

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