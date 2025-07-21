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Новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с россиянами в Стамбуле.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", - рассказал Зеленский.
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+28 Сергей Верховский #265851
показать весь комментарий21.07.2025 21:20 Ответить Ссылка
+23 Олександр Іванович Паламарчук
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+17 Таicія Філіппенко
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І це тільки ті, про які відомо офіційно. Неофіційно, думаю, папа_єрмака на лінії завжди.
Почему не в Омане?
Кто по национальности Владимир Мединский?
Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в семье военного в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украинской ССР, ныне город - административный центр Смелянской городской общины (укр. Смілянська міська громада) Черкасского района Черкасской области Украины. Русский.
не віддаючи території України кацапам ,
він повинен піти з цієї посади і негайно !!
Потрібно сформувати новий уряд національності єдності ,
А згодом і уряд спасіння , так як цій зеленій владі ,
особливо Зе і Єрмаку довіри немає
Сегодня это выражение обычно используют в подтверждение мысли о том, что в русских людях намешано много кровей разных народов. Его, как правило, либо приписывают русским литераторам XIX века, чаще других - Пушкину и Карамзину, либо называют русской пословицей.
В действительности эта расхожая фраза вообще не русского происхождения. В Россию она пришла в XIX веке из Франции, и первое время в русских источниках встречается именно на французском языке. Например, Достоевский в «Дневнике писателя», рассуждая о том, что Европа никогда не примет за равных преклоняющихся перед нею беспочвенных российских либералов, писал:
«Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае: Grattez, дескать, lе russе еt vouz vеrrеz lе tartаrе, и так и доселе. Мы у них в пословицу вошли».
Так от, українська делегація приходить з шкребками і мовчки, без усяких пояснень, починає шкрябати русскіх, а на питання - що ви робите? відповісти - в Європу йдемо!
и почему он не в тюрьме за "оборону" с ежедневной сдачей территорийи чем занимается "тцк" - как раз бы все реформы и свои оборонные начинания испробовал, как и надо было изначально
До річниці закінчення другої світової потрібно в оон, обсє і усіх інших можливих площадках розкрити сутність її ітогів, роль України і Ялти...
і не допустити бенефісу пу в
пекіні!